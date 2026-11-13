Chip Manufacturing: आज के डिजिटल दौर में आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स तक, हर आधुनिक मशीन के पीछे एक छोटी सी सिलिकॉन चिप का दिमाग काम करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपरकंप्यूटिंग की बढ़ती रफ्तार ने इन सेमीकंडक्टर चिप्स को दुनिया की सबसे कीमती चीज बना दिया है. इसी तकनीक की वजह से एक छोटा सा द्वीप देश ताइवान आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की धुरी बना हुआ है. चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ताइवान की यह चिप ताकत पूरी दुनिया के लिए चर्चा और चिंता का विषय बन गई है. आइए जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में ताइवाना राजा क्यों है.

ग्लोबल सप्लाई चेन और चिप निर्माण का भूगोल

सेमीकंडक्टर चिप बनाना किसी एक देश या कंपनी के बस की बात नहीं है, बल्कि यह एक बेहद जटिल और कई चरणों वाली प्रक्रिया है. वर्तमान में दुनिया के 20 से ज्यादा देश किसी न किसी रूप में चिप निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं. इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बांटा जाता है: चिप का डिजाइन तैयार करना, सिलिकॉन वेफर पर चिप की छपाई यानी फैब्रिकेशन करना, और अंत में उसकी टेस्टिंग व पैकेजिंग करना. हालांकि 20 से अधिक देश इस काम में लगे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट की 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी और असली ताकत केवल पांच देशों के हाथों में सिमटी हुई है.

दुनिया के 5 सबसे बड़े चिप उत्पादक देश

वैश्विक चिप बाजार में सबसे बड़ा नाम ताइवान का है, जो सबसे आधुनिक और छोटे आकार की चिप्स बनाने में नंबर वन है.

इसके बाद चीन का नंबर आता है, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली मैच्योर नोड चिप्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन में सबसे आगे है और तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है.

तीसरा प्रमुख देश अमेरिका है, जो इंटेल, एनवीडिया, एएमडी और क्वालकॉम जैसी दिग्गज कंपनियों के दम पर चिप के डिजाइन और रिसर्च में पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है.

चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, जहां सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी कंपनियां डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी चिप्स (DRAM और NAND) के निर्माण में बादशाहत रखती हैं.

पांचवां बड़ा खिलाड़ी जापान है, जो सीधे चिप बनाने के साथ-साथ इस उद्योग के लिए जरूरी अति-सूक्ष्म मशीनरी, केमिकल्स और कच्चे माल की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है.

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यूरोप और एशिया के अन्य उभरते केंद्र

इन पांच महाशक्तियों के अलावा दुनिया के कई अन्य देश भी इस सप्लाई चेन की अहम कड़ियां हैं. यूरोप में नीदरलैंड्स की भूमिका सबसे खास है, क्योंकि वहां की कंपनी ASML दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे एडवांस चिप बनाने वाली लिथोग्राफी मशीनें तैयार करती है. जर्मनी ऑटोमोबाइल और पावर सेक्टर से जुड़ी चिप्स बनाने का बड़ा हब है, जबकि फ्रांस भी इस क्षेत्र में सक्रिय है. एशिया की बात करें तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं. भारत भी अब इस दौड़ में तेजी से शामिल हो चुका है और गुजरात सहित कई राज्यों में चिप फैब्रिकेशन व असेंबली प्लांट्स लगाकर वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है.

एडवांस चिप्स पर ताइवान की बादशाहत का राज

ताइवान की असली ताकत इस बात में छिपी है कि दुनिया की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली चिप्स, जो 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित हैं, उनका 90 फीसदी से अधिक हिस्सा अकेले ताइवान में बनता है. ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC इस क्षेत्र की बेताज बादशाह है.

ऐपल के आईफोन से लेकर NVIDIA के एआई प्रोसेसर तक, दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियां अपने सबसे खास चिप्स बनवाने के लिए पूरी तरह टीएसएमसी पर निर्भर हैं. ताइवान की यही तकनीकी एकाधिकार वाली स्थिति उसे सिलिकॉन शील्ड यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिसके कारण चीन के किसी भी संभावित हमले से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश हमेशा तैयार रहते हैं.

दूरदर्शी नीतियों और फाउंड्री मॉडल ने बदली तस्वीर

ताइवान का यह दबदबा रातों-रात नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे दशकों की सटीक रणनीति है. 1970 और 80 के दशक में जब ताइवान की अर्थव्यवस्था सस्ते कपड़ों और प्लास्टिक के सामान पर निर्भर थी, तब वहां की सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए हाई-टेक सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारी निवेश करने का फैसला किया.

इसके बाद साल 1987 में मॉरिस चांग ने टीएसएमसी की नींव रखी और दुनिया को फाउंड्री मॉडल का नया विचार दिया. इस मॉडल के तहत टीएसएमसी ने खुद के ब्रांड की चिप बनाने के बजाय केवल दूसरी कंपनियों के डिजाइन के आधार पर चिप्स बनाने का काम शुरू किया. इससे टेक कंपनियों को अरबों डॉलर खर्च करके खुद के कारखाने लगाने के झंझट से मुक्ति मिल गई.





क्लस्टर इफेक्ट और बेहतरीन इंजीनियरों की फौज

ताइवान की सफलता के पीछे वहां का भौगोलिक और सामाजिक माहौल भी उतना ही जिम्मेदार है. ताइवान के सिंचु साइंस पार्क जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में चिप बनाने वाली हजारों कंपनियां, कच्चा माल देने वाले वेंडर और रिसर्च लैब एक-दूसरे के बेहद करीब स्थित हैं. इस क्लस्टर इफेक्ट की वजह से परिवहन का समय बचता है, उत्पादन लागत कम आती है और तकनीकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता है.

इसके अलावा, ताइवानी समाज में सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है. यही कारण है कि देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी से निकलने वाले सबसे होनहार छात्र और इंजीनियर किसी अन्य क्षेत्र में जाने के बजाय सीधा चिप उद्योग का हिस्सा बनते हैं, जिससे ताइवान की यह बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है.

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