क्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे सैम पित्रोदा? गुस्से में कह दिया पागल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के बयान ने चौंका दिया. हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे. सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार (13 नवंबर) को कहा कि वो पागल हो गए हैं. मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा. कांग्रेस ने हमें कई मौके दिए.

हुसैन दलवाई ने सैम पित्रोदा के बयान और फिर पीएम मोदी की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं मिलने पर न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से कहा था, ''वो (सैम पित्रोदा) देश में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं. यहां का कुछ मालूम नहीं है. वो पल्टी मारने का सोच रहे होंगे. उनके दिमाग में क्या है मुझे मालूम नहीं है.''

इसी बयान पर सैम पित्रोदा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, ''राजीव गांधी-मनमोहन सिंह ने हमें मौके दिए. मैं कांग्रेस की विचारधारा में ही जन्मा. मैं सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, न्याय, लोकतंत्र और सच्चाई में विश्वास रखने वाला हूं. वो (हुसैन दलवाई) क्या सोचते हैं, मुझे उसपर कुछ नहीं कहना है. ''

सैम पित्रोदा ने क्या कहा था?

पिछले दिनों इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से पीएम मोदी को लेकर कहा था कि भले ही उनके बीच वैचारिक मतभेद हों, लेकिन वो मानते हैं कि उनके गुजराती मित्र बहुत सहृदयी हैं.

सैम पित्रोदा ने कहा था, ''वे मेरे गुजराती मित्र हैं. एक इंसान के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं. मैं उनसे मिला हूं, मेरी पत्नी और मैं उनसे मिले थे. व्यक्तिगत तौर पर वे बहुत ही आत्मीय, दयालु, स्नेही और ख्याल रखने वाले शख्स हैं. बेशक वे एक अच्छे वक्ता हैं और मेहनती भी हैं.''

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

इसी बयान को पीएम मोदी ने एक्स पर रीपोस्ट करते हुए गुरुवार को लिखा, ''सैम भाई और अंजना बेन को दीपावली और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं. आने वाले आनंदमय और स्वस्थ वर्ष के लिए प्रार्थना. जय जगन्नाथ.''

Thank you very much for the greetings Narendra Bhai. We reciprocate the same and wish you healthy years ahead. Sam and Anjana @narendramodi — Sam Pitroda (@sampitroda) November 12, 2026

इसके बाद सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी को रिप्लाई किया, ''शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नरेंद्र भाई. हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपके आने वाले वर्षों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं. सैम और अंजना.''