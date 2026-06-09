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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिन देशों में शादी से पहले सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं युवा? जानें टॉप-5 देशों के नाम

किन देशों में शादी से पहले सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं युवा? जानें टॉप-5 देशों के नाम

आधुनिक जीवनशैली को अपनाने वाले इन देशों के युवा किसी भी सामाजिक बंदिश या हिचकिचाहट के बिना डेटिंग और लिव-इन रिलेशनशिप अपनाते हैं. आइए जानें कि किन देशों में शादी से पहले संबंध बनाने का ट्रेंड है.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Jun 2026 12:35 PM (IST)
आधुनिक जीवनशैली को अपनाने वाले इन देशों के युवा किसी भी सामाजिक बंदिश या हिचकिचाहट के बिना डेटिंग और लिव-इन रिलेशनशिप अपनाते हैं. आइए जानें कि किन देशों में शादी से पहले संबंध बनाने का ट्रेंड है.

बदलते दौर में रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी दुनिया में तेजी से बदल रहा है. आजकल की युवा पीढ़ी शादी और आपसी संबंधों को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल रही है. हाल ही में भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर एक बड़ा और प्रगतिशील फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कहा है कि दो बालिग लोग अगर आपसी सहमति से शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे उनके चरित्र पर सवाल उठाने का हथियार नहीं बनाया जा सकता है. वैश्विक स्तर पर भी कई ऐसे देश हैं जहां शादी से पहले संबंध बनाना बेहद आम है, चलिए जानें.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. दरअसल, पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक उम्मीदवार की सरकारी नौकरी की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया था, क्योंकि उसका एक पुराना आपराधिक मामला था, जो कि एक असफल प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. दरअसल, पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक उम्मीदवार की सरकारी नौकरी की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया था, क्योंकि उसका एक पुराना आपराधिक मामला था, जो कि एक असफल प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था.
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इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि किसी के पुराने निजी रिश्तों के आधार पर उसके करियर को बर्बाद नहीं किया जा सकता है. कोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक नया आयाम देता है.
इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि किसी के पुराने निजी रिश्तों के आधार पर उसके करियर को बर्बाद नहीं किया जा सकता है. कोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक नया आयाम देता है.
Published at : 09 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Premarital Sex Top Countries Spain Youth Relationship Greece Sexual Activity

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