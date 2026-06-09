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किन देशों में शादी से पहले सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं युवा? जानें टॉप-5 देशों के नाम
आधुनिक जीवनशैली को अपनाने वाले इन देशों के युवा किसी भी सामाजिक बंदिश या हिचकिचाहट के बिना डेटिंग और लिव-इन रिलेशनशिप अपनाते हैं. आइए जानें कि किन देशों में शादी से पहले संबंध बनाने का ट्रेंड है.
बदलते दौर में रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी दुनिया में तेजी से बदल रहा है. आजकल की युवा पीढ़ी शादी और आपसी संबंधों को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल रही है. हाल ही में भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर एक बड़ा और प्रगतिशील फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कहा है कि दो बालिग लोग अगर आपसी सहमति से शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे उनके चरित्र पर सवाल उठाने का हथियार नहीं बनाया जा सकता है. वैश्विक स्तर पर भी कई ऐसे देश हैं जहां शादी से पहले संबंध बनाना बेहद आम है, चलिए जानें.
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Published at : 09 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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दिग्विजय सिंह
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