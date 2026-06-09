हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा

बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत सभी एनडीए के नेता शामिल होंगे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, गृहमंत्री अमित शाह, समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 09 Jun 2026 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

NDA high Level Meeting In Delhi: बुधवार यानी 10 जून को दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है. बैठक की अध्यक्षता राजधानी में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे. बैठक का समय दोपहर 3 बजे हैं. यह हाईलेवल मीटिंग भारत मंडपम में रखी गई है. 

बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत सभी एनडीए के नेता शामिल होंगे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे.

यह बैठक क्यों हो रही है? 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है. इस मौके पर NDA की बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को बधाई भी दी जाएगी. इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर सभी NDA शासित राज्य एक साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी. बैठक में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा कैसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा दिया है. इसको लेकर जानकारी दी जाएगी. केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी.

डीजल पर 30 रुपए, पेट्रोल पर 6 रुपए का नुकसान, सरकार के ताजा बयान ने बढ़ा दी टेंशन

पिछले 12 साल से देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को पहली बार देश की कमान संभालने वाले नेता बने. वह पिछले 12 साल से अधिक समय तक भारत के पीएम के रूप में सेवा कर चुके हैं. वह अभी फिलहाल तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. 9 जून 2024 को इस कार्यकाल की शुरुआत हुई थी. उनका कुल कार्यकाल मई 2014 से वर्तमान तक है. 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने पहली बार शपथ ली थी. वह भारत के लंबे समय तक लगातार सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से एक हैं. 

सोना बेचकर अपना सारा पैसा बैंक में जमा करें, PM मोदी ने महिलाओं से की अपील? जानें PIB ने क्या बताया

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
BJP Delhi NDA NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम
इंडिया
यूएस हेलिकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया, भड़के ट्रंप की हुंकार- 'अब हम देंगे करारा जवाब'
यूएस हेलिकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया, भड़के ट्रंप की हुंकार- 'अब हम देंगे करारा जवाब'
इंडिया
पीएम खुद रख रहे नजर... नीट रीएग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की NTA अधिकारियों से मीटिंग
पीएम खुद रख रहे नजर... नीट रीएग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की NTA अधिकारियों से मीटिंग
इंडिया
Defence Land Solar Project: UP के सीतापुर में शुरू होगा मेगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी, जानें पूरी बात
UP के सीतापुर में शुरू होगा मेगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी, जानें पूरी बात
Advertisement

वीडियोज

BYD Hybrid Technology Explained | कैसे काम करता है ये System ? #byd #hybrid #autolive
New Suzuki Burgman Street Review | Premium Scooter Just Got Better! #suzuki #burgmanstreet #autolive
NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Inside Pics: सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
इंडिया
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
एग्रीकल्चर
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget