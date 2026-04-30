इतने में 40 लाख लोग 10 साल बैठकर खाएंगे, जानें ईरान वॉर में कितना पैसा खर्च कर चुका अमेरिका?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान संघर्ष में अमेरिका का 25 अरब डॉलर से अधिक खर्च हुआ।

यह रकम नासा के सालाना बजट के बराबर है, प्रतिदिन 2 अरब डॉलर खर्च।

अधिकतर पैसा महंगी मिसाइल और आधुनिक फौजी सामान पर लग रहा।

इस खर्च से 40 लाख लोगों का 10 साल तक गुजारा हो सकता।

US Spend on Iran War: यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे टकराव में अब तक इतनी बड़ी रकम खर्च हो चुकी है कि उस रकम से अगले 10 सालों तक करीब 40 लाख लोगों का गुजारा किया जा सकता है. पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर यूनाइटेड स्टेट्स के अब तक 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम 2.3 लाख करोड़ रुपये बैठती है.

खर्च का असली पैमाना

यह समझने के लिए कि 25 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है इस बात पर गौर किया जा सकता है कि यह लगभग नासा के पूरे सालाना बजट के बराबर है. यह भारत के सालाना डिफेंस बजट के एक तिहाई हिस्से के भी करीब है.

रोजाना कितना खर्च?

अनुमानों के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स हर दिन लगभग दो अरब डॉलर खर्च कर रहा है. इसका मतलब है कि हर मिनट लगभग 13 लाख डॉलर खर्च हो रहे हैं. सिर्फ पहले हफ्ते में ही करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च हो गए थे. इसकी मुख्य वजह मिसाइल और गोला बारूद का जबरदस्त इस्तेमाल था.

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यह सारा पैसा कहां जा रहा है?

इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च किया जा रहा है. यह पैसा खासतौर पर महंगी मिसाइल और आधुनिक फौजी सामान पर खर्च किया जा रहा है. आज की जंग सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं होती बल्कि यह महंगी टेक्नोलॉजी के बारे में होती है. साथ ही हर हमले की काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है.

इस पैसे से और क्या किया जा सकता था?

ये आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं. इन 25 अरब डॉलर से 40 लाख लोगों को पूरे 1 दशक तक खाना खिलाया जा सकता था. यह ओमान, पनामा या फिर जॉर्जिया जैसे देशों की पूरी आबादी का सालों तक गुजारा करने के बराबर है. इससे अमेरिका में लाखों परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा के प्रोग्राम या फिर बच्चों की देखभाल में मदद के लिए भी पैसे दिए जा सकते थे.

आर्थिक बोझ सिर्फ फौजी बजट तक ही सीमित नहीं है. दरअसल करीब 50 दिनों से चल रहे इस टकराव की वजह से दुनिया भर के तेल बाजारों में उथल-पुथल मच गई है. इससे 50 अरब डॉलर से ज्यादा के कच्चे तेल का नुकसान हुआ है.

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