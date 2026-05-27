दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर कर अपने पति के एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) अकाउंट्स तक एक्सेस की इजाजत मांगी थी ताकि वे उनकी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर से हुए बच्चों समायरा और कियान की स्कूल फीस और एजुकेशनल एक्सपेंसस का भुगतान कर सकें. प्रिया की इस एप्लिकेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फॉर्मल नोटिस जारी किया.

वहीं रिपब्लिक वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका पर 26 मई, 2026 को सुनवाई हुई और इसमें 30 अप्रैल को कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा पारित इंटरिम इंजक्शन के क्लियरिफिकेशन और आंशिक मोडिफिकेशन की मांग की गई है, जिसने चल रहे उत्तराधिकार विवाद के बीच संजय कपूर की विशाल संपत्ति को फ्रीज कर दिया था.

याचिका में 30 अप्रैल के आदेश में संशोधन की मांग की गई है।

अदालत में दायर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, प्रिया कपूर ने इंटरिम ऑर्डर के क्लॉज 79 के पैरा (बी) और (डी) में चेंज की रिक्वेस्ट की है. 30 अप्रैल के फैसले ने संजय कपूर की पर्सनल संपत्तियों और कॉर्पोरेट होल्डिंग्स के किसी भी लिक्विडेशन, ट्रांसफर या डिसिपेशन पर रोक लगा दी थी. हालांकि, खबरों के मुताबिक, इस आदेश में उनके बच्चों से जुड़े जरूरी दायित्वों को पूरा करने के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ी गई है.

प्रिया कपूर ने अब अदालत से दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोविडेंट फंड से समायरा और कियान कपूर की एजुकेशन के लिए एक्सक्लूसिवली धन निकालने की स्पष्ट अनुमति मांगी है. उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अदालत के सामने क्लियपर किया है कि फंड का इस्तेमाल केवल स्कूल फीस और रिलेटिड एकेडिमिक एक्सपेंस के लिए किया जाएगा.

संजय कपूर की संपत्ति को लेकर जारी है कानूनी लड़ाई

संजय कपूर के कथित 30 हजार करोड़ रुपये के साम्राज्य को लेकर चल रहे विवाद में कपूर परिवार के कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें प्रिया कपूर, करिश्मा कपूर के बच्चे और संजय की मां रानी कपूर शामिल हैं. जून 2025 में संजय कपूर के निधन के बाद, हाईकोर्ट ने उनकी घरेलू संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था, क्योंकि 2025 की एक विवादित वसीयत को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं, जिसे परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर डिजिटल और टेक्स्ट में गलतियों के कारण जाली बताया है.

एक पैरलल कानूनी कार्यवाही में, रानी कपूर ने पारिवारिक ट्रस्ट को भंग करने की भी मांग की है, और प्रिया कपूर पर कॉर्पोरेट मामलों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अपनी हेल्थ रिलेटेड कमजोरी का फायदा उठाने का आरोप लगाया हैय यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में पूर्व चीज जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा मीडिएटेड किया जा रहा है.