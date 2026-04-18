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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPM Modi : राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कितनी बार लिया कांग्रेस का नाम, जानिए किन विपक्षी दलों पर बोला हमला

PM Modi : राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कितनी बार लिया कांग्रेस का नाम, जानिए किन विपक्षी दलों पर बोला हमला

PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन की बात करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 18 Apr 2026 09:34 PM (IST)
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प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शनिवार (18 अप्रैल) को राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष, खासकर Congress party पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी के पास अपनी छवि सुधारने का मौका था, लेकिन वह इसे भुना नहीं सकी. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ऐसी परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में नेतृत्व कर रहीं महिलाएं आगे बढ़कर संसद तक पहुंचें. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई बार कांग्रेस और सपा जैसी बड़ी पार्टियों का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष यह समझने में चूक रहा है कि 21वीं सदी की महिलाएं जागरूक हैं और देश में हो रही हर घटना पर नजर रख रही हैं.

लगभग 60 बार लिया कांग्रेस का नाम

पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में पूरा फोकस नारी शक्ति वंदना बिल पर रखा. 17 अप्रैल को लोकसभा से खारिज हुए इस बिल को लेकर पीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान कम से कम 60 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित में बाधा उत्पन्न की है. पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मौकों पर सरकार द्वारा लाए गए बिलों पर कांग्रेस के विरोध को लेकर आपत्ति जताई, इस दौरान पीएम मोदी ने तीन तलाक, यूसीसी जैसे बिलों का जिक्र किया.

करीब 6 से 10 बार लिया डीएमके, टीएमसी जैसी पार्टियों का नाम

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोटिंग की थी. इस दौरान पीएम ने टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों का करीब 6-10 बार जिक्र किया. इस दौरान समाजवादी पार्टी को भी पीएम मोदी ने महिला विरोधी करार दिया और कहा कि देश की मां बहनें इन्हें माफ नहीं करेंगी. अंत में पीएम मोदी ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

देश की नारी का आशीर्वाद हमारे साथ, बोले पीएम

पीएम मोदी ने कहा, 'बिल पास कराने के लिए जरूरी 66 परसेंट वोट हमें नहीं मिला हो... लेकिन मैं जानता हूं, देश की 100 परसेंट नारीशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां, ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से रोक नहीं पाएंगी.

यह भी पढ़ें: Muslim Women Reservation: मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा सकता आरक्षण, क्या है संविधान में नियम?

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
PM Modi Woman Reservation Bill Addressing Nation
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