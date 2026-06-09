Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बड़ी संपत्ति हेतु वायर्ड, छोटी जगह को वायरलेस कैमरा चुनें।

Wireless V Wired Security Cameras: घर को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी कैमरा एक सस्ता और प्रभावी तरीका है. सुरक्षा के साथ-साथ इन्हें घर पर नजर रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है. बाजार में आपको सिक्योरिटी कैमरा के वायर्ड और वायरलेस दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे. इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको वायर्ड और वायरलेस कैमरा के फायदे और नुकसान बताने जा रहे हैं ताकि आप जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएं.

वायर्ड कैमरा के फायदे-नुकसान क्या हैं?

सबसे पहले वायर्ड कैमरा के फायदों की बात करते हैं. वायर्ड कैमरों में बैटरी नहीं होती और ये सीधे प्लग से पावर लेकर ऑपरेट करते हैं. ऐसे में बैटरी चार्जिंग का झंझट खत्म हो जाता है. इसका दूसरा फायदा यह है कि ये वायरलेस कैमरा के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होते हैं और इन्हें वायरलेस नेटवर्क पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. इन्हें फुटेज रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करने के लिए वाईफाई की भी जरूरत नहीं होती, जिसके चलते वाईफाई नेटवर्क की टेंशन लिए बिना इन्हें कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है. अब नुकसान देखें तो इन्हें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है. इसके अलावा वायर्ड कैमरा की इंस्टॉलेशन भी वायरलेस के मुकाबले थोड़ी मुश्किल होती है.

वायरलेस कैमरा के फायदे-नुकसान क्या हैं?

वायरलेस कैमरा को वाईफाई नेटवर्क की पहुंच वाले इलाके में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है. दूसरा यह है कि बैटरी से चलने के कारण ये पावर कट के टाइम भी काम करते रहे हैं. इन्हें इंस्टॉल करना भी आसान होता है. साथ ही यह किरायेदारों के लिए भी बेहतर ऑप्शन हैं, जिन्हें वायर और कैमरा इंस्टॉलेशन आदि के लिए मकान मालिकों से परमिशन की जरूरत होती है. इसके नुकसान की बात करें तो बैटरी को बार-बार चार्ज करना पड़ता है और इनकी वीडियो क्वालिटी भी वायर्ड कैमरा के मुकाबले खराब होती है. वायर्ड कैमरा 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आते हैं, जबकि वायरलेस में 2K से ज्यादा क्वालिटी नहीं मिलती.

कैसे चुनें अपने लिए सही ऑप्शन?

दोनों के फायदे-नुकसान जानकर आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं. अगर आपके पास बड़ी प्रोपर्टी है तो वायर्ड सिस्टम सही रहेगा. इसमें वाईफाई नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं अगर आप छोटी प्रोपर्टी या किराये के मकान में रहते हैं और किफायती ऑप्शन देख रहे हैं तो वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा के साथ जा सकते हैं.

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