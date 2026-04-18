प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शनिवार (18 अप्रैल) को राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष, खासकर Congress party पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी के पास अपनी छवि सुधारने का मौका था, लेकिन वह इसे भुना नहीं सकी. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ऐसी परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में नेतृत्व कर रहीं महिलाएं आगे बढ़कर संसद तक पहुंचें. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई बार कांग्रेस और सपा जैसी बड़ी पार्टियों का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष यह समझने में चूक रहा है कि 21वीं सदी की महिलाएं जागरूक हैं और देश में हो रही हर घटना पर नजर रख रही हैं.

लगभग 60 बार लिया कांग्रेस का नाम

पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में पूरा फोकस नारी शक्ति वंदना बिल पर रखा. 17 अप्रैल को लोकसभा से खारिज हुए इस बिल को लेकर पीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान कम से कम 60 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित में बाधा उत्पन्न की है. पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मौकों पर सरकार द्वारा लाए गए बिलों पर कांग्रेस के विरोध को लेकर आपत्ति जताई, इस दौरान पीएम मोदी ने तीन तलाक, यूसीसी जैसे बिलों का जिक्र किया.

करीब 6 से 10 बार लिया डीएमके, टीएमसी जैसी पार्टियों का नाम

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोटिंग की थी. इस दौरान पीएम ने टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों का करीब 6-10 बार जिक्र किया. इस दौरान समाजवादी पार्टी को भी पीएम मोदी ने महिला विरोधी करार दिया और कहा कि देश की मां बहनें इन्हें माफ नहीं करेंगी. अंत में पीएम मोदी ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

देश की नारी का आशीर्वाद हमारे साथ, बोले पीएम

पीएम मोदी ने कहा, 'बिल पास कराने के लिए जरूरी 66 परसेंट वोट हमें नहीं मिला हो... लेकिन मैं जानता हूं, देश की 100 परसेंट नारीशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां, ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से रोक नहीं पाएंगी.

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