हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChabahar Port Investment: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?

Chabahar Port Investment: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?

Chabahar Port Investment: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में भारत के लिए एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है. चाबहार पोर्ट को लेकर खतरा बढ़ चुका है. आइए जानते हैं इसमें भारत ने कितना इन्वेस्ट किया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Mar 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

Chabahar Port Investment: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इजरायली-अमेरिकी जॉइंट ऑपरेशन में मौत हो गई है. इजरायल और अमेरिका के इस ज्वाइंट हमले की वजह से भारत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो चुका है. यह संकट है कि कहीं इसमें ईरान का चाबहार बंदरगाह भी खतरे में न आ जाए. दरअसल यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाले एक अहम गेटवे का रोल निभाता है. ईरान में बढ़ते तनाव की वजह से अब यह सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

चाबहार पोर्ट में भारत का कुल इन्वेस्टमेंट 

भारत में पोर्ट इक्विपमेंट और डेवलपमेंट के लिए लगभग 120 मिलियन डॉलर यानी की 1100 करोड़ रुपये का अपना कमिटेड इन्वेस्टमेंट पहले ही पूरा कर लिया है. यह इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से पोर्ट पर टर्मिनल, क्रेन और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर फोकस था.

इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा भारत ने चाबहार से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी दी है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹2100 करोड़ के करीब हो जाती है. इसमें ईरान के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेड रूट को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शामिल हैं.

मौजूदा फाइनेंशियल एलोकेशन कितना? 

2026-27 के यूनियन बजट में भारत सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट के लिए कोई नया फंड एलोकेट नहीं किया है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए एलोकेशन जीरो है. हालांकि पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट में प्रोजेक्ट के लिए लगभग ₹400 करोड़ तय किए गए थे. 

भारत के लिए क्यों जरूरी है यह प्रोजेक्ट? 

चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी जरूरी है. यह पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच देता है. यह पोर्ट बड़े इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है. इसका मकसद ईरान और रूस के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ना है. 

खामेनेई की मौत के बाद अनिश्चितता

खामेनेई की मौत ने ईरान में पॉलिटिकल अनिश्चितता को पैदा कर दिया है. सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर वाले देश में लीडरशिप ट्रांजिशन लंबे समय के एग्रीमेंट पर असर डाल सकता है. भारत ने 2024 में 10 साल का ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब इसका जारी रहना ईरान की नई लीडरशिप की पॉलिसी पर निर्भर कर सकता है. 

यूनाइटेड स्टेट सैंक्शन ईरान में भारत की भागीदारी के लिए सबसे बड़ी रूकावटों में से एक बने हुए हैं. डोनाल्ड ट्रंप के नए सैंक्शन नियम के तहत छूट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है. इसमें वे भी शामिल हैं जो पहले चाबहार पर सीमित सहयोग की अनुमति देते थे. भारत ने सैंक्शन के दबाव के कारण पहले ही कुछ इन्वेस्टमेंट कम कर दिए हैं. अगर जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ता है तो भारत डिप्लोमेटिक टकराव से बचने के लिए सतर्क रुख अपना सकता है.

यह भी पढ़ें: परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूरेनियम चाहिए, ईरान को कहां से मिलता है ये सामान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Israel America Iran War Chabahar Port Investment India Iran Project
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Chabahar Port Investment: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?
ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?
जनरल नॉलेज
इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूरेनियम चाहिए, ईरान को कहां से मिलता है ये सामान?
परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूरेनियम चाहिए, ईरान को कहां से मिलता है ये सामान?
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia Population: सऊदी अरब में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान, जानें आबादी का पूरा हिसाब-किताब?
सऊदी अरब में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान, जानें आबादी का पूरा हिसाब-किताब?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget