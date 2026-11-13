'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ अपनी मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कहा कि यह मुलाकात सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत हुई थी. मैं किसी के श्राद्ध कार्यक्रम में गया था, जहाँ वे भी मौजूद थे. बिहार की संस्कृति हमें सिखाती है कि जब हम किसी से मिलें, तो सामाजिक शिष्टाचार बनाए रखें.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''सीएम सम्राट चौधरी से मिलने से वे 'सातवीं कक्षा में फेल' से 'PhD धारक' नहीं बन जाएंगे. अगर मैंने पहले उन्हें अपराधी कहा है, तो कल से मैं उन्हें संत नहीं कहने लगूंगा. ये भ्रम मत पालिए. हम आपसे से भी मिलेंगे तो गर्मजोशी से मिलेंगे. ये सामाजिक शिष्टाचार है और बिहार में ये लोगों को रखनी चाहिए. लोकतांत्रिक लड़ाई अलग है.''

VIDEO | Patna, Bihar: Jan Suraaj founder Prashant Kishor on his meeting with Chief Minister Samrat Choudhary, says, "We met as a matter of social and political courtesy. I had gone to attend someone's shradh ceremony, where he was also present. Bihar's culture teaches us to maintain social courtesy when we meet someone. Meeting Samrat Choudhary will not turn him from a seventh-grade fail into a PhD holder. If I have called him a criminal earlier, I will not start calling him a sage tomorrow. Do not harbour such misconceptions. The democratic fight is separate. I have worked with and opposed Nitish Kumar, but I have no personal fight with him or Lalu Prasad, or anyone else. Our fight is for the betterment of Bihar, not against any individual, caste, community or political party..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF) — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026

नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, ''मैंने नीतीश कुमार जी के संदर्भ में भी ये बात कही है. मैं नीतीश कुमार के साथ भी रहा हूं और उनका विरोध भी किया है, लेकिन व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है. लालू प्रसाद जी या किसी से भी हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई बिहार के सुधार के लिए है. हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति, जाति, समुदाय या किसी राजनीतिक दल से नहीं है. इस बात को आप समझिए. हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं.

हमारी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है- प्रशांत किशोर

उन्होंने ये भी कहा कि हमारी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है. हम कल वहां बीजेपी के किसी नेता के पिता के श्राद्धकर्म में गए हुए थे. वहां पर तो तमाम बीजेपी के ही नेता होंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां पर थे. वो मिले तो बिहार की जनता मुझसे क्या अपेक्षा करती है? मैं उनसे बात न करूं या बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठा हुआ है, उसके साथ अभद्रता करूं? मुलाकात करना सामाजिक शिष्टाचार है.

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