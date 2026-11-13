Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीईओ पद छोड़ने पर बोर्ड उत्तराधिकारी का चयन करता है।

अंतरिम सीईओ या सर्च कमेटी पूरी प्रक्रिया संभालती है।

आंतरिक-बाहरी उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर अंतिम निर्णय लिया जाता है।

Nvidia CEO Resignation: जब भी कोई सीईओ इस्तीफा देता है या फिर रिटायर होता है तो उत्तराधिकारी चुनना कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक बन जाती है. यह प्रक्रिया आमतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व में होती है और इसमें संगठन की भविष्य की जरूरत का आकलन करना संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना और नियुक्ति की शर्तों पर सहमति शामिल होती है. आपको बता दें कि हाल ही में विवादों के बाद Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

यह प्रक्रिया आमतौर पर रणनीतिक और गोपनीय होती है. इसका उद्देश्य व्यवसाय को अगले चरण में मार्गदर्शन करने मैं सक्षम नेता की तलाश करते हुए निरंतरता को बनाए रखना है.

अंतरिम सीईओ की नियुक्ति

अगर कोई सीईओ अप्रत्याशित रूप से छोड़ देता है और कोई स्थायी उत्तराधिकारी तैयार नहीं है तो निदेशक मंडल एक अंतरिम सीईओ नियुक्त कर सकता है. अस्थायी नेता एक वरिष्ठ कार्यकारी हो सकता है, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या फिर बोर्ड का ही कोई सदस्य. नियुक्ति इस बात को पक्का करने में मदद करती है कि स्थायी प्रमुख की तलाश के दौरान दैनिक संचालन और जरूरी फैसले जारी रहें.





एक खोज समिति बनाना

उत्तराधिकार प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए बोर्ड एक खास समिति की स्थापना कर सकता है. इसे अक्सर नामांकन और पारिश्रमिक समिति के रूप में बताया जाता है. इसमें कई स्वतंत्र निदेशक शामिल हो सकते हैं. इसकी मुख्य जिम्मेदारी उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना, चयन प्रक्रिया की निगरानी करना और पूर्ण बोर्ड में सिफारिश लाना है.

कार्यकारी खोज फर्म का इस्तेमाल करना

बड़ी कंपनियां खास भर्ती संगठन को नियुक्त कर सकती है जिन्हें आमतौर पर कार्यकारी खोज फर्म या फिर हेड हंटर्स के रूप में जाना जाता है. वे पूरे उद्योग से अनुभवी अधिकारियों और संभावित लीडर्स की पहचान करते हैं, जिससे कंपनियों को ऐसे उम्मीदवारों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो सक्रिय रूप से नई स्थिति की तलाश नहीं कर रहे हैं.





कंपनी की नेतृत्व जरूरतों को परिभाषित करना

उम्मीदवार को चुनने से पहले सर्च कमेटी इस बात पर विचार करती है कि कंपनी को किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है. प्राथमिकता में नए बाजार में प्रवेश करना, वित्तीय संकट का जवाब देना या फिर बड़े बदलाव की अवधि का प्रबंधन करना शामिल हो सकता है. एक कंपनी टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल परिवर्तन में मजबूत विशेषज्ञता वाले लीडर्स की भी तलाश कर सकती है.

आंतरिक और बाहरी उम्मीदवारों पर विचार

खोज आमतौर पर कंपनी के अंदर पहले से ही काम कर रहे लोगों और बाहर से आए अधिकारियों दोनों पर विचार करती है. आंतरिक उम्मीदवारों में सीओओ, सीएफओ या प्रमुख व्यावसायिक प्रभावों के प्रमुख शामिल हो सकते हैं. कई बड़े निगम उत्तराधिकार योजना के जरिए से संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं, जिससे वरिष्ठ कर्मचारियों को वैकेंसी आने से पहले नेतृत्व का अनुभव विकसित करने की अनुमति मिलती है. बाहरी उम्मीदवार दूसरे संगठनों में सफल सीईओ या वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं. दोनों समूह पर विचार करने से बोर्ड को कंपनी के ज्ञान की तुलना अन्यत्र प्राप्त अनुभव से करने का मौका मिलता है. बाहरी उम्मीदवार दूसरे संगठन में सफल सीईओ या फिर वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं.

इंटरव्यू और उम्मीदवार मूल्यांकन

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आमतौर पर कई दौर के इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है. बोर्ड के सदस्य अपने पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड, नेतृत्व शैली, रणनीतिक विजन और दबाव में काम करने की क्षमता की जांच करते हैं. इस प्रक्रिया में साइकोमेट्रिक मूल्यांकन और डीटेल्ड बैकग्राउंड जांच भी शामिल हो सकती है.

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आखिरी फैसला और कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत

मूल्यांकन चरण के बाद खोज समिति दो या फिर तीन उम्मीदवारों को पूरे बोर्ड के सामने पेश करती है. इसके बाद निदेशक वोट के जरिए से या फिर बोर्ड बैठक में आम सहमति बनाकर पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं.

एक बार फैसला हो जाने के बाद कंपनी नए सीईओ की रोजगार शर्तों पर बातचीत करती है. इनमें वेतन, ‌ बोनस, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना सहित स्टॉक विकल्प और दूसरे अनुबंध शर्तें शामिल हो सकती हैं.

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