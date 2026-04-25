कोलकाता में कितने लोगों के पास है अपना मकान? जानें यहां की कुल आबादी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमित शाह ने कोलकाता को झोपड़पट्टियों का शहर बताया।

कोलकाता महानगर में 16.1 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं।

लगभग 69% शहरी परिवार अपने घरों के मालिक हैं।

कोलकाता की 32.55% आबादी अभी भी झुग्गी-बस्तियों में रहती है।

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान दूसरे चरण के अपने प्रचार अभियान के पहले दिन उत्तर दमदम में एक रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि माकपा (CPI-M) और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में कोलकाता झोपड़पट्टी का शहर बन गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कोलकाता में कितने लोगों के पास अपना घर है और जनसंख्या के आंकड़े क्या बताते हैं.

कोलकाता की कुल जनसंख्या

2026 के अनुमानों के मुताबिक कोलकाता नगर निगम की सीमाओं के अंदर जनसंख्या लगभग 6.77 मिलियन है. अगर हम बड़े शहरी विस्तार कोलकाता महानगरीय क्षेत्र को देखें तो जनसंख्या 16.1 मिलियन से ज्यादा हो सकती है. इससे यह भारत के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में से एक बन जाता है.

कोलकाता में घरों का स्वामित्व

अगर आवास की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि निवासियों का एक बड़ा हिस्सा अपने घरों का मालिक है. पिछली जनगणना के रुझानों के आधार पर पश्चिम बंगाल में लगभग 69% शहरी परिवार अपने ही घरों में रहते हैं. हालांकि कोलकाता जैसे शहर में किराए के घरों में रहने वाले लोगों का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा है. इसकी मुख्य वजह प्रवासन और नौकरी की वजह से होने वाला स्थानांतरण है.

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कुल घर और हालिया वृद्धि

जनगणना 2011 के मुताबिक कोलकाता में लगभग 10 लाख घर थे. बीते कुछ सालों में आवास क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है. अकेले 2025 में महानगरीय क्षेत्र में 62000 से ज्यादा नई आवासीय संपत्तियां पंजीकृत की गई हैं. यह घर खरीदने की गतिविधि में जोरदार वृद्धि को दर्शाता है.

संपत्ति की बढ़ती मांग

शहर में घरों के स्वामित्व की तरफ लगातार बदलाव देखा जा रहा है. 2025 में संपत्ति पंजीकरण में साल दर साल 25% की वृद्धि यह दर्शाती है कि ज्यादा निवासी किराए पर रहने के बजाय घर खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं. इसका मुख्य कारण शहरी विस्तार और बेहतर आवास विकल्प हैं.

रहने की स्थिति

कोलकाता देश के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक बना हुआ है. कई क्षेत्रों में अक्सर एक ही इमारत के अंदर कई परिवार रहते हैं. यह शहरी आवास बुनियादी ढांचे पर दबाव और सीमित जगह की उपलब्धता को दिखाता है.

झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली आबादी की असलियत

कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेटा के मुताबिक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक बस्तियों में रहता है. मौजूद आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता की लगभग 32.55% आबादी झुग्गी झोपड़ियां में ही रहती है.

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