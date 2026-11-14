Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हनी ट्रैप गोपनीय जानकारी हेतु प्रेम-आकर्षण का उपयोग।

सैमसन-डेलिलाह व विषकन्याएं इसके प्राचीन उदाहरण हैं।

माता हारी ने प्रथम विश्व युद्ध में जासूसी से पहचान बनाई।

शीत युद्ध में KGB ने यह रणनीति खूब इस्तेमाल की।

Nvidia Spy Scandal: Nvidia के संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग के बारे में चर्चाओं और उनके अफेयर के आरोपों के बाद हनी ट्रैप शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है. इस विवाद ने इस शब्द को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है. आपको बता दें कि यह तरीका मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों के अस्तित्व में आने से काफी ज्यादा पुराना है. इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है.

हनी ट्रैप में किसी विरोधी से गोपनीय जानकारी हासिल करने या फिर उसे कमजोर करने के लिए प्यार, आकर्षण या फिर शारीरिक निकटता का इस्तेमाल किया जाता है. उसे प्यार में फंसाया जाता है और उससे सभी गोपनीय जानकारी निकाली जाती है. लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इसका पहला शिकार कौन था? यह बताना तो मुश्किल है लेकिन एक कहानी है जिसे सबसे पुराना दर्ज उदाहरण माना गया है. आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में.

सैमसन और डेलिलाह का प्राचीन किस्सा

बाइबल की यह कहानी लगभग 1100 ईसा पूर्व की है. यानी करीब 3000 साल पुरानी. फिलिस्तीनियों ने इजरायली योद्धा सैमसन की ताकत का राज पता लगाने के लिए डेलिलाह का इस्तेमाल किया. डेलिलाह ने उसके साथ संबंध बनाए और उसे अपने बालों से जुड़े रहस्य को बताने के लिए राजी कर लिया.

दरअसल सैमसन के बालों कर रहस्य ईश्वर के साथ उसकी एक खास प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ था जिसके मुताबिक जन्म से ही उसके बाल कभी नहीं काटे जाने थे. बाइबल की कहानी के मुताबिक उसके लंबे बालों की 7 लटें ईश्वर और उसके बीच के पवित्र समझौते को दर्शाती थीं. इन्हीं से उसे अलौकिक शारीरिक शक्ति मिलती थी. जब यह बात डेलिलाह को पता चली तो उसने यह जानकारी सैमसन के दुश्मनों को दे दी जिन्होंने उसे पकड़ लिया. इसी किस्से के आधार पर सैमसन को हनी ट्रैप का पहला शिकार माना जा सकता है. हालांकि यह किस्सा बाइबल का है ना कि मानव इतिहास में इस तरह के पहले ऑपरेशन का कोई पक्का सबूत.





प्राचीन भारत में विषकन्याएं

एक और पुराना उदाहरण प्राचीन भारत के मौर्य काल यानी लगभग 300 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है. चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में विषकन्याओं का जिक्र है. विषकन्याएं ऐसी सुंदर स्त्रियां होती थीं जो अपने साथ जहर रखती थीं. इनका इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने और खत्म करने के लिए किया जाता था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग 281 ईसा पूर्व के आसपास राजाओं को भी ऐसे ही महिलाओं के जरिए निशाना बनाया जाता था. पुराने रिकॉर्ड्स में बताए गए तरीके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन इन सब के पीछे मूल विचार यही था कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए निजी संबंधों का फायदा उठाया जाए.

माता हारी और मॉडर्न जासूसी

मॉडर्न चतुर्थी के इतिहास में सबसे मशहूर मामला World War 1 के दौरान माता हारी से जुड़ा हुआ है. मार्गरेथा गीर्ट्रुइडा जेल जिन्हें माता हारी के नाम से भी जाना जाता था, एक डच डांसर थीं. वह युद्ध से पहले पेरिस के उच्च समाज और सैन्य अधिकारियों के बीच काफी मशहूर हो गई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक माता हारी ने एलाइड फोर्सेज यानी मित्र देशों के कई बड़े सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं के साथ करीबी रिश्ते बनाए और युद्ध से जुड़ी सभी गोपनीय जानकारी हासिल की. फ्रांसीसी खुफिया विभाग ने उन पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया. 1917 में उन्हें फायरिंग स्क्वॉड के जरिए मौत की सजा दी गई.





जासूसी में यह शब्द कैसे आया?

इस शब्द का अपना एक इतिहास भी है. रिपोर्ट के मुताबिक हनीपॉट शब्द 1475 ईस्वी के आसपास एक अंग्रेजी-लैटिन डिक्शनरी में मिलता है. यहां इसका मतलब किसी आकर्षक या फिर लुभावनी चीज से है. खुफिया काम के साथ इसका संबंध काफी बाद में जुड़ा. 1974 में ब्रिटिश जासूसी उपन्यासकार जॉन ले कैरे ने अपने मशहूर उपन्यास "टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई" में इस शब्द का इस्तेमाल किया. इसके बाद यह शब्द खुफिया एजेंसी की वोकैबलरी यानी शब्दावली का एक हिस्सा बन गया.

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शीत युद्ध का दौर

शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की KGB और पूर्वी जर्मनी की Stasi ने पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए हनी ट्रैप रणनीति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. इस रणनीति में जानकारी को हासिल करने या फिर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को फंसाने के लिए आकर्षण और करीबी रिश्तों का सहारा लिया जाता था.

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