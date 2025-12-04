Vladimir Putin India Visit: कौन है राष्ट्रपति भवन का शेफ जो पकाएगा व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही पकवान, उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले हैं. इसी बीच आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन के उस शेफ के बारे में जो पुतिन के लिए शाही पकवान बनाएंगे.
Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के दौरे के लिए भारत आ रहे हैं. उनके स्वागत में देश की राजधानी पूरी तरह से सजी हुई है. व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में एक बड़े सरकारी भोज में होस्ट किया जाएगा. इसी बीच इस शाही दावत को तैयार करने वाले आदमी के बारे में जानने की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ रही है. आइए जानते हैं उस शेफ के बारे में जो राष्ट्रपति भवन में एक से बढ़कर एक पकवान बनाते हैं. साथ ही जानेंगे कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती है.
राष्ट्रपति भवन के एग्जीक्यूटिव शेफ
खाना बनाने की जिम्मेदारी शेफ मुकेश कुमार के हाथों में है. वे जुलाई 2020 से राष्ट्रपति भवन के एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर काम कर रहे हैं. वे सरकारी दावतों के लिए एक बेहतरीन मेन्यू बनाते हैं और प्रेसीडेंशियल किचन से निकलने वाली हर डिश में परफेक्शन बनाए रखते हैं.
कितनी सैलरी कमाते हैं शेफ
राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल स्ट्रक्चर के मुताबिक शेफ मुकेश कुमार को पे लेवल 11 के तहत सैलरी मिलती है. हालांकि सैलरी का सही आंकड़ा पब्लिक में नहीं बताया गया है लेकिन कुछ मिली जानकारी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव शेफ की सालाना कमाई 9 लाख रुपए से 11 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच होती है. यह एक्सपीरियंस और इंक्रीमेंट पर निर्भर करता है.
क्या भारतीय शेफ के हाथ का खाना खाएंगे पुतिन
दरअसल पुतिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय शेफ के हाथों का खाना नहीं खाएंगे. पुतिन की सिक्योरिटी हर तरह के खतरे से बचने के लिए किसी भी देश या फिर उसके शेफ पर भरोसा नहीं करती है. ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि पहले भी दिसंबर 2014 में जब पुतिन भारत आए थे तो मुंबई के ताज होटल के पूरे फ्लोर को रूसी एफएसओ ने घेर लिया था और होटल के किचन से सारा भारतीय मसाला हटा दिया गया था.
2001 से पुतिन के विदेश दौरे पर एक पोर्टेबल फूड लैबोरेट्री जाती है. इस लैब में हर डिश को केमिकल टेस्ट से चेक किया जाता है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास कुछ खास भोजन और सिक्योरिटी नियम है और वे विदेश में अपने खुद के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं.
क्या होगा पुतिन का शेड्यूल
5 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में उनका स्वागत नेशनल फ्लैग और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया जाएगा. इसी के साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे. इसी के साथ पुतिन के दौरे में हैदराबाद हाउस में 23वां इंडिया रशिया सालाना सम्मिट शामिल है. यहां डिफेंस और स्ट्रैटेजिक सहयोग पर चर्चा होगी.
