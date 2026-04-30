बीजेपी ने कब-कब दी तीन बार से ज्यादा के सीएम को मात? जानें देश की सबसे बड़ी पार्टी का रिकॉर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल: भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में।

भाजपा ने कई राज्यों में लंबे समय के मुख्यमंत्रियों को हराया।

नवीन पटनायक, तरुण गोगोई, इबोबी सिंह को भाजपा ने दी मात।

दिल्ली में शीला दीक्षित, केजरीवाल को भी मिली चुनौती।

BJP Record: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के लिए यह अनुमान एक बड़ा झटका है. हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं और अंतिम नतीजे ही वास्तविक परिणाम तय करेंगे. अगर एग्जिट पोल के संकेत सही साबित होते हैं तो भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तीन बार के शासन को खत्म कर सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भाजपा ने पहले भी ऐसे मुख्यमंत्री को हराया है जो तीन या फिर उससे ज्यादा बार सत्ता में रहे हों?

मजबूत राजनीतिक गढ़ों को तोड़ना

बीते कुछ सालों में भाजपा ने जड़ों तक जमे हुए राजनीतिक नेताओं को चुनौती देने के लिए एक मजबूत साख बनाई है. कई राज्यों में भाजपा ऐसे मुख्यमंत्री को हराने में कामयाब रही है जिन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक राज किया.

नवीन पटनायक

सबसे बड़े उदाहरणों में से एक नवीन पटनायक हैं. उन्होंने लगातार पांच बार उड़ीसा का नेतृत्व किया. 2024 में भाजपा ने उनकी पार्टी बीजू जनता दल को हराया. यह राज्य में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का संकेत था.

तरुण गोगोई

तरुण गोगोई ने असम में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री का पद संभाला. 2016 में भाजपा ने उनके लंबे शासन को खत्म किया और राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई.

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ओकराम इबोबी सिंह

इसी तरह ओकराम इबोबी सिंह ने 15 साल तक मणिपुर पर राज किया. 2017 में भाजपा गठबंधन के जरिए उन्हें सत्ता से हटाने और सरकार बनाने में कामयाबी मिली.

शीला दीक्षित

दिल्ली में शीला दीक्षित लगातार तीन बार सत्ता में रहीं. 2013 के चुनाव ने उनके कार्यकाल को खत्म कर दिया. इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस के दबदबे को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई.

अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने लगभग एक दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया. हाल ही में भाजपा से आम आदमी पार्टी को बढ़ते चुनावी दबाव का सामना करना पड़ा. 2025 के चुनावों ने आम आदमी पार्टी को भाजपा ने जबरदस्त चुनौती दी और करीब तीन दशक बाद दिल्ली की सत्ता में एक शानदार बढ़त हासिल की.

उड़ीसा से असम तक और दिल्ली से मणिपुर तक भाजपा ने बार-बार लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों को हराया और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की अपनी क्षमता को दिखाया है.

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