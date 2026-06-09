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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब

Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब

Wireless Vs Wired Security Cameras: घर को सिक्योर करने और नजर रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरा यूज किए जा सकते हैं, लेकिन वायर्ड और वायरलेस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना महत्वपूर्ण है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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  • बड़ी संपत्ति हेतु वायर्ड, छोटी जगह को वायरलेस कैमरा चुनें।

Wireless V Wired Security Cameras: घर को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी कैमरा एक सस्ता और प्रभावी तरीका है. सुरक्षा के साथ-साथ इन्हें घर पर नजर रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है. बाजार में आपको सिक्योरिटी कैमरा के वायर्ड और वायरलेस दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे. इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको वायर्ड और वायरलेस कैमरा के फायदे और नुकसान बताने जा रहे हैं ताकि आप जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएं.

वायर्ड कैमरा के फायदे-नुकसान क्या हैं?

सबसे पहले वायर्ड कैमरा के फायदों की बात करते हैं. वायर्ड कैमरों में बैटरी नहीं होती और ये सीधे प्लग से पावर लेकर ऑपरेट करते हैं. ऐसे में बैटरी चार्जिंग का झंझट खत्म हो जाता है. इसका दूसरा फायदा यह है कि ये वायरलेस कैमरा के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होते हैं और इन्हें वायरलेस नेटवर्क पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. इन्हें फुटेज रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करने के लिए वाईफाई की भी जरूरत नहीं होती, जिसके चलते वाईफाई नेटवर्क की टेंशन लिए बिना इन्हें कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है. अब नुकसान देखें तो इन्हें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है. इसके अलावा वायर्ड कैमरा की इंस्टॉलेशन भी वायरलेस के मुकाबले थोड़ी मुश्किल होती है.

वायरलेस कैमरा के फायदे-नुकसान क्या हैं?

वायरलेस कैमरा को वाईफाई नेटवर्क की पहुंच वाले इलाके में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है. दूसरा यह है कि बैटरी से चलने के कारण ये पावर कट के टाइम भी काम करते रहे हैं. इन्हें इंस्टॉल करना भी आसान होता है. साथ ही यह किरायेदारों के लिए भी बेहतर ऑप्शन हैं, जिन्हें वायर और कैमरा इंस्टॉलेशन आदि के लिए मकान मालिकों से परमिशन की जरूरत होती है. इसके नुकसान की बात करें तो बैटरी को बार-बार चार्ज करना पड़ता है और इनकी वीडियो क्वालिटी भी वायर्ड कैमरा के मुकाबले खराब होती है. वायर्ड कैमरा 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आते हैं, जबकि वायरलेस में 2K से ज्यादा क्वालिटी नहीं मिलती.

कैसे चुनें अपने लिए सही ऑप्शन?

दोनों के फायदे-नुकसान जानकर आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं. अगर आपके पास बड़ी प्रोपर्टी है तो वायर्ड सिस्टम सही रहेगा. इसमें वाईफाई नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं अगर आप छोटी प्रोपर्टी या किराये के मकान में रहते हैं और किफायती ऑप्शन देख रहे हैं तो वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा के साथ जा सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jun 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Security Camera TECH NEWS
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