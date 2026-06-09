किन देशों में शादी से पहले सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं युवा? जानें टॉप-5 देशों के नाम

सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. दरअसल, पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक उम्मीदवार की सरकारी नौकरी की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया था, क्योंकि उसका एक पुराना आपराधिक मामला था, जो कि एक असफल प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था.