भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ जल्द होगी झमाझम बारिश, IMD ने बताया कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की वजह से परेशान हैं, जबकि दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह अलग है. तमिलनाडु और केरल समेत कुछ राज्यों में बारिश शुरू हो चुकी है. अहम बात यह है कि मौसम विभाग ने उत्तर के राज्यों को भी खुशखबरी दी है. दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश को भी गर्मी से राहत मिल सकती है. कुछ राज्यों बारिश की अनुमान है.

एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी, तेज धूप और सतही तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा. इसके बाद 11 और 12 जून को पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

दिल्ली-एनसीआर में कब होगी बारिश

मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. 10 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और गरज-चमक वाले बादलों के विकसित होने की संभावना बनी रहेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, 11 जून से मौसम करवट लेगा. इस दिन अधिकतम तापमान घटकर 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शाम के समय हल्की से बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.

यूपी-बिहार और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण गरज-चमक के साथ 60 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा हरियाणा में भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है.

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम का हाल

तमिलनाडु में दक्षिण-पश्चिम मानसून के की वजह से भारी बारिश होने की संभवना है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने यह जानकारी दी. आरएमसी के नए बुलेटिन के मुताबिक, धर्मपुरी, सलेम, इरोड, नीलगिरि, कोयंबटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल, थेनी, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों के पश्चिमी घाट में 12 जून तक बारिश होगी.

इनपुट - आईएएनएस

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