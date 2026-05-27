BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?

दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. आज भी ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि लंबी दूरी तय करते समय चार्जिंग कहां मिलेगी और बार-बार रुकना पड़ेगा या नहीं? इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए अब चीन की बड़ी ऑटो कंपनी BYD भारत में अपनी नई DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी का दावा है कि यह तकनीक इलेक्ट्रिक कार जैसी स्मूद और साइलेंट ड्राइविंग देगी, लेकिन साथ में पेट्रोल इंजन होने की वजह से लंबी दूरी की चिंता भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

यह एक एडवांस सुपर हाइब्रिड सिस्टम है. सामान्य हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन ज्यादा काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर केवल उसकी मदद करती है. लेकिन BYD की DM-i तकनीक में मामला थोड़ा अलग है. इसमें ज्यादातर ड्राइविंग इलेक्ट्रिक मोटर करती है, जबकि पेट्रोल इंजन जरूरत पड़ने पर बैटरी चार्ज करने ज्यादा ताकत देने का काम करता है. यही वजह है कि कंपनी इसे EV जैसा फील देने वाली तकनीक बता रही है. यानी कार कम आवाज करेगी, तेजी से पिकअप लेगी और ड्राइविंग काफी स्मूद महसूस होगी.

बिना चिंता किए लंबी यात्रा कर सकेंगे

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज मानी जा रही है. मुताबिक कंपनी की आने वाली SUV BYD Sealion 6 एक बार फुल चार्ज और फुल पेट्रोल टैंक में लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका मतलब यह हुआ कि लोग बिना बार-बार चार्जिंग की चिंता किए लंबी यात्रा कर सकेंगे. यही कारण है कि इसे उन ग्राहकों के लिए खास माना जा रहा है जो इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं लेकिन अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी तरह भरोसे में नहीं हैं.

पेट्रोल की खपत हो सकती है कम

यह कार प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम पर आधारित होगी, यानी इसे घर या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज भी किया जा सकेगा. अगर कोई शख्स लगातार कार को चार्ज करता है तो पेट्रोल की खपत काफी कम हो सकती है. वहीं अगर चार्जिंग सुविधा हर समय उपलब्ध न हो, तब भी कार सामान्य पेट्रोल SUV की तुलना में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहने का दावा करती है. यानी यह तकनीक उन लोगों के लिए बीच का बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है जो EV जैसा फील चाहते हैं लेकिन पूरी तरह बैटरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते.

इस SUV में कंपनी की मशहूर Blade Battery तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे काफी सेफ और टिकाऊ माना जाता है. इसके अलावा कार में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम इंटीरियर, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसमें Vehicle-to-Load और Vehicle-to-Vehicle जैसे फीचर्स मिल सकते हैं, जिनकी मदद से कार से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी चार्ज किया जा सकेगा.

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