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Inside Pics: सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
Sonam Kapoor Birthday Inside Pics: सोनम कपूर 41 साल की हो गई हैं. वो 9 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अब एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई है.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस सोनम कपूर 9 जून को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अब अंशुला कपूर ने अपनी चचेरी बहन सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस बर्थडे बैश में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर भी शामिल हुए.
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Published at : 09 Jun 2026 09:31 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor Anshula Kapoor
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