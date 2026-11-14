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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGhas Bhairu Festival: हवा में बाइक, ताश के पत्तों पर बुलडोजर! राजस्थान के गांव में कैसे होता है जादू?

Ghas Bhairu Festival: हवा में बाइक, ताश के पत्तों पर बुलडोजर! राजस्थान के गांव में कैसे होता है जादू?

Ghas Bhairu Festival: राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां भाई दूज पर एक खास मेला लगता है. आइए जानते हैं क्या है इसकी खासियत और वहां के अजीबो-गरीब करतबों का विज्ञान.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Nov 2026 05:24 PM (IST)
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  • राजस्थान के बूंदी में 500 साल पुराना घास भैरू उत्सव मनाया जाता है।
  • यह त्यौहार फसल और पशुधन रक्षक भैरू जी को समर्पित है।
  • मेले में कलाकार भारी वाहन नाजुक चीज़ों पर संतुलित करने के करतब दिखाते हैं।
  • अद्भुत लगने वाले इन प्रदर्शनों के पीछे विज्ञान और यांत्रिकी है।

Ghas Bhairu Festival: राजस्थान के बूंदी जिले का बड़ौदिया गांव घास भैरू उत्सव के लिए जाना जाता है. यह लोक परंपरा लगभग 500 से 600 साल पुरानी मानी जाती है. इसे जादू की नगरी या फिर जादू का शहर नाम भी मिला है. बूंदी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बड़ौदिया गांव में दिवाली के दो दिन बाद भाई दूज पर यह त्योहार मनाया जाता है. 

अनुष्ठान और सार्वजनिक प्रदर्शन का संयोजन ही इस मेले को बूंदी जिले में खास बनाता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह त्योहार और इस गांव की यह परंपरा इतनी खास कैसे है और यहां क्या अलग होता है. आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

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घास भैरू के पीछे की मान्यता 

स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक घास भैरू को फसलों और पशुधन के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है. लोगों का ऐसा मानना है कि इस अवसर पर भैरू जी अपने ससुराल से अपने पैतृक गांव लौटते हैं. शाम को ग्रामीण ढोल और लोकगीतों के साथ घास भैरू को लेकर एक भव्य यात्रा का आयोजन करते हैं. बैलों के 11 जोड़े यात्रा को खींचते हैं और निवासी गाते और नाचते हुए उनके साथ चलते हैं. इस प्रथा को भाग लेने वाले समुदायों के बीच सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है. 


Ghas Bhairu Festival: हवा में बाइक, ताश के पत्तों पर बुलडोजर! राजस्थान के गांव में कैसे होता है जादू?

स्टंट जो भीड़ खींचते हैं 

मेले के दौरान गांव की सड़कें खुली हवा में प्रदर्शन का स्थान बन जाती हैं. स्थानीय कलाकार जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पीढ़ियों से इन कौशलों का अभ्यास किया है भारी वाहन और नाजुक चीजों से जुड़े हुए कुछ नामुमकिन करतब दिखाते हैं. कई टन वजन वाली जेसीबी मशीन, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और पिकअप ट्रकों को कांच के गिलास, मिट्टी के बर्तन, अंडे, ₹50 और ₹200 के बीच के करेंसी नोट के ढ़ेर और यहां तक की ताश के पत्तों पर भी बैलेंस करते दिखाया गया है.

कई जगहों पर मोटरसाइकिलों को बिना सहारे बीच हवा में लटका दिया जाता है. कलाकार सूती धागे या फिर कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या फिर पतले लोहे के पाइप पर मोटरसाइकिल को उल्टा बैलेंस करते हैं.  ऐतिहासिक बाबा काला जी की बावड़ी में पानी पर तैरने के लिए एक भारी पत्थर की पटिया बनाई गई है जिसके टॉप पर एक मोटरसाइकिल बैलेंस्ड है. 

प्रदर्शन में टूटे हुए कांच पर नंगे पैर डांस करना, उबलते पानी की कढ़ाई के अंदर बैठना और ऐसे भ्रम पैदा करना शामिल है जैसे कि किसी व्यक्ति का सिर शरीर से अलग कर दिया गया हो और फिर उसे वापस ठीक कर दिया गया हो.


Ghas Bhairu Festival: हवा में बाइक, ताश के पत्तों पर बुलडोजर! राजस्थान के गांव में कैसे होता है जादू?

चश्मे के पीछे का विज्ञान 

कलाकार अपने इस सच को एक गुप्त पारिवारिक कला मानते हैं और अपनी तकनीक को बाहरी लोगों के सामने नहीं दिखाते. हालांकि स्टंट को मैकेनिक्स, प्रेशर और ऑप्टिकल भ्रम के सिद्धांत के जरिए से समझा जा सकता है. किसी वाहन को बैलेंस करने में 8000 किलोग्राम के हार्वेस्टर या ट्रैक्टर का पूरा वजन चश्मे, बर्तन या नोट पर नहीं पड़ता है. 

चेसिस या फिर एक्सेल के नीचे छिपे हुए जैक, मजबूत लोहे की छड़ या फिर काउंटर वेट असली भार को उठाते हैं. नाजुक चीज सावधानीपूर्वक कुछ चुनिंदा बिंदु पर सिर्फ हल्का दबाव सहन करती हैं, जिससे यह लगता है कि वह वाहन को सहारा देती हैं. 

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पारंपरिक स्टेज जादू

कुछ और ऐसे जादू जिनमें सिर को शरीर से अलग कर देना और तैरते पत्थर शामिल हैं, पारंपरिक जादू तकनीक और खास तौर से बनाई गई चीजों पर निर्भर होते हैं. घास भैरू एक खास गांव उत्सव बना हुआ है जिसमें धार्मिक विश्वास और विरासत में मिली प्रदर्शन परंपराएं एक साथ आती हैं. इसका जुलूस, बैल और आश्चर्यजनक करतब बड़ौदिया को स्थानीय ध्यान का केंद्र बनाते हैं. इसी के साथ अंतर्निहित विज्ञान यह समझाने में मदद करता है कि मुश्किल लगने वाले करतबों का मंचन कैसे किया जाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 05:24 PM (IST)
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