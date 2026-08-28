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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनेपाल की कौन-कौन सी नदियां सबसे ज्यादा बाढ़ लाती हैं, कौन-कौन सी पहुंचती हैं भारत?

नेपाल की कौन-कौन सी नदियां सबसे ज्यादा बाढ़ लाती हैं, कौन-कौन सी पहुंचती हैं भारत?

Nepal Floods: नेपाल इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि नेपाल की कौन सी नदियां वहां बाढ़ की वजह बनती हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 28 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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  • नेपाल में हालिया बाढ़ से 469 लोगों की जान गई।
  • तेज ढलान वाली नदियाँ बाढ़ और भूस्खलन का मुख्य कारण हैं।
  • कोशी, गंडकी, करनाली भारत में प्रवेश कर गंगा से मिलती हैं।

Nepal Floods: इस हफ्ते की शुरुआत में नेपाल में आई भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है. नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को इस बड़ी त्रासदी में जान गंवाने वालों के बारे में आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं. इस आपदा ने एक बार फिर से नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति उसकी कमजोरी को उजागर किया है. लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा बाढ़ के लिए कौन सी नदियां जिम्मेदार हैं और भारत में आने के बाद यह नदियां कहां जाती हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

नेपाल की नदियां 

नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली नदी मुख्य रूप से तेज ढलान वाली और ग्लेशियर से निकलने वाली नदी हैं. यह नदियां देश के ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं और संकरी घाटियों से तेजी से नीचे आती हैं. भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन या फिर ग्लेशियर से जुड़ी अचानक घटनाओं के दौरान कम समय में काफी ज्यादा पानी नीचे की तरफ बह सकता है. उनके रास्ते में पड़ने वाले गांव, सड़क, पनबिजली परियोजना और बाजार वाले शहर बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं. इनमें से कई नदी नेपाल की सीमा पर नहीं रुकती. हिमालयी देश से बहने के बाद वे भारत में प्रवेश करती हैं और गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदी बन जाती हैं.


नेपाल की कौन-कौन सी नदियां सबसे ज्यादा बाढ़ लाती हैं, कौन-कौन सी पहुंचती हैं भारत?

कोशी नदी प्रणाली-पूर्वी नेपाल

कोशी नदी प्रणाली नेपाल की सबसे जरूरी और बाढ़-प्रवण नदी प्रणालियों में से एक है. यह कोई एक नदी नहीं है बल्कि सात बड़ी हिमालयी नदियों के संगम से बना एक नेटवर्क है. इन्हें सामूहिक रूप से सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है. इनमें भोटे कोशी, सुन कोशी, अरुण और तमुर शामिल हैं. 

बाढ़ तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब पूर्वी नेपाल के पहाड़ी जिले जैसे कि संखुवासभा, ओखलदुंगा और सिंधुपलचोक में बादल फटते हैं. भूस्खलन से नदी का रास्ता भी रुक सकता है, जिससे पानी जमा हो सकता है और फिर अचानक रास्ता खुलने पर विनाशकारी बाढ़ आती है. नेपाल के पहाड़ी इलाकों से गुजरने के बाद कोशी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है और भारत के बिहार में प्रवेश करती है. जहां इसे कोशी नदी के नाम से जाना जाता है.


नेपाल की कौन-कौन सी नदियां सबसे ज्यादा बाढ़ लाती हैं, कौन-कौन सी पहुंचती हैं भारत?

गंडकी/नारायणी नदी प्रणाली-मध्य नेपाल

गंडकी नदी प्रणाली जिसे नेपाल में नारायणी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, बाढ़ का एक और बड़ा कारण है. इससे नेटवर्क में त्रिशूली, बूढ़ी गंडकी और भोटे कोशी  जैसी नदी शामिल हैं. यह नदी प्रणाली नेपाल के कुछ पहाड़ी जिलों जैसे कि रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग से होकर गुजरती है. यहां खड़ी ढलान की वजह से नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है. 

हाल ही में बाढ़ के दौरान तिब्बत नेपाल सीमा के पास बर्फ के बड़े पैमाने पर खिसकने और ग्लेशियर के ढहने से लेन्डे खोला और भोटे कोशी नदियों का जलस्तर सिर्फ 30 मिनट में लगभग 9 मीटर बढ़ गया.  पानी के इस अचानक बहाव ने तिमुरे और बत्रावती जैसे कस्बों और बाजारों को बहा दिया. 

नेपाल से बहने के बाद यह नदी चितवन के पास मैदानी इलाकों में पहुंचती है जहां इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है. इसके बाद यह उत्तर प्रदेश-बिहार क्षेत्र के पास गंडक नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती है.

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करनाली नदी प्रणाली-पश्चिमी नेपाल 

करनाली नदी प्रणाली नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणाली है और यह अपनी काफी ज्यादा गहरी नदी घाटियों के लिए जानी जाती है. यह और इसकी सहायक नदी जिसमें सेती और भेरी शामिल हैं, पश्चिमी नेपाल के बड़े हिस्से से पानी का बहाव ले जाती हैं. 

हुमला, जुमला और कालिकोट जैसे पहाड़ी जिलों में भारी मानसूनी बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी संकरी घाटियों से होकर तेजी से नीचे की तरफ बहता है. पानी के तेज बहाव, ढलान और भूस्खलन की वजह से पश्चिमी नेपाल में भयानक बाढ़ आ सकती है. अंत में करनाली भारत के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर यह सरयू नदी में मिल जाती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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