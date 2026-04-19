हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMushroom Farming: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?

Mushroom Farming: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?

Mushroom Farming: मशरूम की खेती आज के समय में एक लाभदायक और आसान खेती बन चुकी है. दुनिया में चीन इसका सबसे बडा उत्पादक है, लेकिन अन्य देश भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 19 Apr 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

Mushroom Farming:  मशरूम की खेती आज के समय में एक लाभदायक और आसान खेती बन चुकी है. साथ ही यह एक बहुत ही लोकप्रिय और पोषक आहार है .यह एक तरह का कवकीय क्यूब होता है, जिसे खाने में सब्जी अचार और पकोड़े जैसी चीजों को बनाने के इस्तेमाल किया जाता है. मशरूम के अंदर कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते है, जो मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक होते है. जैसे  मशरूम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन जैसे उच्च स्तरीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते है, इसलिए इसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. कम जगह में और कम समय में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन रही है.

दुनिया में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती कहां होती है?

दुनिया में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती चीन में होती है. चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है और पूरी दुनिया भर में  मशरूम उत्पादन का सबसे बडा हिस्सा यहीं से आता है. साथ ही यहां के किसान आधुनिक तकनीक और बेहतर तरीके अपनाकर बहुत अधिक मात्रा में मशरूम उगाते हैं. यहां मशरूम की खेती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की जाती है.
चीन के साथ- साथ अमेरिका, नीदरलैंड, भारत और जापान जैसे देश भी मशरूम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन देशों में भी मशरूम की खेती के लिए नई तकनीक और अच्छे संसाधनों का उपयोग किया जाता है. 

यह भी पढ़ेंः मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा सकता आरक्षण, क्या है संविधान में नियम?

मशरूम की खेती क्यों हो रही है लोकप्रिय?

मशरूम की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें कम जगह और कम पानी की जरूरत होती है. साथ ही इसे घर के अंदर भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसके अलावा बाजार में इसकी मांग भी लगातार बढ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है

भारत में मशरूम की खेती

भारत में भी मशरूम की खेती तेजी से बढ रही है. यहां पर मशरूम की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर होती है. साथ ही सोलन (हिमाचल प्रदेश) को "भारत का मशरूम शहर" कहा जाता है. इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार-झारखंड में भी मशरूम की खेती लोकप्रिय हो रही है. 

यह भी पढ़ेंः क्या हवाई जहाज में भी लगे होते हैं साइड व्यू मिरर, प्लेन के दोनों तरफ कैसे देखते हैं पायलट?

Published at : 19 Apr 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Mushroom Farming Global Mushroom Production Mushroom Cultivation In China Benefits Of Mushroom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Mushroom Farming: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?
दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?
जनरल नॉलेज
Iran IRGC Indian Vessels Firing: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था? यहां जानिए
होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जिन भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग उनमें क्या लदा था? यहां जानिए
जनरल नॉलेज
Hormuz Route: होर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?
होर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज, जानें कितनी है दूरी?
जनरल नॉलेज
Indian State Women Gold Global Ownership :भारत के इस राज्य की महिलाओं के पास है अमेरिका के खजाने के बराबर सोना, जान लीजिए नाम
भारत के इस राज्य की महिलाओं के पास है अमेरिका के खजाने के बराबर सोना, जान लीजिए नाम
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
बिहार
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
विश्व
Hormuz Strait: ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान
ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान
बॉलीवुड
Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
आईपीएल 2026
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
फूड
Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
ट्रेंडिंग
"नहीं थम रही अचानक मौत" जिम करते हुए युवक को आया अटैक और तोड़ दिया दम! दिल दहला रहा वीडियो
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget