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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत

मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत

मणिपुर के उखरुल ज़िले में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों पर गोलीबारी की, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Nov 2026 03:38 PM (IST)
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मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों पर गोलीबारी की. इसमें चार लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस ने कहा, 'शुक्रवार को मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों को निशाना बनाया. इसमें दो महिलाओं की मौत समेत कुल चार लोग मारे गए हैं.'

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, 'यह घटना इम्फाल-उखरुल सड़क पर न्यू हेवन इलाके में हुई है. कुछ हथियारबंद उग्रवादियों ने दो चार पाहिया वाहनों पर गोली चलाई है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'इन दो कारों में सवार दो पुरुष और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों वाहनों की विंडशील्ड यानी सामने के शीशे पर गोलियों के निशान देखे गए हैं.'

एक दिन पहले भी दो गुटों में हुई आपसी गोलीबारी

इससे पहले गुरुवार को भी कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी को अंजाम दिया था. इसमें एक कुकी महिला की मौत हो गई थी. यह जानकारी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से दी गई. वहीं, इस घटना में दो अन्य पुरुष घायल हो गए थे. यह गोलीबारी सुबह करीबन 11 बजे तापहोउ कुकी गांव और पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेन्गजांग के बीच हुई. दो विद्रोही गुट आपस में भिड़ गए.

गोलीबारी में तापहोउ कुकी गांव की एक महिला, जो पास के खेत में काम कर रही थी, मृत पाई गई. उसे गोली लगी थी. मृतक की पहचान चोंगलोई (43) के तौर पर हुई. उनका शव बरामद किया गया. उनके एक हाथ में दरांती थी. स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने शव को बरामद किया. गोलीबारी के दौरान एस. डेविड चोंगलोई (34) और लमखोचोन चोंगलोई (46) नाम के दो पुरुष घायल हो गए. दोनों को कांकपोकपी जिले के अस्पताल में एडमिट किया गया है. इधर, राज्य के मुख्यमंत्री नेमचा किपजेन ने घटना की त्वरित, गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने बयान में महिला की हत्या की कड़ी निंदा की. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Nov 2026 03:00 PM (IST)
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