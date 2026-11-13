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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLabh Panchami 2026: दिवाली पर बहीखातों की पूजा, फिर लाभ पंचमी पर क्यों खुलती हैं दुकानें? जानें गुजरात की परंपरा

Labh Panchami 2026: दिवाली पर बहीखातों की पूजा, फिर लाभ पंचमी पर क्यों खुलती हैं दुकानें? जानें गुजरात की परंपरा

Labh Panchami 2026: 14 नवंबर को गुजरात में लाभ पंचमी मनाई जाएगी. जानें दिवाली के बाद दुकानें खोलने की परंपरा, शुभ-लाभ का अर्थ और पूजा का शुभ मुहूर्त.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 13 Nov 2026 01:21 PM (IST)
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Labh Panchami 2026: दिवाली पर बहीखातों की पूजा हो चुकी है. गुजराती नववर्ष भी शुरू हो गया है. लेकिन गुजरात में कई व्यापारियों के लिए कारोबार की असली शुरुआत अभी बाकी है.

शनिवार 14 नवंबर को लाभ पंचमी के अवसर पर अनेक दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर फिर उठेंगे. नए साल का पहला कारोबारी लेनदेन होगा और बहीखातों पर लिखे 'शुभ-लाभ' के साथ व्यापार की नई शुरुआत की जाएगी.

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गुजरात में इस पर्व को 'लाभ पांचम' कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यहां दिवाली पर चोपड़ा पूजन, उसके बाद गुजराती नववर्ष और फिर लाभ पंचमी मनाने की परंपरा है. तीनों का संबंध व्यापार और समृद्धि से है, लेकिन इनका महत्व अलग-अलग है.आखिर दिवाली पर बहीखाते पूजने के बाद भी कारोबारी लाभ पंचमी का इंतजार क्यों करते हैं?

Labh Panchami 2026: कब है लाभ पंचमी, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

पंचांग के अनुसार इस वर्ष लाभ पंचमी शनिवार, 14 नवंबर 2026 को है. कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि 13 नवंबर की रात 8 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी और 14 नवंबर की रात 11 बजकर 23 मिनट तक रहेगी.

अहमदाबाद में लाभ पंचमी की प्रातःकालीन पूजा का समय सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 10 बजकर 33 मिनट तक है. हालांकि यह पूरी अवधि सामान्य पूजा के लिए दी गई है. विशेष शुभ चौघड़िया में कारोबार शुरू करने वाले व्यापारियों को स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना चाहिए.

दिवाली पर चोपड़ा पूजन, फिर लाभ पंचमी पर कारोबार क्यों?

गुजरात में दिवाली केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि व्यापारिक परंपराओं से भी जुड़ी है. इस वर्ष 8 नवंबर को दिवाली और चोपड़ा पूजन हुआ. 10 नवंबर को गुजराती नववर्ष यानी बेसतु वर्ष मनाया गया. इसके बाद 14 नवंबर को लाभ पंचमी है.

चोपड़ा पूजन में व्यापारी अपने बहीखातों की पूजा करते हैं. यह पुराने हिसाब-किताब से आगे बढ़कर नए कारोबारी संकल्प लेने का अवसर होता है. गुजराती नववर्ष से नया संवत शुरू होता है, जबकि लाभ पंचमी दिवाली की छुट्टियों के बाद नियमित व्यापारिक गतिविधियों की वापसी से जुड़ी है.

यही वजह है कि अनेक व्यापारी नए साल के पहले दिन के बजाय लाभ पंचमी पर प्रतिष्ठान खोलते हैं. हालांकि यह सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य नियम नहीं है. अलग-अलग परिवारों और व्यापारिक समुदायों में परंपराएं भिन्न हो सकती हैं.

बहीखाते पर पहले 'शुभ' और फिर 'लाभ' क्यों लिखा जाता है?

गुजराती व्यापारिक परंपरा में नए बहीखाते को 'खातु' भी कहा जाता है. इसके पहले पन्ने पर 'शुभ' और 'लाभ' लिखने तथा बीच में 'साथिया' यानी स्वस्तिक बनाने की परंपरा है.

यहां शुभ का अर्थ मंगल और कल्याण से है, जबकि लाभ का अर्थ फायदा या प्राप्ति है. दोनों शब्द मिलकर व्यापार में समृद्धि की कामना व्यक्त करते हैं.

इस परंपरा की एक सुंदर व्यावहारिक व्याख्या भी है. व्यापार में लाभ कमाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले व्यवहार का शुभ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ग्राहक के साथ ईमानदारी, सही हिसाब-किताब और भरोसे का रिश्ता ही लंबे समय तक कारोबार को टिकाए रखता है.

लाभ पंचमी पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा का क्या महत्व है?

लाभ पंचमी पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी विघ्न दूर करने वाले और लक्ष्मी जी धन-समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं.

इस दिन कई व्यापारी प्रतिष्ठान की सफाई करते हैं, पूजा स्थान सजाते हैं और बहीखाते तथा व्यापार से जुड़ी सामग्री रखकर पूजा करते हैं. कुछ परिवारों में मिठाई बांटने और रिश्तेदारों से मिलने की परंपरा भी है.

लाभ पंचमी को सौभाग्य पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है. गुजरात में इसे दिवाली उत्सव के समापन से जोड़कर देखा जाता है.

डिजिटल पेमेंट के दौर में भी क्यों कायम है शुभ-लाभ की परंपरा?

आज कारोबार का बड़ा हिस्सा कंप्यूटर, मोबाइल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आ चुका है. कागज के बहीखातों की जगह डिजिटल रिकॉर्ड ने ले ली है. लेकिन लाभ पंचमी की परंपरा केवल हिसाब-किताब की किताब से जुड़ी नहीं है.

दिवाली की छुट्टियों के बाद दुकान का शटर उठाना एक व्यापारी के लिए नए उत्साह के साथ काम पर लौटने का अवसर होता है. पहली बिक्री, पहला ग्राहक और नए साल की पहली कमाई को शुभ मानने के पीछे भविष्य में बेहतर कारोबार की उम्मीद छिपी होती है.

गुजरात की इस परंपरा में आज के कारोबारियों के लिए भी एक बात समझने जैसी है. मुनाफा व्यापार को आगे बढ़ाता है, लेकिन भरोसा उसे लंबे समय तक बनाए रखता है. शायद यही भाव बहीखाते पर लिखे दो छोटे शब्दों 'शुभ-लाभ' को आज भी प्रासंगिक बनाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 13 Nov 2026 12:27 PM (IST)
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