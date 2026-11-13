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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर

'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात पर कहा कि अगर मैंने पहले उन्हें अपराधी कहा है, तो कल से मैं उन्हें संत नहीं कहने लगूंगा. ऐसी गलतफहमियां न पालें.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Nov 2026 04:21 PM (IST)
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जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ अपनी मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कहा कि यह मुलाकात सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत हुई थी. मैं किसी के श्राद्ध कार्यक्रम में गया था, जहाँ वे भी मौजूद थे. बिहार की संस्कृति हमें सिखाती है कि जब हम किसी से मिलें, तो सामाजिक शिष्टाचार बनाए रखें.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''सीएम सम्राट चौधरी से मिलने से वे 'सातवीं कक्षा में फेल' से 'PhD धारक' नहीं बन जाएंगे. अगर मैंने पहले उन्हें अपराधी कहा है, तो कल से मैं उन्हें संत नहीं कहने लगूंगा. ये भ्रम मत पालिए. हम आपसे से भी मिलेंगे तो गर्मजोशी से मिलेंगे. ये सामाजिक शिष्टाचार है और बिहार में ये लोगों को रखनी चाहिए. लोकतांत्रिक लड़ाई अलग है.''

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नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, ''मैंने नीतीश कुमार जी के संदर्भ में भी ये बात कही है. मैं नीतीश कुमार के साथ भी रहा हूं और उनका विरोध भी किया है, लेकिन व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है. लालू प्रसाद जी या किसी से भी हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई बिहार के सुधार के लिए है. हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति, जाति, समुदाय या किसी राजनीतिक दल से नहीं है. इस बात को आप समझिए. हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं.

हमारी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है- प्रशांत किशोर

उन्होंने ये भी कहा कि हमारी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है. हम कल वहां बीजेपी के किसी नेता के पिता के श्राद्धकर्म में गए हुए थे. वहां पर तो तमाम बीजेपी के ही नेता होंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां पर थे. वो मिले तो बिहार की जनता मुझसे क्या अपेक्षा करती है? मैं उनसे बात न करूं या बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठा हुआ है, उसके साथ अभद्रता करूं? मुलाकात करना सामाजिक शिष्टाचार है. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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