मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत

मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों पर गोलीबारी की. इसमें चार लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस ने कहा, 'शुक्रवार को मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों को निशाना बनाया. इसमें दो महिलाओं की मौत समेत कुल चार लोग मारे गए हैं.'

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, 'यह घटना इम्फाल-उखरुल सड़क पर न्यू हेवन इलाके में हुई है. कुछ हथियारबंद उग्रवादियों ने दो चार पाहिया वाहनों पर गोली चलाई है.'

उन्होंने आगे कहा, 'इन दो कारों में सवार दो पुरुष और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों वाहनों की विंडशील्ड यानी सामने के शीशे पर गोलियों के निशान देखे गए हैं.'

एक दिन पहले भी दो गुटों में हुई आपसी गोलीबारी

इससे पहले गुरुवार को भी कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी को अंजाम दिया था. इसमें एक कुकी महिला की मौत हो गई थी. यह जानकारी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से दी गई. वहीं, इस घटना में दो अन्य पुरुष घायल हो गए थे. यह गोलीबारी सुबह करीबन 11 बजे तापहोउ कुकी गांव और पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेन्गजांग के बीच हुई. दो विद्रोही गुट आपस में भिड़ गए.

गोलीबारी में तापहोउ कुकी गांव की एक महिला, जो पास के खेत में काम कर रही थी, मृत पाई गई. उसे गोली लगी थी. मृतक की पहचान चोंगलोई (43) के तौर पर हुई. उनका शव बरामद किया गया. उनके एक हाथ में दरांती थी. स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने शव को बरामद किया. गोलीबारी के दौरान एस. डेविड चोंगलोई (34) और लमखोचोन चोंगलोई (46) नाम के दो पुरुष घायल हो गए. दोनों को कांकपोकपी जिले के अस्पताल में एडमिट किया गया है. इधर, राज्य के मुख्यमंत्री नेमचा किपजेन ने घटना की त्वरित, गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने बयान में महिला की हत्या की कड़ी निंदा की.