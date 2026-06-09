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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स

FIFA World Cup 2026: अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों को आप भारत में कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं? यहां आपको इसका जवाब मिलेगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Jun 2026 10:50 PM (IST)
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फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है. भारत में भी फैंस टूर्नामेंट को देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर भारत में फुटबॉल वर्ल्ड कप को कब और कहां देखा जा सकता है. यहां आपको टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स मिलेगी. विश्व कप की शुरुआत 11 जून से होगी. हालांकि भारतीय समय के अनुसार पहला मुकाबला 12 जून को खेला जाएगा. 

बता दें कि इस बार टूर्नामेंट तीन देशों की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा शामिल है. यह पहला मौका है कि जब टूर्नामेंट तीन देशों की मेजबानी में खेला जा रहा है. वहीं, पहली बार विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी. पिछले यानी 2022 के फुटबॉल विश्व कप में 32 टीमें खेली थीं. तो आइए जानते हैं कि आप इस बार के वर्ल्ड कप को भारत में कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे. 

कहां होंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच?

फीफा विश्व कप के मुकाबले तीन देशों की मेजबानी में खेले जाएंगे, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा शामिल है. तीनों देशों के 16 स्टेडियम में मैच होंगे. 

कब से शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026?

टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 11 जून को मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबला 12 जून को होगा. 

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टीवी पर कहां लाइव देखें फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच?

ZEE5 इस विश्व कप का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है. वर्ल्ड कप के मुकाबलों को ZEE5 के नए लॉन्च हुए यूनिट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए भारत में टीवी पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. पहला मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री डिश के माध्यम से भी फ्री में लाइव प्रसारित होगा. हालांकि डीडी पर चुनिंदा मैच ही देखने को मिल सकते हैं. पूरा टूर्नामेंट देखने के लिए आपको ZEE5 का रुख करना होगा. 

मोबाइल पर कहां देखें लाइव?

फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 एप और वेबसाइट पर होगी, जिसके जरिए आप टूर्नामेंट को मोबाइल, लैपटॉप और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देख सकते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की ट्रॉफी होती है ज्यादा महंगी?

Published at : 09 Jun 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Live Streaming
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