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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजQadiani community : कौन हैं कादियानी समुदाय? मुसलमान होते हुए भी नहीं है मक्का में हज करने की इजाजत

Qadiani community : कौन हैं कादियानी समुदाय? मुसलमान होते हुए भी नहीं है मक्का में हज करने की इजाजत

Qadiani community : खासतौर पर पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित किया जा चुका है और वहां उनके धार्मिक अधिकारों पर कई तरह की पाबंदियां हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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Qadiani community : दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज इस्लाम का सबसे जरूरी धार्मिक तीर्थ माना जाता है. हर साल लाखों लोग सऊदी अरब के मक्का और मदीना पहुंचकर हज पूरी करते हैं, लेकिन एक ऐसा मुस्लिम समुदाय भी है, जिसके लिए हज का सफर आसान नहीं है. यह समुदाय अहमदिया या कादियानी समुदाय है. खुद को मुसलमान मानने वाले इस समुदाय के लोग इस्लाम की कई बुनियादी मान्यताओं का पालन करते हैं, लेकिन उनके कुछ धार्मिक विश्वासों के कारण उन्हें कई देशों में विवादों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

खासतौर पर पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित किया जा चुका है और वहां उनके धार्मिक अधिकारों पर कई तरह की पाबंदियां हैं. यही वजह है कि अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर कादियानी समुदाय कौन है और उन्हें मक्का में हज करने की इजाजत क्यों नहीं मिलती है. 

कौन हैं कादियानी या अहमदिया मुसलमान?

अहमदिया समुदाय की स्थापना 19वीं सदी के अंत में भारत के पंजाब क्षेत्र के कादियान कस्बे में हुई थी. इसी वजह से इन्हें कादियानी भी कहा जाता है. इस समुदाय की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में की थी. उनके अनुयायियों का मानना है कि वह अल्लाह के भेजे गए सुधारक और मसीहा थे, जिनका उद्देश्य धर्म में फैली गलतफहमियों को दूर करना और शांति का संदेश देना था. अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुसलमान मानते हैं और कुरान, नमाज, रोजा, जकात साथ ही हज जैसी इस्लाम की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं. हालांकि उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं मुख्यधारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों से अलग हैं. 

अहमदिया समुदाय और अन्य मुसलमानों में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

अहमदिया समुदाय और अन्य मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैगंबर की अवधारणा को लेकर है. ज्यादातर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं और मानते हैं कि उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा. वहीं अहमदिया समुदाय का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद एक धार्मिक सुधारक और ईश्वरीय मार्गदर्शक थे, जिन्हें विशेष दर्जा मिला था.  इसी विचारधारा को लेकर दुनिया के कई इस्लामी संगठन और मुस्लिम समुदाय अहमदिया लोगों को मुस्लिम नहीं मानते हैं. यही विवाद सालों से जारी है. 

दुनिया में कितने हैं अहमदिया मुसलमान?

अहमदिया समुदाय आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में मौजूद है. अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में इनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है. पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और कई अफ्रीकी देशों में इनकी अच्छी-खासी आबादी है. इस समुदाय की हजारों मस्जिदें दुनिया के अलग-अलग देशों में मौजूद हैं और कुरान का कई भाषाओं में अनुवाद भी इनके जरिए किया जा चुका है. अहमदिया समुदाय खुद को शांति, शिक्षा और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने वाला समुदाय बताता है. 

पाकिस्तान में क्यों है ज्यादा भेदभाव?

पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल मानी जाती है. साल 1974 में पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर अहमदिया लोगों को आधिकारिक तौर पर गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया था. इसके बाद उनके धार्मिक अधिकारों पर कई तरह की सीमाएं लगा दी गईं. उन्हें खुद को मुस्लिम कहने, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने और कई धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने तक पर प्रतिबंध लगाया गया. समय-समय पर अहमदिया समुदाय पर हमलों और हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रही हैं. 

यह भी पढ़ें - Barkatullah Bhopali: तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भारत के पहले पीएम? इस शख्सियत ने बनाई थी देश में पहली सरकार

मक्का में हज करने की इजाजत क्यों नहीं मिलती है?

अन्य मुसलमानों की तरह अहमदिया समुदाय के लोग भी हज को धार्मिक कर्तव्य मानते हैं और मक्का जाकर हज करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों के सामने कई कानूनी और धार्मिक बाधाएं मौजूद हैं. पाकिस्तान से हज के लिए आवेदन करने वाले लोगों को कुछ धार्मिक घोषणाओं पर साइन करने पड़ते हैं. इनमें अहमदिया समुदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद को स्वीकार न करने की शर्त भी शामिल होती है. अहमदिया समुदाय के लोग अपनी धार्मिक मान्यता के कारण ऐसी घोषणा नहीं करते, जिससे उनके लिए हज का रास्ता मुश्किल हो जाता है. 

क्या सभी अहमदिया लोगों पर हज की पाबंदी है?

जिन अहमदिया मुसलमानों के पास किसी अन्य देश की नागरिकता है या जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, वे कई मामलों में दूसरे देशों के माध्यम से हज यात्रा कर लेते हैं. हालांकि उन्हें अपनी पहचान को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है.  दुनिया के कई अहमदिया मुसलमान हज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय के लिए हज करना बेहद मुश्किल माना जाता है. 

यह भी पढ़ें - Volacanic Eruption: चुनिंदा जगहों पर ही क्यों होता है ज्वालामुखी? आखिर क्यों धरती उगलती है नर्क जैसी आग

Published at : 10 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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Ahmadiyya Muslims Hajj Rules Qadiani Community Hajj To Mecca
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