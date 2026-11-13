Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेन्सेन हुआंग वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देते हैं।

क्योटो के माली से सीखा, काम पर पूरा ध्यान जरूरी।

एनवीडिया में भी उनका दृष्टिकोण वर्तमान कार्यों पर केंद्रित है।

काली जैकेट पहनकर रोजमर्रा के निर्णय कम करते हैं।

Nvidia CEO Resignation: Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. आपको बता दें कि जेन्सेन वक्त लेकर एक अलग ही नजरिया रखते हैं. वे घड़ी नहीं पहनते. ऐसा इस वजह से नहीं है कि उन्हें घड़ी पहनना पसंद नहीं है.

दरअसल उनका मानना है कि वर्तमान पल जो चल रहा है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है. वे समय की पाबंदी या फिर हमेशा आगे की चीजों के बारे में सोचते रहने के बजाय अपने सामने मौजूद काम पर पूरा ध्यान लगाना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच.

क्योटो के एक माली से मिला सबक

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार जेन्सेन ने क्योटो के एक बड़े मंदिर के बगीचे में एक माली को काम करते हुए देखा. चिलचिलाती हुई धूप में वह माली एक छोटे चिमटे की मदद से काफी सावधानी से खरपतवार हटा रहा था. जेन्सेन यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक अकेला व्यक्ति इतनी बारीकी और ध्यान से इतने बड़े बगीचे की देखभाल कर सकता है.

माली ने काफी शांति से जवाब दिया कि उसके पास काफी वक्त है. जेन्सेन ने इस जवाब को प्राथमिकताओं के बारे में एक सबक के रूप में लिया. जब लोग तय कर लेते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और उस पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए पूरा समय मिल ही जाता है.

जेन्सेन के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो काम अभी सामने है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए. वे कहते हैं कि हमेशा आगे की सोचना या फिर हर नई संभावना के पीछे भागना सही नहीं है, बल्कि प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अभी जो काम किया जा रहा है उसे जितना हो सके उतना बेहतरीन बनाया जाए. उनका घड़ी न पहनना भी इसी सोच का हिस्सा है.





वर्तमान पर केंद्रित नेतृत्व का नजरिया

जेन्सेन की यह सोच एनवीडीया की रणनीति में भी झलकती है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी किसी तय 5 साल या फिर 10 साल के रोड मैप के आधार पर काम नहीं करती है. इसके बजाय उनका पूरा जोर इस बात पर होता है कि वह आज क्या कर रहे हैं. यह रिपोर्ट कंपनी के मौजूदा काम को उसकी सबसे जरूरी रणनीति के रूप में पेश करती है.

इस विजन का मतलब यह नहीं है कि भविष्य का कोई महत्व ही नहीं है. दरअसल इससे पता चलता है कि जेन्सेन दूर की योजना में उलझने के बजाय मौजूदा समय के प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने को ज्यादा महत्व देते हैं.





काली लेदर जैकेट

जेन्सेन के कपड़े चुनने का तरीका इस बात का एक और बड़ा उदाहरण है कि वे रोजमर्रा के फैसलों को कैसे सीमित रखते हैं. दो दशकों से भी ज्यादा समय से वे लगभग हर सार्वजनिक कार्यक्रम में काली लेदर जैकेट और काले कपड़ों में ही नजर आए हैं. उनका यह एक जैसा पहनावा उनकी एक निजी पहचान बन गया है जिसकी तुलना अक्सर स्टीव जॉब्स के जाने पहचाने पहनावे से की जाती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यह आदत इस वजह से अपनाई ताकि उन्हें रोज यह तय करने में वक्त ना लगाना पड़े की क्या पहनना है. कपड़ों को एक जैसा रखने से बार-बार फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दिया जा सकता है.

जैकेट चुनने में उनके परिवार की भी भूमिका होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने कपड़े खुद नहीं खरीदते बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनके लिए जैकेट चुनती है.

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रोजमर्रा के फैसलों में झलकती एक पहचान

घड़ी ना पहनना और हमेशा काली जैकेट में दिखना उनकी आदतों में एक समान सिद्धांत को दर्शाता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान दें. यही वजह है कि वह घड़ी नहीं पहनते. क्योटो के एक माली का जवाब इस विचार को साफ तौर पर समझाता है.

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