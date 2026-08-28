यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गैर-धार्मिक लोग पारंपरिक रीति-रिवाज, आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं।

China Atheist Country: चीन को दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश कहा जाता है. यहां की आबादी का सिर्फ 9 प्रतिशत हिस्सा ही खुद को आस्तिक मानता है. डब्ल्यूआईएन गैलप इंटरनेशनल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय सर्व के मुताबिक चीन की लगभग 91% आबादी नास्तिक या फिर गैर धार्मिक है. हालांकि चीन का धार्मिक माहौल इन आंकड़ों से काफी ज्यादा जटिल है. ऐसा इसलिए क्योंकि काफी लोग जो किसी संगठित धर्म से नहीं जुड़े हैं वह भी पारंपरिक आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन कर सकते हैं.

चीन में कितने प्रतिशत आस्तिक?

चीन की लगभग 9% आबादी खुद को किसी धर्म से जुड़ा हुआ या आस्तिक मानती है. इस समूह में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को मानने वाले लोग शामिल हैं. हालांकि यह देश की बड़ी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी यह लोगों की एक बड़ी संख्या है.

दूसरी तरफ लगभग 91% आबादी को नास्तिक या गैर-धार्मिक माना जाता है. इस समूह में से लगभग 67% से 68% लोग पक्के नास्तिक हैं. इसी के साथ बाकी लोग खुद को किसी पारंपरिक धर्म से नहीं जोड़ते. यह अंतर जरूरी है क्योंकि गैर धार्मिक होने का मतलब यह नहीं की कोई व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक क्या सांस्कृतिक मान्यताओं को ना करता है.





चीन को दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश क्यों माना जाता है?

चीन में नास्तिकता के उच्च स्तर के पीछे एक मुख्य वजह इसकी राजनीतिक व्यवस्था है. चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है. यह आधिकारिक तौर पर नास्तिकता को बढ़ावा देती है. कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए नास्तिक होना जरूरी है और देश की राजनीतिक व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से धार्मिक मान्यताओं के बजाय भौतिकवादी नजरिए पर जोर दिया है.

हालांकि चीन की धार्मिक पहचान इसके लंबे सांस्कृतिक और दार्शनिक इतिहास से बनी है. पारंपरिक चीनी दर्शन जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद और ताओ धर्म, नैतिक जीवन, पूर्वजों के प्रति सम्मान, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ तालमेल पर जोर देते हैं. यह परंपरा जरूरी नहीं कि किसी अदृश्य या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा के आसपास ही घूमे.

नास्तिकता और गैर धार्मिक होने के बीच का अंतर

चीन आंकड़े तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं जब धार्मिक पहचान को मापने के तरीके पर गौर किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चीनी नागरिकों से सीधा पूछा जाता है कि क्या वे किसी संगठित धर्म को मानते हैं तो लगभग 91% से 93% लोग नहीं में जवाब देते हैं.

इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी लोग पक्के नास्तिक हैं. हो सकता है कि कुछ लोगों का किसी औपचारिक धर्म से जुड़ाव ना हो, लेकिन वह पारंपरिक रीति रिवाज में हिस्सा लेते रहते हैं.

इस वजह से नास्तिक, गैर-धार्मिक और किसी धर्म से ना जुड़े लोगों को एक ही नहीं माना जाना चाहिए. हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी संगठित धर्म का हिस्सा ना हो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आध्यात्मिक विचार में विश्वास रखता हो या सांस्कृतिक रीति रिवाज का पालन करता हो.





पारंपरिक मान्यताएं अभी भी जरूरी

धर्म से ना जुड़े लोगों की काफी बड़ी संख्या के बावजूद चीनी समाज से पारंपरिक आध्यात्मिक प्रथा खत्म नहीं हुई है. जब लोगों से औपचारिक धार्मिक सदस्यता के बजाय आध्यात्मिकता और रीति रिवाज के बारे में पूछा जाता है तो एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है.

पूर्वजों की पूजा और अगरबत्ती या फिर दिए जलाने जैसी प्रथा का सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है. मौजूद आंकड़ों के मुताबिक जब आध्यात्मिक था और पारंपरिक प्रथाओं पर सवाल पूछे जाते हैं तो लगभग 33% लोग बौद्ध धर्म या फिर चीनी लोक परंपराओं से जुड़ी मान्यताएं दिखाते हैं.

इससे एक बड़ा विरोधाभास पैदा होता है. चीनी लोगों का एक बड़ा हिस्सा यह कह सकता है कि वह किसी संगठित धर्म को नहीं मानते, जबकि एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रीति रिवाज में हिस्सा ले सकता है या फिर कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं रख सकता है.

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