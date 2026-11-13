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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे सैम पित्रोदा? गुस्से में कह दिया पागल

क्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे सैम पित्रोदा? गुस्से में कह दिया पागल

कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान पर सैम पित्रोदा ने कहा कि वो पागल हो गए हैं. राजीव गांधी-मनमोहन सिंह ने हमें मौके दिए. मैं कांग्रेस की विचारधारा में ही जन्मा. मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 13 Nov 2026 02:56 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के बयान ने चौंका दिया. हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे. सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार (13 नवंबर) को कहा कि वो पागल हो गए हैं. मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा. कांग्रेस ने हमें कई मौके दिए.

हुसैन दलवाई ने सैम पित्रोदा के बयान और फिर पीएम मोदी की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं मिलने पर न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से कहा था, ''वो (सैम पित्रोदा) देश में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं. यहां का कुछ मालूम नहीं है. वो पल्टी मारने का सोच रहे होंगे. उनके दिमाग में क्या है मुझे मालूम नहीं है.''

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इसी बयान पर सैम पित्रोदा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, ''राजीव गांधी-मनमोहन सिंह ने हमें मौके दिए. मैं कांग्रेस की विचारधारा में ही जन्मा. मैं सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, न्याय, लोकतंत्र और सच्चाई में विश्वास रखने वाला हूं. वो (हुसैन दलवाई) क्या सोचते हैं, मुझे उसपर कुछ नहीं कहना है. ''

सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? 

पिछले दिनों इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से पीएम मोदी को लेकर कहा था कि भले ही उनके बीच वैचारिक मतभेद हों, लेकिन वो मानते हैं कि उनके गुजराती मित्र बहुत सहृदयी हैं. 

सैम पित्रोदा ने कहा था, ''वे मेरे गुजराती मित्र हैं. एक इंसान के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं. मैं उनसे मिला हूं, मेरी पत्नी और मैं उनसे मिले थे. व्यक्तिगत तौर पर वे बहुत ही आत्मीय, दयालु, स्नेही और ख्याल रखने वाले शख्स हैं. बेशक वे एक अच्छे वक्ता हैं और मेहनती भी हैं.''

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

इसी बयान को पीएम मोदी ने एक्स पर रीपोस्ट करते हुए गुरुवार को लिखा, ''सैम भाई और अंजना बेन को दीपावली और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं. आने वाले आनंदमय और स्वस्थ वर्ष के लिए प्रार्थना. जय जगन्नाथ.''   

इसके बाद सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी को रिप्लाई किया, ''शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नरेंद्र भाई. हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपके आने वाले वर्षों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं. सैम और अंजना.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 13 Nov 2026 02:49 PM (IST)
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