दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?

Mushroom Farming: मशरूम की खेती आज के समय में एक लाभदायक और आसान खेती बन चुकी है. साथ ही यह एक बहुत ही लोकप्रिय और पोषक आहार है .यह एक तरह का कवकीय क्यूब होता है, जिसे खाने में सब्जी अचार और पकोड़े जैसी चीजों को बनाने के इस्तेमाल किया जाता है. मशरूम के अंदर कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते है, जो मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक होते है. जैसे मशरूम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन जैसे उच्च स्तरीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते है, इसलिए इसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. कम जगह में और कम समय में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन रही है.

दुनिया में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती कहां होती है?

दुनिया में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती चीन में होती है. चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है और पूरी दुनिया भर में मशरूम उत्पादन का सबसे बडा हिस्सा यहीं से आता है. साथ ही यहां के किसान आधुनिक तकनीक और बेहतर तरीके अपनाकर बहुत अधिक मात्रा में मशरूम उगाते हैं. यहां मशरूम की खेती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की जाती है.

चीन के साथ- साथ अमेरिका, नीदरलैंड, भारत और जापान जैसे देश भी मशरूम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन देशों में भी मशरूम की खेती के लिए नई तकनीक और अच्छे संसाधनों का उपयोग किया जाता है.

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मशरूम की खेती क्यों हो रही है लोकप्रिय?

मशरूम की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें कम जगह और कम पानी की जरूरत होती है. साथ ही इसे घर के अंदर भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसके अलावा बाजार में इसकी मांग भी लगातार बढ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है

भारत में मशरूम की खेती

भारत में भी मशरूम की खेती तेजी से बढ रही है. यहां पर मशरूम की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर होती है. साथ ही सोलन (हिमाचल प्रदेश) को "भारत का मशरूम शहर" कहा जाता है. इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार-झारखंड में भी मशरूम की खेती लोकप्रिय हो रही है.

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