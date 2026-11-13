इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर

किसी वनडे मैच में 200 रन की हार अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाला रिकॉर्ड है. शुक्रवार को माउंट माउंगानुई में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां न्यूजीलैंड ने उसे 244 रनों से चित्त कर दिया. कीवी टीम बल्लेबाजी के दौरान डेथ ओवरों में संघर्ष कर रही थी, फिर भी उसने स्कोरबोर्ड पर 333 रन लगा दिए. भारत की बैटिंग आई तो बिना कोई रन बने विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, तीनों अपना विकेट खो चुके थे. टॉप ऑर्डर की नाकामी टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ी.

सीरीज में टीम इंडिया अब भी 2-1 से आगे है, लेकिन इस बड़ी हार ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. भारत दुनिया की नंबर-1 वनडे टीम है और 244 रनों की बड़ी हार बहुत मायने रखती है. आखिर ऐसी कौन सी 3 गलतियां रही होंगी, जिनकी वजह से टीम इंडिया इतनी बुरी तरह हार गई. यहां जान लीजिए.

1. पिच को सही से परख नहीं पाई टीम इंडिया

इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. उन्हें उम्मीद थी कि मुकाबला अंत तक जाएगा और बाद में ड्यू उनके लिए एक्स फैक्टर साबित होगा. मैच उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं, जहां भारत ड्यू का फायदा उठा पाता. मैच के बाद खुद श्रेयस अय्यर ने माना कि पहली और दूसरी पारी में अलग तरह का बर्ताव कर रही थी.

रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, तीनों कांटा बदलने वाली गेंद पर चकमा खा गए थे. जाहिर है भारतीय टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान से भी पिच को परखने में बहुत बड़ी गलती हुई.

2. ओपनिंग में आते ईशान किशन

कप्तान शुभमन गिल की जगह चौथे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की. गायकवाड़ केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन ने 27 रन बनाए. ईशान टी20 टीम में टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वहीं गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है. नंबर-4 पर उनका ODI औसत 71.33 का है. क्या प्लेइंग इलेवन में यह छोटा सा बदलाव गेम चेंजिंग साबित हो सकता था.

3. मैट हेनरी का तोड़ नहीं निकाल पाए बल्लेबाज

मैट हेनरी ने पारी की पहली ही गेंद से कहर बरपाना शुरू कर दिया था. रोहित शर्मा स्लिप में कैच थमा बैठे, विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए जबकि श्रेयस अय्यर LBW आउट हो गए. हेनरी का कहर पहले ओवर तक सीमित नहीं रहा. वह मैच में जब-जब बॉलिंग करने आए तब-तब भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया. उन्होंने पूरे मैच में 9.4 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर 6 विकेट चटकाए.