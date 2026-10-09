भारत में सबसे ज्यादा पुलिस किस राज्य में, अपराध दर में यह किस नंबर पर?

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Largest Police Force: उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और यहां की आबादी भी देश में सबसे ज्यादा है. यहां की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है. इतनी बड़ी आबादी की वजह से राज्य में दर आपराधिक मामलों की कुल संख्या सबसे ज्यादा है. हालांकि सिर्फ मामलों की कुल संख्या को देखने से गलत तस्वीर मिल सकती है. जब आबादी के अनुपात में अपराध को मापा जाता है तो उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है.

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पुलिस फोर्स

उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस फोर्स भी माना जाता है. यह 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है.

इस फोर्स में लगभग 3.10 लाख से 3.73 लाख कर्मी हैं. इसमें लगभग 3.10 लाख नॉन-गजेटेड अधिकारी और कॉन्स्टेबल और लगभग 1369 गजेटेड अधिकारी शामिल हैं. इनमें लगभग 406 आईपीएस अधिकारी और 963 प्रोविंशियल पुलिस सर्विस अधिकारी शामिल हैं. इस फोर्स के प्रमुख डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं. राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था 75 जिलों और कमिश्नरेट में फैली हुई है. इसे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी की 33 आर्म्ड बटालियन और कई खास यूनिटों का सहयोग मिलता है.





यूपी पुलिस की खास यूनिट

इस बड़ी पुलिसिंग फोर्स को खास तरह के अपराधों और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग शाखाओं में बांटा गया है. स्पेशल टास्क फोर्स संगठित अपराध और दूसरी गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देती हैं. यूपी 112 एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस देती है. इसी के साथ खास साइबर क्राइम यूनिट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए अपराधों से निपटती है. राज्य में वूमेन पावर लाइन 1090 और वूमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन भी है.

अपराधों की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जब राज्य की तुलना दर्ज अपराधों की कुल संख्या के आधार पर की जाती है तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है. देश में दर्ज सभी मामलों में से लगभग 9.5% मामले इसी राज्य से आते हैं. यह बड़ी संख्या राज्य की बड़ी आबादी से सीधे जुड़ी हुई है. 24 करोड़ से ज्यादा आबादी होने की वजह से अपराध की दर कम होने पर भी कुल मामलों की संख्या ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि सिर्फ कुल मामलों के आधार पर राज्यों की तुलना करने से अपराध की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती.





उत्तर प्रदेश में अपराध की दर क्या है?

अपराध की दर का मतलब है प्रति 1 लाख आबादी पर दर्ज अपराधों की संख्या. भारत की राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख आबादी पर 448.3 मामले हैं. इसी के साथ उत्तर प्रदेश की दर प्रति लाख 335.5 है.

इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से 25% से भी कम है. अपराध की श्रेणी के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11वें से 18वें नंबर के बीच आता है.

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केरल और दिल्ली में अपराध की दर ज्यादा

जब कुल मामलों के बजाय अपराध की दर की तुलना की जाती है तो यह अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक केरल में अपराध की दर प्रति लाख 1631.2 है. इसी के साथ दिल्ली में यह प्रति लाख 1602 है.

ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के प्रति लाख 335.3 की दर से काफी ज्यादा है. इस वजह से सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति का मतलब यह नहीं है की आबादी के अनुपात में वहां अपराध की दर सबसे ज्यादा है.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा की दर

एक और जरूरी पैमाना सजा की दर है. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा की दर 59.8 प्रतिशत रही है. इसी के साथ राष्ट्रीय औसत 26.6% है.

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