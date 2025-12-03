टिकटॉक या इंस्टाग्राम? जानिए किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा होती है वीडियो शेयरिंग से कमाई

टिकटॉक और इंस्टाग्राम यह दोनों ही प्लेटफाॅर्म आज दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गए हैं. जहां कंटेंट क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी के दम पर लाखों की कमाई कर रहे हैं. लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वीडियो शेयरिंग से किस प्लेटफार्म पर ज्यादा कमाई होती है. कुछ समय पहले सामने आए डेटा और प्लेटफार्म फीचर्स के आधार पर दोनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की टिकटॉक या इंस्टाग्राम में से किस प्लेटफार्म पर वीडियो शेयरिंग से ज्यादा कमाई होती है.

इंस्टाग्राम ने टिकटॉक को छोड़ा पीछे

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम ने 2023 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप का खिताब हासिल किया था. इस रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम के ऐप डाउनलोड 2022 की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर 768 मिलियन हो गए थे. जबकि टिकटॉक के डाउनलोड सिर्फ 4 प्रतिशत बढ़कर 733 मिलियन पर ही रुक गए थे. वहीं रील फीचर की पापुलैरिटी के चलते इंस्टाग्राम ने नए यूजर्स जोड़ने के साथ-साथ पुराने यूजर्स को भी प्लेटफाॅर्म पर मजबूती से जोड़े रखा. वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक की ज्यादातर ऑडियंस जेन जी और मिलेनियल्स है, जिनमें 18 से 24 साल के ग्रुप वाले लोग की संख्या सबसे बड़ी है. वहीं इंस्टाग्राम पर टीनएजर्स से लेकर 40 प्लस उम्र तक का यूजर बेस देखने को मिलता है.

टिकटॉक पर कैसे होती है कमाई?

इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों ही प्लेटफाॅर्म पर कमाई के कई तरीके हैं लेकिन मोनेटाइजेशन मॉडल अलग-अलग है. वहीं टिकटॉक ने अपने क्रिएटर फंड को हटाकर क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया था. जिसके तहत 60 सेकंड से ज्यादा लंबी वीडियो पर क्रिएटर की पहले से कई ज्यादा कमाई होती है. इस प्रोग्राम के तहत टिकटॉक पर 1000 व्यूज पर 0.40 से लेकर 1.00 डॉलर तक की कमाई होती है. वहीं लाइव स्ट्रीम पर लाइव गिफ्ट्स, टिकटॉक शॉप से प्रोडक्ट बेचकर कमाई, ब्रांड डील्स और सब्सक्रिप्शन फीचर्स से एक्सक्लूसिव कंटेंट से भी कमाई की जाती है. हालांकि इस प्रोग्राम के लिए टिकटॉक पर 10,000 फॉलोअर्स और पिछले 30 दिनों में एक लाख व्यूज होना जरूरी होते हैं.

इंस्टाग्राम पर कैसे होती है कमाई?

इंस्टाग्राम पर कमाई के ज्यादातर रास्ते बिजनेस या क्रिएटर प्रोफाइल के जरिए खुलते हैं. इंस्टाग्राम पर रील बोनस पर 1000 प्ले पर 0.01 डॉलर से 0.09 तक पैसा मिलता है. वहीं Live Badges में ऑडियंस लाइव के दौरान बैज खरीदकर सपोर्ट करती है. गिफ्ट्स ऑन रील्स पर भी प्रति स्टार क्रिएटर को 0.01 डॉलर की कमाई होती है. इसके अलावा ब्रांड के साथ डायरेक्ट कोलैब, इंस्टाग्राम शॉपिंग फीचर और स्पॉन्सर्ड पोस्ट से भी कमाई होती है. स्पॉन्सर्ड पोस्ट से कमाई अक्सर ऐप की कमाई से कई गुना ज्यादा होती है. वहीं इंस्टाग्राम पर कमाई का सबसे बड़ा सोर्स ब्रांड पार्टनरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग ही है.

किस प्लेटफाॅर्म पर होती है ज्यादा कमाई?

इंस्टाग्राम और टिकटॉक में से किस प्लेटफाॅर्म पर ज्यादा कमाई होती है यह आपके कंटेंट पर निर्भर करता है. अगर आप लंबी हाई वॉच टाइम वाली वीडियो बनाते हैं तो आपकी टिकटोक पर अच्छी कमाई हो सकती है और अगर आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर मजबूत है और आप मल्टी पार्टनरशिप करते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज्यादा कमाई हो सकती है. इसके अलावा वीडियो क्वालिटी, ऑडियंस एंगेजमेंट और ब्रांड वैल्यू यह तीनों ही चीजें आपकी कमाई तय करती है, चाहे प्लेटफाॅर्म कोई भी हो.

