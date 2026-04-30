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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBJP Record: बीजेपी ने कब-कब दी तीन बार से ज्यादा के सीएम को मात? जानें देश की सबसे बड़ी पार्टी का रिकॉर्ड

BJP Record: बीजेपी ने कब-कब दी तीन बार से ज्यादा के सीएम को मात? जानें देश की सबसे बड़ी पार्टी का रिकॉर्ड

BJP Record: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भाजपा ने इतिहास में तीन से ज्यादा बार सत्ता में रहे मुख्यमंत्रियों को हराया है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Apr 2026 03:37 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल: भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में।
  • भाजपा ने कई राज्यों में लंबे समय के मुख्यमंत्रियों को हराया।
  • नवीन पटनायक, तरुण गोगोई, इबोबी सिंह को भाजपा ने दी मात।
  • दिल्ली में शीला दीक्षित, केजरीवाल को भी मिली चुनौती।

BJP Record: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के लिए यह अनुमान एक बड़ा झटका है. हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं और अंतिम नतीजे ही वास्तविक परिणाम तय करेंगे. अगर एग्जिट पोल के संकेत सही साबित होते हैं तो भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तीन बार के शासन को खत्म कर सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भाजपा ने पहले भी ऐसे मुख्यमंत्री को हराया है जो तीन या फिर उससे ज्यादा बार सत्ता में रहे हों?

मजबूत राजनीतिक गढ़ों को तोड़ना 

बीते कुछ सालों में भाजपा ने जड़ों तक जमे हुए राजनीतिक नेताओं को चुनौती देने के लिए एक मजबूत साख बनाई है. कई राज्यों में भाजपा ऐसे मुख्यमंत्री को हराने में कामयाब रही है जिन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक राज किया. 

नवीन पटनायक 

सबसे बड़े उदाहरणों में से एक नवीन पटनायक हैं. उन्होंने लगातार पांच बार उड़ीसा का नेतृत्व किया. 2024 में भाजपा ने उनकी पार्टी बीजू जनता दल को हराया. यह राज्य में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का संकेत था. 

तरुण गोगोई 

तरुण गोगोई ने असम में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री का पद संभाला. 2016 में भाजपा ने उनके लंबे शासन को खत्म किया और राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई. 

यह भी पढ़ें: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ

ओकराम इबोबी सिंह

इसी तरह ओकराम इबोबी सिंह ने 15 साल तक मणिपुर पर राज किया. 2017 में भाजपा गठबंधन के जरिए उन्हें सत्ता से हटाने और सरकार बनाने में कामयाबी मिली. 

शीला दीक्षित 

दिल्ली में शीला दीक्षित लगातार तीन बार सत्ता में रहीं. 2013 के चुनाव ने उनके कार्यकाल को खत्म कर दिया. इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस के  दबदबे को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई. 

अरविंद केजरीवाल 

अरविंद केजरीवाल ने लगभग एक दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया. हाल ही में भाजपा से आम आदमी पार्टी को बढ़ते चुनावी दबाव का सामना करना पड़ा. 2025 के चुनावों ने आम आदमी पार्टी  को भाजपा ने जबरदस्त चुनौती दी और करीब तीन दशक बाद दिल्ली की सत्ता में एक शानदार बढ़त हासिल की.

उड़ीसा से असम तक और दिल्ली से मणिपुर तक भाजपा ने बार-बार लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों को हराया और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की अपनी क्षमता को दिखाया है.

यह भी पढ़ें: विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
West Bengal Exit Poll Assembly Election 2026 BJP Record
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