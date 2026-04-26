जिस हिल्टन होटल में चल रही थी व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी, वहां एक रात रुकने का किराया कितना?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान वाशिंगटन हिल्टन में गोलीबारी हुई।

हिल्टन में एक रात रुकने का किराया ₹25,000 से ₹33,000 है।

भीड़ और कार्यक्रमों के अनुसार कमरे की कीमतें बदलती रहती हैं।

यह ऐतिहासिक होटल अपने अनोखे डिजाइन और विशाल बॉलरूम के लिए मशहूर है।

Washington Hilton Firing: वाशिंगटन का मशहूर हिल्टन होटल एक बार फिर से सुर्खियों में है. दरअसल यहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर हो रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान इस होटल पर गोलीबारी हो गई. इस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप और जेडी वेंस जैसी कई जाने माने हस्तियां मौजूद थीं. इस घटना के बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मशहूर होटल में एक रात रुकने का कितना खर्चा आता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

एक रात रुकने का औसत खर्च

वाशिंगटन हिल्टन में रुकना कोई सस्ता सफर नहीं है. होटल की वेबसाइट के मुताबिक इस होटल में एक रात रुकने का खर्च $300 से $400 के बीच आता है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹25000 से ₹33000 के बीच होती है. ये रेट मांग, मौसम और शहर में होने वाले कार्यक्रमों के हिसाब से बदलते रहते हैं.

मौसम और मांग के हिसाब से कीमतों में बदलाव

जब ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती तो कीमतें 121 डॉलर से शुरू हो सकती हैं. हालांकि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है जैसे कि कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर तब कीमतें बढ़कर 344 डॉलर या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

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अंतिम बिल में अतिरिक्त शुल्क

कमरे की मूल कीमत ही हमेशा वह अंतिम रकम नहीं होती जो आपको चुकानी पड़ती है. मेहमानों को अक्सर टैक्स के साथ-साथ एक डेली डेस्टिनेशन चार्ज भी देना पड़ता है. इससे हर रात के कुल खर्च में ₹4000 से ₹5000 की और बढ़ोतरी हो जाती है.

क्यों है यह होटल मशहूर?

यह एक आम होटल नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक इमारत है. वाशिंगटन हिल्टन 1965 में खुला था और आर्किटेक्ट विलियम बी टैबलर द्वारा डिजाइन किया गया था. यह होटल अपने अनोखे डबल आर्क डिजाइन के लिए मशहूर है. पिछले कई दशकों में यहां राष्ट्रपति, दुनिया भर के नेता और मशहूर हस्तियां रुक चुकी हैं.

विशाल बॉलरूम और कार्यक्रम स्थल

इस होटल की सबसे बड़ी खासियत इसका 30,000 वर्ग फीट का बिना खंभों वाला बॉलरूम है. यह सालों से वाशिंगटन के सबसे बड़े हॉलों में से एक रहा है.

इसी के साथ-साथ एक 4 स्टार प्रॉपर्टी होने के नाते यह होटल कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी देता है. मेहमान जिम, स्विमिंग पूल, पालतू जानवरों के लिए अनुकूल कमरे और कार्यक्रमों के लिए विशाल जगह का फायदा उठा सकते हैं.

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