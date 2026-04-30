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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Spend on Iran War: इतने में 40 लाख लोग 10 साल बैठकर खाएंगे, जानें ईरान वॉर में कितना पैसा खर्च कर चुका अमेरिका?

US Spend on Iran War: इतने में 40 लाख लोग 10 साल बैठकर खाएंगे, जानें ईरान वॉर में कितना पैसा खर्च कर चुका अमेरिका?

US Spend on Iran War: यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के साथ चल रही काफी बड़ी रकम खर्च करती है. आइए जानते हैं कि अब तक कितने डॉलर खर्च हो चुके हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Apr 2026 04:58 PM (IST)
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  • ईरान संघर्ष में अमेरिका का 25 अरब डॉलर से अधिक खर्च हुआ।
  • यह रकम नासा के सालाना बजट के बराबर है, प्रतिदिन 2 अरब डॉलर खर्च।
  • अधिकतर पैसा महंगी मिसाइल और आधुनिक फौजी सामान पर लग रहा।
  • इस खर्च से 40 लाख लोगों का 10 साल तक गुजारा हो सकता।

US Spend on Iran War: यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे टकराव में अब तक इतनी बड़ी रकम खर्च हो चुकी है कि उस रकम से अगले 10 सालों तक करीब 40 लाख लोगों का गुजारा किया जा सकता है. पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर यूनाइटेड स्टेट्स के अब तक 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम 2.3 लाख करोड़ रुपये बैठती है.

खर्च का असली पैमाना 

यह समझने के लिए कि 25 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है इस बात पर गौर किया जा सकता है कि यह लगभग नासा के पूरे सालाना बजट के बराबर है.  यह भारत के सालाना डिफेंस बजट के एक तिहाई हिस्से के भी करीब है. 

रोजाना कितना खर्च? 

अनुमानों के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स हर दिन लगभग दो अरब डॉलर खर्च कर रहा है. इसका मतलब है कि हर मिनट लगभग 13 लाख डॉलर खर्च हो रहे हैं. सिर्फ पहले हफ्ते में ही करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च हो गए थे. इसकी मुख्य वजह मिसाइल और गोला बारूद का जबरदस्त इस्तेमाल था. 

यह भी पढ़ें: क्या होर्मुज को अपने कब्जे में ले सकता है चीन, ऐसा हुआ तो किस देश को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह सारा पैसा कहां जा रहा है? 

 इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च किया जा रहा है. यह पैसा खासतौर पर महंगी मिसाइल और आधुनिक फौजी सामान पर खर्च किया जा रहा है. आज की जंग सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं होती बल्कि यह महंगी टेक्नोलॉजी के बारे में होती है. साथ ही हर हमले की काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है.

इस पैसे से और क्या किया जा सकता था?

ये आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं.  इन 25 अरब डॉलर से 40 लाख लोगों को पूरे 1 दशक तक खाना खिलाया जा सकता था. यह ओमान, पनामा या फिर जॉर्जिया जैसे देशों की पूरी आबादी का सालों तक गुजारा करने के बराबर है. इससे अमेरिका में लाखों परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा के प्रोग्राम या फिर बच्चों की देखभाल में मदद के लिए भी पैसे दिए जा सकते थे.

आर्थिक बोझ सिर्फ फौजी बजट तक ही सीमित नहीं है. दरअसल  करीब 50 दिनों से चल रहे इस टकराव की वजह से दुनिया भर के तेल बाजारों में उथल-पुथल मच गई है. इससे 50 अरब डॉलर से ज्यादा के कच्चे तेल का नुकसान हुआ है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
US Iran War War Expenses War Cost
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