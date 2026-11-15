पृथ्वी से कितनी दूर जा चुका है Voyager 1, जानें कब खत्म होगी इसकी ऊर्जा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गोल्डन रिकॉर्ड ले जा रहा यान, लाखों साल अंतरिक्ष में रहेगा।

Voyager 1: वॉयजर 1 अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में मानव द्वारा बनाई गयी सबसे दूर तक जाने वाली चीज है. लगभग पांच दशक पहले लॉन्च किया गया यह यान सूरज के प्रभाव क्षेत्र के पार से भी वैज्ञानिक जानकारी भेजता रहा है.

18 नवंबर को इसके पृथ्वी से एक लाइट डे की दूरी पर पहुंचने की उम्मीद है. यह 25,902 अरब किलोमीटर के बराबर है. ऐसा माना जा रहा है कि 2036 के आसपास इसकी पावर सप्लाई संचार बनाए रखने के लिए खत्म हो जाएगी. हालांकि यह अंतरिक्ष में अपना सफर जारी रखेगा.

मिशन और इसकी बड़ी खोज

नासा ने 5 सितंबर 1977 को केप कैनावेरल से वॉयजर 1 को लॉन्च किया था. 721.9 किलोग्राम वजनी इस यान को मूल रूप से बृहस्पति और शनि को स्टडी करने के लिए 4 साल के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था. बृहस्पति के पास पहुंचने पर वॉयजर 1 ने इस ग्रह के रिंग्स और दो चंद्रमा थीबे और मेटिस की खोज की. शनि के पास इसने पांच और चांद और जी रिंग्स का पता लगाया.

14 फरवरी 1990 को लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी से इस यान ने पेल ब्लू डॉट की मशहूर तस्वीर ली. इसके कुछ वक्त बाद बिजली बचाने के लिए इसके कैमरे को बंद कर दिया गया. अगस्त 2012 में वॉयजर 1 ने एक और मील का पत्थर हासिल किया. इसमें सूरज के प्रभाव क्षेत्र की सीमा यानी हेलियोस्फीयर को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया.





घटती पावर सप्लाई

सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से वॉयजर 1 सौर पैनल पर निर्भर नहीं रह सकता. इसके बजाय यह प्लूटोनियम 238 से चलने वाले तीन रेडियाइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर का इस्तेमाल करता है. लॉन्च के वक्त यह जनरेटर मिलकर 470 वॉट बिजली पैदा करते थे. अब इनका आउटपुट हर साल लगभग 4 वॉट की दर से घट रहा है.

बिजली बचाने के लिए इंजीनियरों ने धीरे-धीरे इसके हीटर और दूसरे उपकरणों को बंद कर दिया. कॉस्मिक रे सब सिस्टम को फरवरी 2025 में बंद कर दिया गया था और उसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लो एनर्जी चार्जड पार्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट को भी बंद कर दिया गया. सितंबर 2026 में बिग बैंग नाम के एक खास ऑपरेशन के तहत इंजीनियरों ने तीन पुराने इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया. इसी के साथ कम बिजली की खपत वाले बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया. लॉन्च के वक्त साथ ले जाए गए 10 वैज्ञानिक उपकरणों में से अभी सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं.





कंप्यूटर की समस्या और संचार का शुरू होना

इस अंतरिक्ष यान ने कई गंभीर तकनीकी समस्याओं का भी सामना किया है. नवंबर 2023 में इसके फ्लाइट डेटा सब सिस्टम की एक मेमोरी चिप खराब हो गई, जिससे यह ऐसा डेटा भेजने लगा जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था. नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेट्री के इंजीनियरों ने दूर से ही कोड को दोबारा से व्यवस्थित किया और उसे मेमोरी की दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया. अप्रैल 2024 तक इस सिस्टम को फिर से ठीक कर लिया गया. अक्टूबर 2026 में वॉयजर 1 ने दो दिनों तक सिग्नल भेजना बंद कर दिया था. इसके दशकों पुराने बैकअप थ्रस्टर्स और रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल करके संपर्क फिर से बहाल कर दिया गया था.

गोल्डन रिकॉर्ड

वॉयजर 1 अपने साथ 12 इंच का सोने की परत वाला तांबे का एक रिकॉर्ड ले जा रहा है, जिसे वैज्ञानिक कार्ल सागन के नेतृत्व वाली एक टीम ने तैयार किया था. इसमें पृथ्वी की 115 तस्वीरें, हवा, बारिश, पक्षियों और व्हेल जैसी प्राकृतिक ध्वनियां और 90 मिनट का संगीत शामिल है. इस संगीत में भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई करेकर द्वारा गाया गया "राग भैरवी" भी शामिल है. इसके अलावा 55 भाषाओं में अभिवादन भी रिकॉर्ड किए गए हैं. इस रिकॉर्ड के कवर पर एक नक्शा है जो 14 पल्सर के रिलेटिव पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है.

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2036 के बाद क्या होगा?

2030 के दशक की शुरुआत तक बचे हुए वैज्ञानिक उपकरणों के भी बंद हो जाने की उम्मीद है. लगभग 2036 तक किसके जनरेटर इतनी कम बिजली पैदा करेंगे कि वॉयजर 1 के लिए पृथ्वी के डीप स्पेस नेटवर्क तक सिग्नल भेजना मुमकिन नहीं होगा.

यह अंतरिक्ष यान मिल्की वे में अपना सफर जारी रखेगा. लगभग 300 सालों में इसके ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने की उम्मीद है. यह हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा है. उस क्षेत्र को पार करने में लगभग 30,000 साल लगेंगे. लगभग 40,000 सालों में वॉयजर 1 के केमेलोपार्डालिस तारामंडल में स्थित ग्लीज 445 नाम के तारे के 1.6 लाइट ईयर के दायरे से गुजरने की संभावना है.

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