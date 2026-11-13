ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNvidia CEO Resignation: CEO के इस्तीफे के बाद कंपनी कैसे चुनती है अपना नया बॉस, जानें पूरा प्रोसेस

Nvidia CEO Resignation: CEO के इस्तीफे के बाद कंपनी कैसे चुनती है अपना नया बॉस, जानें पूरा प्रोसेस

Nvidia CEO Resignation: हाल ही में Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बीच आइए जानते हैं कि इस्तीफे के बाद नया सीईओ कैसे चुना जाता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Nov 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सीईओ पद छोड़ने पर बोर्ड उत्तराधिकारी का चयन करता है।
  • अंतरिम सीईओ या सर्च कमेटी पूरी प्रक्रिया संभालती है।
  • आंतरिक-बाहरी उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर अंतिम निर्णय लिया जाता है।

Nvidia CEO Resignation: जब भी कोई सीईओ इस्तीफा देता है या फिर रिटायर होता है तो उत्तराधिकारी चुनना कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक बन जाती है. यह प्रक्रिया आमतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व में होती है और इसमें संगठन की भविष्य की जरूरत का आकलन करना संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना और नियुक्ति की शर्तों पर सहमति शामिल होती है. आपको बता दें कि हाल ही में विवादों के बाद Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

यह प्रक्रिया आमतौर पर रणनीतिक और गोपनीय होती है. इसका उद्देश्य व्यवसाय को अगले चरण में मार्गदर्शन करने मैं सक्षम नेता की तलाश करते हुए निरंतरता को बनाए रखना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
US Mayor Salary: US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?
US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?
जनरल नॉलेज
Homicide Law in India: भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?
भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?
जनरल नॉलेज
Cook Food In Space: अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?
अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?
जनरल नॉलेज
AI Revolution In Cinema: फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?

अंतरिम सीईओ की नियुक्ति 

अगर कोई सीईओ अप्रत्याशित रूप से छोड़ देता है और कोई स्थायी उत्तराधिकारी तैयार नहीं है तो निदेशक मंडल एक अंतरिम सीईओ नियुक्त कर सकता है. अस्थायी नेता एक वरिष्ठ कार्यकारी हो सकता है, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या फिर बोर्ड का ही कोई सदस्य. नियुक्ति इस बात को पक्का करने में मदद करती है कि स्थायी प्रमुख की तलाश के दौरान दैनिक संचालन और जरूरी फैसले जारी रहें.


Nvidia CEO Resignation: CEO के इस्तीफे के बाद कंपनी कैसे चुनती है अपना नया बॉस, जानें पूरा प्रोसेस

एक खोज समिति बनाना 

उत्तराधिकार प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए बोर्ड एक खास समिति की स्थापना कर सकता है. इसे अक्सर नामांकन और पारिश्रमिक समिति के रूप में बताया जाता है. इसमें कई स्वतंत्र निदेशक शामिल हो सकते हैं. इसकी मुख्य जिम्मेदारी उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना, चयन प्रक्रिया की निगरानी करना और पूर्ण बोर्ड में सिफारिश लाना है. 

कार्यकारी खोज फर्म का इस्तेमाल करना 

बड़ी कंपनियां खास भर्ती संगठन को नियुक्त कर सकती है जिन्हें आमतौर पर कार्यकारी खोज फर्म या फिर हेड हंटर्स के रूप में जाना जाता है. वे पूरे उद्योग से अनुभवी अधिकारियों और संभावित लीडर्स की पहचान करते हैं, जिससे कंपनियों को ऐसे उम्मीदवारों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो सक्रिय रूप से नई स्थिति की तलाश नहीं कर रहे हैं.


Nvidia CEO Resignation: CEO के इस्तीफे के बाद कंपनी कैसे चुनती है अपना नया बॉस, जानें पूरा प्रोसेस

कंपनी की नेतृत्व जरूरतों को परिभाषित करना 

उम्मीदवार को चुनने से पहले सर्च कमेटी इस बात पर विचार करती है कि कंपनी को किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है. प्राथमिकता में नए बाजार में प्रवेश करना, वित्तीय संकट का जवाब देना या फिर बड़े बदलाव की अवधि का प्रबंधन करना शामिल हो सकता है.  एक कंपनी टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल परिवर्तन में मजबूत विशेषज्ञता वाले लीडर्स की भी तलाश कर सकती है. 

आंतरिक और बाहरी उम्मीदवारों पर विचार 

खोज आमतौर पर कंपनी के अंदर पहले से ही काम कर रहे लोगों और बाहर से आए अधिकारियों दोनों पर विचार करती है. आंतरिक उम्मीदवारों में सीओओ, सीएफओ या प्रमुख व्यावसायिक प्रभावों के प्रमुख शामिल हो सकते हैं. कई बड़े निगम उत्तराधिकार योजना के जरिए से संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं, जिससे वरिष्ठ कर्मचारियों को वैकेंसी आने से पहले नेतृत्व का अनुभव विकसित करने की अनुमति मिलती है. बाहरी उम्मीदवार दूसरे संगठनों में सफल सीईओ या वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं. दोनों समूह पर विचार करने से बोर्ड को कंपनी के ज्ञान की तुलना अन्यत्र प्राप्त अनुभव से करने का मौका मिलता है. बाहरी उम्मीदवार दूसरे संगठन में सफल सीईओ या फिर वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं. 

इंटरव्यू और उम्मीदवार मूल्यांकन 

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आमतौर पर कई दौर के इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है. बोर्ड के सदस्य अपने पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड, नेतृत्व शैली, रणनीतिक विजन और दबाव में काम करने की क्षमता की जांच करते हैं. इस प्रक्रिया में साइकोमेट्रिक मूल्यांकन और डीटेल्ड बैकग्राउंड जांच भी शामिल हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?

आखिरी फैसला और कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत 

मूल्यांकन चरण के बाद खोज समिति दो या फिर तीन उम्मीदवारों को पूरे बोर्ड के सामने पेश करती है. इसके बाद निदेशक वोट के जरिए से या फिर बोर्ड बैठक में आम सहमति बनाकर पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं. 

एक बार फैसला हो जाने के बाद कंपनी नए सीईओ की रोजगार शर्तों पर बातचीत करती है. इनमें वेतन, ‌ बोनस, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना सहित स्टॉक विकल्प और दूसरे अनुबंध शर्तें शामिल हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Mayor Salary: US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?
US में मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, रुपये में यह रकम कितनी?
जनरल नॉलेज
Homicide Law in India: भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?
भारत में किन लोगों को मिलती है खून माफी, किन हत्याओं पर नहीं होती सजा?
जनरल नॉलेज
Cook Food In Space: अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?
अंतरिक्ष में खाना बनाने की तकनीक तैयार कर रहा डीयू, कहां तक पहुंची रिसर्च?
जनरल नॉलेज
AI Revolution In Cinema: फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी
दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी
इंडिया
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
क्रिकेट
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget