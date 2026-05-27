EC के पास SIR कराने का अधिकार या नहीं? कांग्रेस-RJD, TMC की याचिका पर SC आज सुनाएगा फैसला

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचुनाव आयोग के पास SIR कराने का अधिकार या नहीं? कांग्रेस-RJD, TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

चुनाव आयोग के पास SIR कराने का अधिकार या नहीं? कांग्रेस-RJD, TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

SIR Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट 26 मई को चुनाव आयोग की SIR की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 May 2026 07:08 AM (IST)
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चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर बुधवार (27 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी. 

कोर्ट को फैसला करना है कि क्या चुनाव आयोग के पास क्या संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत मौजूदा स्वरूप में एसआईआर करने की पॉवर है या नहीं. SC की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई थी.

कोर्ट ने 29 जनवरी को सुरक्षित रखा फैसला

इसके साथ ही बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में एसआईआर पूरा हो चुका है, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों में यह प्रक्रिया अभी जारी है. कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है और यह प्रक्रिया जारी रहने दी है. कोर्ट ने इस मामले में 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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इस मामले में ज्यादातर याचिकाएं जून 2025 में दायर की गई थीं, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने का फैसला किया था. याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले समेत कई लोग शामिल हैं.

आधार को SIR के लिए दस्तावेज में शामिल करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को आधार कार्ड को एसआईआर के लिए अनिवार्य (12वें दस्तावेज के रूप में) दस्तावेज में शामिल करने का निर्देश दिया था. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया था कि आधार नागरिक का प्रमाण नहीं होगा और चुनाव आयोग के आधार कार्ड का सत्यापन करा सकेगा.

चुनाव आयोग चला रहा अभियान

उधर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में पारदर्शिता को लेकर पूरे देश में विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान चला रहा है. इस बीच, 14 मई को ईसीआई की घोषणा के बाद सात पूर्वोत्तर राज्यों ने वोटर लिस्ट के एसआईआर की तैयारियां शुरू कर दी हैं. ईसीआई ने 14 मई को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फेज वाइज मतदाता सूचियों के एसआईआर को शुरू करने की घोषणा की थी.

चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का चरण-III कार्यक्रम बड़ा अभियान होगा, जिसका मकसद मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ाना है. इन 16 राज्यों में आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से सात राज्य शामिल हैं- मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा. असम ने 'विशेष पुनरीक्षण' का काम पहले ही पूरा कर लिया है. ECI ने 10 फरवरी को राज्य के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करते हुए अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है.

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Input By : IANS
Published at : 27 May 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Election Commission SUPREME COURT CJI Suryakant
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