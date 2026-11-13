Surguja Firecracker Tragedy: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. सीतापुर थाना क्षेत्र के बनेया गांव में डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे ने खेलते समय पॉप-पॉप लहसुन पटाखा मुंह में डाल लिया. बच्चा पटाखे को चबा रहा था, तभी वह मुंह के अंदर ही तेज आवाज के साथ फट गया. हादसे में बच्चे के मुंह की अंदरूनी नसों को गंभीर नुकसान पहुंचा. अस्पताल में इलाज के दौरान ज्यादा खून बहने से मासूम की मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि बच्चों के बीच लोकप्रिय पॉप-पॉप पटाखा आखिर कितना खतरनाक हो सकता है?

पॉप-पॉप पटाखा आखिर क्या होता है?

पॉप-पॉप एक खास तरह का छोटा पटाखा होता है, जो देखने में कागज की छोटी पुड़िया या लहसुन की कली जैसा नजर आता है. पटाखों की तरह इसे चलाने के लिए माचिस, लाइटर या फुलझड़ी की जरूरत नहीं पड़ती. इसे केवल जमीन पर पटकने या किसी सख्त सतह पर फेंकने से ही तेज आवाज के साथ धमाका होता है. इसी वजह से बच्चे इसे बेहद आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं और खेल-खेल में बार-बार जमीन पर फेंकते हैं. लेकिन बिना आग के फटने की यही खूबी इसे दूसरे पटाखों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील बना देती है.

इसमें क्या होता है और यह कैसे काम करता है?

पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, पॉप-पॉप पटाखों के अंदर बजरी या रेत के बेहद बारीक कणों के साथ सिल्वर फुल्मिनेट (Silver Fulminate) जैसे संवेदनशील विस्फोटक केमिकल की कोटिंग की जाती है. यह केमिकल घर्षण यानी रगड़ और दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है. जैसे ही इस पर हल्का-सा भी दबाव पड़ता है या आपस में रगड़ होती है, यह तुरंत रासायनिक प्रतिक्रिया करते हुए फट जाता है. यही कारण है कि जेब में रखने, उंगलियों से दबाने या किसी चीज से रगड़ने पर भी इसमें अचानक विस्फोट हो सकता है.

कितना खतरनाक है और इससे क्या-क्या दिक्कत हो सकती है?

पॉप-पॉप पटाखे को कम आवाज वाला मानकर नजरअंदाज करना कई गंभीर शारीरिक नुकसानों को न्योता दे सकता है. खासकर छोटे बच्चों के लिए इसका जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.सबसे बड़ा खतरा इसे मुंह में डालने से जुड़ा है. पॉप-पॉप आकार में बहुत छोटे और सफेद रंग के होते हैं, जिससे छोटे बच्चे इन्हें टॉफी, मिश्री या खाने की कोई चीज समझकर मुंह में रख लेते हैं. अगर बच्चा गलती से भी इसे दांतों से चबा ले, तो दबाव पड़ते ही यह मुंह के अंदर फट सकता है. इससे जीभ, मसूड़ों और मुंह की अंदरूनी नाजुक नसों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है. कई मामलों में अंदरूनी चोट इतनी गहरी होती है कि अत्यधिक खून बहने से जान जाने तक का खतरा पैदा हो जाता है.

इसके अलावा, हाथों और उंगलियों में चोट लगने का डर भी बना रहता है. बच्चे अक्सर उत्सुकता में इसे उंगलियों के बीच दबाने या मसलने लगते हैं. हाथ में फटने से त्वचा झुलस सकती है या उंगलियों में गहरा घाव हो सकता है. वहीं, अगर बच्चे इसे चेहरे के करीब फेंक दें, तो इसके अंदर मौजूद रेत या बजरी के बारीक कण उछलकर आंखों में जा सकते हैं. इससे आंखों की कॉर्निया को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है.





जेब में फटने और कानों को नुकसान का भी जोखिम

कई बार बच्चे खेलते समय मुट्ठी भर पॉप-पॉप पटाखे अपनी पैंट या शर्ट की जेब में भर लेते हैं. चलते-फिरते या बैठते समय आपसी रगड़ और शरीर के दबाव से ये पटाखे जेब के अंदर ही एक साथ फट सकते हैं. इससे त्वचा पर जलन और चोट लग सकती है. साथ ही, कान के बिल्कुल पास फटने पर इसकी तेज आवाज छोटे बच्चों के नाजुक कानों के पर्दों पर भी बुरा असर डाल सकती है.





बिना जांच और प्रतिबंधित पटाखों से रहें सतर्क

बाजार में कई बार बिना किसी सुरक्षा जांच के तैयार किए गए पॉप-पॉप पटाखे खुलेआम बिकते हैं. ऐसे अनियंत्रित पटाखों में केमिकल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा हो सकती है, जिससे धमाके की तीव्रता और भी खतरनाक हो जाती है. सुरक्षा एजेंसियां समय-समय पर लोगों से अपील करती रही हैं कि केवल वैध लाइसेंस वाले और सुरक्षित पैकिंग वाले पटाखे ही खरीदें. सिर्फ आकार में छोटा देखकर कोई पटाखा न खरीदें.

इसे भी पढ़ें: ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?

पॉप-पॉप पटाखे को लेकर क्या सावधानी रखें?

बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि पॉप-पॉप पटाखे को कभी भी खिलौना न समझा जाए. घर में अगर ऐसे पटाखे लाए गए हैं, तो उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर किसी बंद डिब्बे में रखें. छोटे बच्चों को किसी भी तरह के पटाखे के आसपास न जाने दें, क्योंकि उनमें हर चीज को मुंह में डालने की आदत होती है. बच्चों को समझाएं कि इसे हाथ में न मसलें, जेब में न भरें और किसी की तरफ न फेंकें. बिना पैकिंग या संदिग्ध पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

इसे भी पढ़ें: क्या होता है संगच्छध्वं संवदध्वं...सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किस वेद से लिया है यह अंश?

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator