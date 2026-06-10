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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान

गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान

Power Bank Buying Guide: पावर बैंक एक बहुत जरूरी एक्सेसरी है. इसलिए इसे खरीदते समय कैपेसिटी और डिजाइन समेत कई चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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  • आसानी से कैरी करने के लिए पतला और गोल डिज़ाइन वाला पावर बैंक खरीदें।

Power Bank Buying Guide: पावर बैंक एक बड़े कमाल की एक्सेसरी है. यह खासतौर पर उन लोगों के बहुत काम आता है, जो घर से बाहर निकलने से पहले अपने स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और हेडफोन आदि चार्ज करना भूल जाते हैं. पावर बैंक आपकी छुट्टियों का मजा दोगुना कर सकता है और आपको मुश्किल घड़ी से भी निकाल सकता है. आप बीच पर हों या पहाड़ पर, पावर बैंक पास होने पर यह टेंशन नहीं रहती कि फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने पर क्या होगा. अब इतने जरूरी पावर बैंक को खरीदने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. इससे आपके पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे.

हाई कैपेसिटी वाला पावर बैंक ही खरीदें

मार्केट में अलग-अलग कैपेसिटी वाले पावर बैंक मौजूद हैं. इन्हें जरूरत के हिसाब से खरीदा जा सकता है, लेकिन जनरल यूज के लिए ले रहे हैं तो कम से कम 20000mAh की कैपेसिटी वाला पावर बैंक ही खरीदें. यह नॉर्मल बैटरी वाले फोन को 3-4 बार आसानी से चार्ज कर सकता है. इसके अलावा अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उसे दो बार चार्ज करने में काम आ सकता है. कम कैपेसिटी वाला पावर बैंक आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा और इससे ज्यादा बड़ा पावर बैंक कैरी करना मुश्किल हो जाएगा.

पावर इंडिकेटर भी है जरूरी

अगर आप ज्यादा कैपेसिटी वाला पावर बैंक ले रहे हैं तो इसमें इंडिकेटर होना जरूर है. पावर इंडिकेटर की मदद से आपको पता चल सकेगा कि इसमें कितना चार्ज बाकी है. यह कई बार मुश्किल में पड़ने से बचा सकता है. अगर इंडिकेटर कम चार्जिंग दिखा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले इसे फुल चार्ज कर लें. खास बात यह है कि पावर इंडिकेटर वाले पावर बैंक आसानी से अवेलेबल हैं और इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती. कई मॉडल में आपको छोटा डिस्प्ले भी मिल जाता है.

डिजाइन पर भी दें ध्यान

पावर बैंक ऐसी एक्सेसरी है, जो आपको फोन के साथ कैरी करनी पडे़गी. वेकेशन पर या ऑफिस जाते समय इसे बैग में पैक भी करना पड़ सकता है. इसलिए इसके डिजाइन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. हमेशा पतले और राउंड किनारे वाले पावर बैंक को प्रेफर करें. इसे बैग या जेब में फिट करना आसान होता है और हाथ में भी बिना किसी परेशानी के कैरी किया जा सकता है. अगर आप ज्यादा बड़ा या भारी पावर बैंक चुनते हैं तो कैरी करने में मुश्किल होगी. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jun 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Power Bank Tips And Tricks TECH NEWS
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