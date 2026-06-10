अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आजकल लाइक्स और व्यूज पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण सामने आया है. इंटरनेट पर इन दिनों एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर अच्छे-खासे बहादुर लोगों के भी पसीने छूट जाएं. इस वीडियो में यह महिला किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली के साथ नहीं, बल्कि एक बेहद भारी-भरकम और जानलेवा अजगर के साथ खेलती और रील बनाती नजर आ रही है.

चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं

इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीले और नीले रंग के सूट में सजी-धजी एक शादीशुदा महिला जमीन पर बैठी है. उसकी गोद में एक बहुत ही खतरनाक और मोटा अजगर रेंग रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि जहां आम इंसान सांप का नाम सुनते ही भाग खड़ा होता है, वहीं इस वीडियो में महिला के चेहरे पर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है. वह मुस्कुराते हुए अजगर को अपने हाथों से सहला रही है, उसके मुंह के पास अपनी उंगली ले जा रही है और बड़े प्यार से उसे दुलार रही है जैसे वह कोई मामूली खिलौना हो.

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सोशल मीडिया पर भड़के लोग, बोले "ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है"

यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा रहा है. हालांकि कुछ लोग महिला के इस बेखौफ अंदाज को देखकर हैरान हैं, लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने इसे बेहद खतरनाक स्टंट बताते हुए महिला को खूब खरी-खोटी सुनाई है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "यह कोई मजाक नहीं है. अजगर एक सेकंड में इंसान को जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ सकता है. एक और यूजर ने लिखा... सिर्फ कुछ व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सरासर बेवकूफी है." तो वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "लगता है दीदी यमराज से सीधे अपॉइंटमेंट फिक्स करके बैठी हैं, तभी तो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुरा रही हैं."

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यूजर्स बोले, ये होशियारी नहीं बेवकूफी है

वन्यजीव विशेषज्ञों का भी हमेशा से यही मानना है कि अजगर जैसे बड़े सांप भले ही जहरीले न हों, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वे बड़े से बड़े जानवर का दम घोंटकर उसे जिंदा निगल सकते हैं. ऐसे में बिना किसी सुरक्षा के उनके साथ रील और वीडियो बनाना बेहद जानलेवा साबित हो सकता है. वीडियो को mahatojyoti116_love नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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