इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

इंडिगो की उड़ानों को लेकर अभी भी संकट चल रही है. हजारों यात्रियों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है. अथॉरिटी ने बताया कि दिल्ली से अब अधिकतर फ्लाइट्स सही समय पर उड़ान भर रही हैं. हालांकि अहम बात यह है कि दिल्ली से सोमवार (8 दिसंबर) को भी 200 सेज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं.

दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है. इसके जरिए कहा, ''दिल्ली एयरपोर्ट का ऑपरेशन बहुत ही सही तरीके से चल रहा है. हालांकि कुछ फ्लाइट्स कैंसिल या रीशेड्यूल हो सकती हैं. हमारी ग्राउंड टीम यात्रियों की सुविधा के लिए काफी मेहनत के साथ काम कर रही है. हम यात्रियों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी फ्लाइट को लेकर एयरलाइन्स से अपडेट लेते रहें.''

इंडिगो की कई उड़ानें रद्द

दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को 234 उड़ानें रद्द हुईं. वहीं मुंबई से 9 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. मुंबई से चंडीगढ़, नागपुर, बैंगलुरु, हैदराबाद, गोवा और दरभंगा की उड़ानें रद्द कर दी गईं. वहीं दिल्ली से बनारस, इंदौर, हैदराबाद, विजयवाड़ा और जम्मू की फ्लाइट कैंसिल हुई.

दिल्ली-मुंबई की कई फ्लाइट्स कैंसिल

दिल्ली से बनारस

दिल्ली से इंदौर

दिल्ली से विजयवाड़ा

दिल्ली से अहमदाबाद

मुंबई से चंडीगढ़

मुंबई से नागपुर

मुंबई से बैंगलुरु

मुंबई से हैदराबाद

मुंबई से गोवा

मुंबई से दरभंगा

मुंबई से हैदराबाद

मुंबई से कोलकाता

मुंबई से भुवनेश्वर

डीजीएस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

डीजीसीए ने रविवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स और जवाबदेही प्रबंधक इस्द्रो पोर्क्वेरास को उड़ान में दिक्कत के लिए जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ का जवाब देने के लिए और समय दे दिया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय या सोमवार शाम छह बजे तक की समय सीमा दी गई है. पिछले छह दिनों से लगातार इंडिगो की उड़ान सेवाओं में बड़े पैमाने पर व्यवधान जारी है, जिसके कारण हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है. इसी पृष्ठभूमि में नियामक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था.