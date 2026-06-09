NDA high Level Meeting In Delhi: बुधवार यानी 10 जून को दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है. बैठक की अध्यक्षता राजधानी में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे. बैठक का समय दोपहर 3 बजे हैं. यह हाईलेवल मीटिंग भारत मंडपम में रखी गई है.

बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत सभी एनडीए के नेता शामिल होंगे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे.

यह बैठक क्यों हो रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है. इस मौके पर NDA की बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को बधाई भी दी जाएगी. इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर सभी NDA शासित राज्य एक साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी. बैठक में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा कैसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा दिया है. इसको लेकर जानकारी दी जाएगी. केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी.

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पिछले 12 साल से देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को पहली बार देश की कमान संभालने वाले नेता बने. वह पिछले 12 साल से अधिक समय तक भारत के पीएम के रूप में सेवा कर चुके हैं. वह अभी फिलहाल तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. 9 जून 2024 को इस कार्यकाल की शुरुआत हुई थी. उनका कुल कार्यकाल मई 2014 से वर्तमान तक है. 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने पहली बार शपथ ली थी. वह भारत के लंबे समय तक लगातार सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से एक हैं.

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