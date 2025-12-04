Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर यानी आज अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले हैं. इन सब के बीच एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की ऑफिशियल सैलरी कितनी होती है? जब भी दुनिया के ताकतवर नेताओं की बात होती है तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके पास काफी ज्यादा दौलत, शानदार घर और मोटी तनख्वाह होती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी असल में कितना कमाते हैं.

रूसी राष्ट्रपति की ऑफिशियल इनकम

दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री देश में से एक पर राज करने के बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन की ऑफिशियल सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है जितना लोगों को लगता है. पब्लिक में मौजूद रूसी रिकॉर्ड के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की सालाना सैलरी लगभग $1,40,000 है. यह लगभग 1.16 करोड़ रुपए होते हैं. यह उनकी बेसिक सैलरी है लेकिन उन्हें मिलने वाली पूरी सुविधाओं को नहीं दिखाती.

इसके अलावा पुतिन को कई तरह के प्रेसीडेंशियल फायदे मिलते हैं. इसमें सरकारी घर, फुल टाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, घूमने फिरने की काफी ज्यादा सुविधाएं और सरकार की तरफ से मिलने वाली बाकी सुविधाएं शामिल हैं.

डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी

यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ऑफीशियली सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लीडर हैं. डोनाल्ड ट्रंप को हर साल $4,00,000 बेसिक सैलरी मिलती है, जो लगभग 3.32 करोड़ रुपए होती है. इसके अलावा उन्हें ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और घर के मैनेजमेंट जैसे एक्स्ट्रा फिक्स्ड अलाउंस भी मिलते हैं. इन सबको मिलकर उनकी कुल ऑफिशियल सैलरी लगभग $5,69,000 हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी काफी कम है. उनकी महीने की कुल इनकम लगभग 1.66 लाख रुपए है. इसमें बेसिक सैलरी और अलग-अलग अलाउंस शामिल हैं. यह हर साल लगभग 20 लाख रुपए होती है. ऑफिशियल इनकम के मामले में यह ट्रंप या फिर पुतिन जैसे लीडर्स से काफी पीछे है.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल सैलरी के तौर पर सिर्फ ₹50,000 लेते हैं. प्रधानमंत्री बाकी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान कर देते हैं. वैसे तो उनकी ऑफिशियल इनकम बहुत कम है लेकिन उन्हें सरकार के सभी स्टैंडर्ड अधिकार मिलते हैं जैसे कि एसपीजी सिक्योरिटी, ऑफिशियल घर, स्टाफ और सरकार से मिलने वाली यात्रा का खर्च.

