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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैलाश मानसरोवर जाने के लिए नेपाल क्यों चुनते हैं लोग, यह कितना सस्ता?

कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नेपाल क्यों चुनते हैं लोग, यह कितना सस्ता?

Kailash Mansarovar Yatra: नेपाल में इस वक्त बाढ़ कहर ढा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नेपाल का रास्ता ही क्यों चुना जाता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Aug 2026 05:18 PM (IST)
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  • नेपाल मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा का सुविधाजनक विकल्प है।
  • यह मार्ग कम समय में पशुपतिनाथ दर्शन भी कराता है।
  • हवाई दर्शन, सड़क, हेलीकॉप्टर मार्ग भिन्न लागत में उपलब्ध।
  • समूह परमिट, पैकेज यात्रा लागत को किफायती बनाते हैं।

Kailash Mansarovar Yatra: नेपाल इस वक्त बाढ़ की मार से जूझ रहा है. आपको बता दें कि नेपाल का रास्ता मानसरोवर की यात्रा के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. जहां भारतीय तीर्थ यात्री भारत सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक रास्ते से यात्रा कर सकते हैं वहीं नेपाल से यात्रा शुरू करना भी एक मशहूर विकल्प है. नेपाल के रास्ते को अक्सर इस वजह से पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें हवाई यात्रा, सड़क यात्रा और कुछ प्लान में हेलीकॉप्टर सेवा भी शामिल होती है. इससे शारीरिक थकान और कुल यात्रा का समय कम हो जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

नेपाल का रास्ता क्यों मशहूर है?

नेपाल के रास्ते की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है सुविधा. तीर्थ यात्री आमतौर पर काठमांडू से तिब्बत की तरफ स्थापित परिवहन नेटवर्क के जरिए सफर करते हैं, ना कि कुछ भारतीय रास्तों से जुड़ी लंबी और शारीरिक रूप से मुश्किल यात्रा करते हैं. 

यात्रा काफी छोटी भी हो सकती है. नेपाल आधारित तीर्थयात्रा में आमतौर पर लगभग 10 से 14 दिन लग सकते हैं. किसी के साथ भारत सरकार द्वारा आयोजित कुछ रास्तों में ट्रैकिंग और ऊंचाई के हिसाब से ढलने की जरूरत की वजह से काफी ज्यादा समय लग सकता है. एक और आकर्षक यह है कि तीर्थ यात्रा की शुरुआत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से हो सकती है. इससे माउंट कैलाश की तरफ बढ़ने से पहले एक अतिरिक्त आध्यात्मिक अनुभव मिलता है.


कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नेपाल क्यों चुनते हैं लोग, यह कितना सस्ता?

तीन मुख्य विकल्प और उनकी अनुमानित लागत 

लागत काफी हद तक इस बात करते होती है की यात्रा कार्यक्रम में कितनी सड़क, हेलीकॉप्टर और हवाई यात्रा शामिल है. 

कैलाश हवाई दर्शन-लगभग ₹50,000 से शुरू 

यह सबसे किफायती विकल्प साबित हो सकता है. तीर्थ यात्री नेपालगंज से एक खास उड़ान में यात्रा करते हैं जो माउंट कैलाश का हवाई दृश्य दिखाती है. हालांकि इस विकल्प में तिब्बत में प्रवेश करना या फिर माउंट कैलाश के चारों तरफ पारंपरिक परिक्रमा पूरी करना शामिल नहीं है.


कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नेपाल क्यों चुनते हैं लोग, यह कितना सस्ता?

केरुंग के रास्ते सड़क मार्ग- ₹1.85 लाख से 2.5 लाख

यह उन तीर्थयात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय ऑप्शन में से एक है जो पूरी यात्रा करना चाहते हैं. यात्री आमतौर पर काठमांडू से शुरू करते हैं और केरुंग सीमा के रास्ते सड़क मार्ग से तिब्बत में प्रवेश करते हैं. बस और समूह व्यवस्था परिवहन और आवास की लागत को कंट्रोल में रखने में मदद होती है. 

सिमिकोट और हिल्सा होते हुए हेलीकॉप्टर रूट-₹2.8 लाख से ₹3.5 लाख

जो लोग ज्यादा सुविधा चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का ऑप्शन भी मौजूद है. इस यात्रा में आमतौर पर तिब्बत में प्रवेश करने से पहले काठमांडू, नेपालगंज, सिमिकोट और हिल्सा से होकर गुजरना पड़ता है. हालांकि एविएशन और ऑपरेशनल खर्चो की वजह से यह विकल्प काफी महंगा हो सकता है.

ग्रुप परमिट से खर्च कम करने में मदद 

नेपाल-आधारित प्राइवेट पैकेज के किफायती लगने का एक और बड़ा कारण यात्रा की व्यवस्था करने का तरीका है. टूर ऑपरेटर आमतौर पर पूरे ग्रुप के लिए तिब्बत ग्रुप वीजा और जरूरी चीनी यात्रा परमिट का इंतजाम करते हैं. 

हर यात्री के अलग-अलग ट्रांसपोर्ट, रहने की जगह और कागजी कार्रवाई का इंतजाम करने के बजाय खर्च कई तीर्थ यात्रियों में बांटे जाते हैं. बड़ी गाड़ी को शेयर किया जाता है जबकि होटल और गेस्ट हाउस सामूहिक रूप से बुक किए जाते हैं.

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ऑल इंक्लूसिव पैकेज यात्रा को आसान बनाते हैं 

ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड पैकेज में कई खर्च एक साथ शामिल होते हैं. ऑपरेटर और यात्रा कार्यक्रम के आधार पर इनमें रहने की जगह, शाकाहारी भोजन, लोकल ट्रांसपोर्ट, परमिट, गाइड और शेरपा सपोर्ट शामिल हो सकते हैं. इससे तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने कुल अनुमानित खर्च का हिसाब लगाना आसान हो जाता है. हालांकि यात्रियों को हमेशा यह जांच लेना चाहिए कि पैकेज में क्या-क्या शामिल है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 05:18 PM (IST)
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