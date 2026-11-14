ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?

Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?

Nvidia Spy Scandal: हनी ट्रैप का इतिहास काफी पुराना है. हाल ही में यह शब्द Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग के अफेयर मामले के बाद चर्चा में आया है. आइए जानते हैं कौन था हनी ट्रैप का पहला शिकार.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Nov 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हनी ट्रैप गोपनीय जानकारी हेतु प्रेम-आकर्षण का उपयोग।
  • सैमसन-डेलिलाह व विषकन्याएं इसके प्राचीन उदाहरण हैं।
  • माता हारी ने प्रथम विश्व युद्ध में जासूसी से पहचान बनाई।
  • शीत युद्ध में KGB ने यह रणनीति खूब इस्तेमाल की।

 Nvidia Spy Scandal: Nvidia के संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग के बारे में चर्चाओं और उनके अफेयर के आरोपों के बाद हनी ट्रैप शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है. इस विवाद ने इस शब्द को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है. आपको बता दें कि यह तरीका मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों के अस्तित्व में आने से काफी ज्यादा पुराना है. इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है. 

हनी ट्रैप में किसी विरोधी से गोपनीय जानकारी हासिल करने या फिर उसे कमजोर करने के लिए प्यार, आकर्षण या फिर शारीरिक निकटता का इस्तेमाल किया जाता है. उसे प्यार में फंसाया जाता है और उससे सभी गोपनीय जानकारी निकाली जाती है. लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इसका पहला शिकार कौन था? यह बताना तो मुश्किल है लेकिन एक कहानी है जिसे सबसे पुराना दर्ज उदाहरण माना गया है. आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
NASA Artemis Programme: अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
जनरल नॉलेज
BPL Ration Card: BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
जनरल नॉलेज
Children Day 2026: पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह

सैमसन और डेलिलाह का प्राचीन किस्सा 

बाइबल की यह कहानी लगभग 1100 ईसा पूर्व की है. यानी करीब 3000 साल पुरानी. फिलिस्तीनियों ने इजरायली योद्धा सैमसन की ताकत का राज पता लगाने के लिए डेलिलाह का इस्तेमाल किया. डेलिलाह ने उसके साथ संबंध बनाए और उसे अपने बालों से जुड़े रहस्य को बताने के लिए राजी कर लिया. 

दरअसल सैमसन के बालों कर रहस्य ईश्वर के साथ उसकी एक खास प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ था जिसके मुताबिक जन्म से ही उसके बाल कभी नहीं काटे जाने थे. बाइबल की कहानी के मुताबिक उसके लंबे बालों की 7 लटें ईश्वर और उसके बीच के पवित्र समझौते को दर्शाती थीं. इन्हीं से उसे अलौकिक शारीरिक शक्ति मिलती थी. जब यह बात डेलिलाह को पता चली तो उसने यह जानकारी सैमसन के दुश्मनों को दे दी जिन्होंने उसे पकड़ लिया. इसी किस्से के आधार पर सैमसन को हनी ट्रैप का पहला शिकार माना जा सकता है. हालांकि यह किस्सा बाइबल का है ना कि मानव इतिहास में इस तरह के पहले ऑपरेशन का कोई पक्का सबूत. 


Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?

प्राचीन भारत में विषकन्याएं

एक और पुराना उदाहरण प्राचीन भारत के मौर्य काल यानी लगभग 300 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है. चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में विषकन्याओं का जिक्र है. विषकन्याएं ऐसी सुंदर स्त्रियां होती थीं जो अपने साथ जहर रखती थीं. इनका इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने और खत्म करने के लिए किया जाता था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग 281 ईसा पूर्व के आसपास राजाओं को भी ऐसे ही महिलाओं के जरिए निशाना बनाया जाता था. पुराने रिकॉर्ड्स में बताए गए तरीके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन इन सब के पीछे मूल विचार यही था कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए निजी संबंधों का फायदा उठाया जाए. 

माता हारी और मॉडर्न जासूसी 

मॉडर्न चतुर्थी के इतिहास में सबसे मशहूर मामला World War 1 के दौरान माता हारी से जुड़ा हुआ है. मार्गरेथा गीर्ट्रुइडा जेल जिन्हें माता हारी के नाम से भी जाना जाता था, एक डच डांसर थीं. वह युद्ध से पहले पेरिस के उच्च समाज और सैन्य अधिकारियों के बीच काफी मशहूर हो गई थी.

 रिपोर्ट्स के मुताबिक माता हारी ने एलाइड फोर्सेज यानी मित्र देशों के कई बड़े सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं के साथ करीबी रिश्ते बनाए और युद्ध से जुड़ी सभी गोपनीय जानकारी हासिल की. फ्रांसीसी खुफिया विभाग ने उन पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया. 1917 में उन्हें फायरिंग स्क्वॉड के जरिए मौत की सजा दी गई.


Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?

जासूसी में यह शब्द कैसे आया?

इस शब्द का अपना एक इतिहास भी है. रिपोर्ट के मुताबिक हनीपॉट शब्द 1475 ईस्वी के आसपास एक अंग्रेजी-लैटिन डिक्शनरी में मिलता है. यहां इसका मतलब किसी आकर्षक या फिर लुभावनी चीज से है. खुफिया काम के साथ इसका संबंध काफी बाद में जुड़ा. 1974 में ब्रिटिश जासूसी उपन्यासकार जॉन ले कैरे ने अपने मशहूर उपन्यास "टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई" में इस शब्द का इस्तेमाल किया. इसके बाद यह शब्द खुफिया एजेंसी की वोकैबलरी यानी शब्दावली का एक हिस्सा बन गया.

यह भी पढ़ें: अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?

शीत युद्ध का दौर

शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की KGB और पूर्वी जर्मनी की  Stasi ने पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए हनी ट्रैप रणनीति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. इस रणनीति में जानकारी को हासिल करने या फिर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को फंसाने के लिए आकर्षण और करीबी रिश्तों का सहारा लिया जाता था.

यह भी पढ़ें: BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
NASA Artemis Programme: अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?
जनरल नॉलेज
BPL Ration Card: BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
BPL राशन कार्ड पीले रंग का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?
जनरल नॉलेज
Children Day 2026: पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget