ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में सबसे ज्यादा पुलिस किस राज्य में, अपराध दर में यह किस नंबर पर?

भारत में सबसे ज्यादा पुलिस किस राज्य में, अपराध दर में यह किस नंबर पर?

Largest Police Force: उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है. आइए जानते हैं कि भारत के इस राज्य में अपराध की दर क्या है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Oct 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • महिला अपराधों में सजा दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

Largest Police Force: उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और यहां की आबादी भी देश में सबसे ज्यादा है. यहां की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है. इतनी बड़ी आबादी की वजह से राज्य में दर आपराधिक मामलों की कुल संख्या सबसे ज्यादा है. हालांकि सिर्फ मामलों की कुल संख्या को देखने से गलत तस्वीर मिल सकती है. जब आबादी के अनुपात में अपराध को मापा जाता है तो उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है.

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पुलिस फोर्स 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
कैसे काम करता है पेंटाबार्बिटल डेथ इंजेक्शन, इसे क्यों कहते हैं पेनलेस?
कैसे काम करता है पेंटाबार्बिटल डेथ इंजेक्शन, इसे क्यों कहते हैं पेनलेस?
जनरल नॉलेज
भारत में किन चीजों पर नहीं लगता जीएसटी, जानें क्यों हैं ये टैक्स फ्री?
भारत में किन चीजों पर नहीं लगता जीएसटी, जानें क्यों हैं ये टैक्स फ्री?
जनरल नॉलेज
यहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?
यहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?
जनरल नॉलेज
विमान पर गिरे बिजली तो कैसे सुरक्षित रहते हैं यात्री, कैसे काम करता है फैराडे सिद्धांत?
विमान पर गिरे बिजली तो कैसे सुरक्षित रहते हैं यात्री, कैसे काम करता है फैराडे सिद्धांत?

उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस फोर्स भी माना जाता है. यह 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. 

इस फोर्स में लगभग 3.10 लाख से 3.73 लाख कर्मी हैं. इसमें लगभग 3.10 लाख नॉन-गजेटेड अधिकारी और कॉन्स्टेबल और लगभग 1369 गजेटेड अधिकारी शामिल हैं. इनमें लगभग 406 आईपीएस अधिकारी और 963 प्रोविंशियल पुलिस सर्विस अधिकारी शामिल हैं. इस फोर्स के प्रमुख डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं. राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था 75 जिलों और कमिश्नरेट में फैली हुई है. इसे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी की 33 आर्म्ड बटालियन और कई खास यूनिटों का सहयोग मिलता है.


भारत में सबसे ज्यादा पुलिस किस राज्य में, अपराध दर में यह किस नंबर पर?

यूपी पुलिस की खास यूनिट 

इस बड़ी पुलिसिंग फोर्स को खास तरह के अपराधों और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग शाखाओं में बांटा गया है. स्पेशल टास्क फोर्स संगठित अपराध और दूसरी गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देती हैं. यूपी 112 एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस देती है. इसी के साथ खास साइबर क्राइम यूनिट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए अपराधों से निपटती है. राज्य में वूमेन पावर लाइन 1090 और वूमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन भी है. 

अपराधों की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर 

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जब राज्य की तुलना दर्ज अपराधों की कुल संख्या के आधार पर की जाती है तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है. देश में दर्ज सभी मामलों में से लगभग 9.5% मामले इसी राज्य से आते हैं. यह बड़ी संख्या राज्य की बड़ी आबादी से सीधे जुड़ी हुई है. 24 करोड़ से ज्यादा आबादी होने की वजह से अपराध की दर कम होने पर भी कुल मामलों की संख्या ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि सिर्फ कुल मामलों के आधार पर राज्यों की तुलना करने से अपराध की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती.


भारत में सबसे ज्यादा पुलिस किस राज्य में, अपराध दर में यह किस नंबर पर?

उत्तर प्रदेश में अपराध की दर क्या है? 

अपराध की दर का मतलब है प्रति 1 लाख आबादी पर दर्ज अपराधों की संख्या. भारत की राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख आबादी पर 448.3 मामले हैं. इसी के साथ उत्तर प्रदेश की दर प्रति लाख 335.5 है.

इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से 25% से भी कम है. अपराध की श्रेणी के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11वें से 18वें नंबर के बीच आता है.

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार से पहले और कौन-से CEC रह चुके हैं विवादों में? यहां जानें

केरल और दिल्ली में अपराध की दर ज्यादा 

जब कुल मामलों के बजाय अपराध की दर की तुलना की जाती है तो यह अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक केरल में अपराध की दर प्रति लाख 1631.2 है. इसी के साथ दिल्ली में यह प्रति लाख 1602 है. 

ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के प्रति लाख 335.3 की दर से काफी ज्यादा है. इस वजह से सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति का मतलब यह नहीं है की आबादी के अनुपात में वहां अपराध की दर सबसे ज्यादा है. 

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा की दर 

एक और जरूरी पैमाना सजा की दर है. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा की दर 59.8 प्रतिशत रही है. इसी के साथ राष्ट्रीय औसत 26.6% है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है विधानसभा और विधान परिषद में अंतर, क्यों कराए जाते हैं MLC चुनाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Police Largest Police Force UP Police Force
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कैसे काम करता है पेंटाबार्बिटल डेथ इंजेक्शन, इसे क्यों कहते हैं पेनलेस?
कैसे काम करता है पेंटाबार्बिटल डेथ इंजेक्शन, इसे क्यों कहते हैं पेनलेस?
जनरल नॉलेज
भारत में किन चीजों पर नहीं लगता जीएसटी, जानें क्यों हैं ये टैक्स फ्री?
भारत में किन चीजों पर नहीं लगता जीएसटी, जानें क्यों हैं ये टैक्स फ्री?
जनरल नॉलेज
यहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?
यहां हर हफ्ते लगता है गोरे-चिट्टे लड़कों का मेला, जानें कौन खरीदता है इन्हें?
जनरल नॉलेज
विमान पर गिरे बिजली तो कैसे सुरक्षित रहते हैं यात्री, कैसे काम करता है फैराडे सिद्धांत?
विमान पर गिरे बिजली तो कैसे सुरक्षित रहते हैं यात्री, कैसे काम करता है फैराडे सिद्धांत?
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 15 हजार वोटों से आगे निकले सखाराव सरकार
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 15 हजार वोटों से आगे निकले सखाराव सरकार
बिहार
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
इंडिया
बंगाल उपचुनाव रिजल्ट: BJP के लिए गुड न्यूज, नंदीग्राम-रेजीनगर में पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे
बंगाल उपचुनाव रिजल्ट: BJP के लिए गुड न्यूज, नंदीग्राम-रेजीनगर में पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे
क्रिकेट
विराट और रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक शर्मा का जवाब दिल जीत लेगा
विराट-रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक का जवाब दिल जीत लेगा
इंडिया
TN Election Results: तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी
तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
Nagaon By Election Result 2026 LIVE: बीजेपी आगे, बदरुद्दीन अजमल को झटका, कांग्रेस का जानें हाल
LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव का पहला रुझान, BJP आगे, बदरुद्दीन अजमल को झटका, कांग्रेस का जानें हाल
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget