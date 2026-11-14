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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!

पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!

पंजाब और हरियाणा में 14 नवंबर को सुबह हल्की धुंध और दिन में धूप रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना नहीं है, जबकि प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है. पानीपत में AQI 520 दर्ज किया गया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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पंजाब और हरियाणा में शनिवार (14 नवंबर) को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. दोनों राज्यों में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने के साथ हल्की धुंध बनी रहने की संभावना है. फिलहाल बारिश को लेकर कोई खास संभावना नहीं है. हालांकि, मौसम के साथ-साथ प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. हरियाणा के पानीपत में AQI 520 दर्ज किया गया है, जबकि हिसार में यह 491 तक पहुंच गया. पंजाब के कई शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है.

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, पंजाब के अमृतसर में शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है. दिन में धूप निकलने के साथ धुंध का असर भी देखने को मिल सकता है.

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वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यहां भी सुबह धुंध और दिन में हल्की धुंध के साथ धूप निकल सकती है. चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

17 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब में 14 से 17 नवंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है. इस दौरान रात और सुबह कुछ इलाकों में हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. हरियाणा में भी मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. फिलहाल दोनों राज्यों में व्यापक बारिश के आसार नहीं हैं.

मौसम के साथ प्रदूषण ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है. 14 नवंबर की उपलब्ध रीडिंग के मुताबिक, हरियाणा के पानीपत में AQI 520 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है. हिसार में 491, कुरुक्षेत्र में 362, करनाल में 339 और अंबाला में 312 AQI रहा.

पंजाब की बात करें तो पटियाला में AQI 379, जालंधर में 333 और लुधियाना में 327 दर्ज किया गया. अमृतसर में यह आंकड़ा 289 रहा. वहीं चंडीगढ़ में AQI 242 और पंचकूला में 141 दर्ज किया गया.

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पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ा रहीं प्रदूषण

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं प्रदूषण की बड़ी वजह बनी हुई हैं. 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में इस सीजन में पराली जलाने के 5,517 मामले सामने आ चुके थे. अकेले एक दिन में 515 घटनाएं दर्ज की गई थीं.

बारिश नहीं होने और मौसम शुष्क रहने से प्रदूषण की समस्या बनी रह सकती है. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से परेशान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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