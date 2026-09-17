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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसमंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम

समंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम

साल 1991 के सैन्य समझौते के अनुच्छेद 10 के तहत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों व पनडुब्बियों के बीच न्यूनतम 3 समुद्री मील लगभग 5.5 किमी की दूरी होना अनिवार्य है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 07:05 PM (IST)
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15 सितंबर 2026 की शाम अरब सागर के उत्तरी हिस्से में भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. भारत ने इस घटना को पाकिस्तानी नौसेना का गैरजिम्मेदाराना और गैर-पेशेवर रवैया बताया है. साथ ही, पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया, वहीं पाकिस्तान ने भी भारत पर उल्टा आरोप लगाते हुए अपने यहां भारतीय राजनयिक को बुलाकर विरोध जताया.

भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तानी जहाज का यह बर्ताव 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के आर्टिकल 10 का सीधा उल्लंघन है. इस पूरे विवाद के बाद अब यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर समंदर में भारत और पाकिस्तान के जहाजों के बीच कितनी दूरी बनाए रखने का नियम है.

क्या है 1991 का समझौता?

अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही को लेकर एक एडवांस नोटिस एग्रीमेंट हुआ था. इस समझौते का मकसद यही था कि दोनों देशों की सेनाएं समुद्र, जमीन या हवा में एक-दूसरे के इतने करीब न आएं कि किसी गलतफहमी या दुर्घटना की वजह से बड़ा टकराव खड़ा हो जाए. इसी समझौते के आर्टिकल 10 में नौसैनिक जहाजों के बीच दूरी को लेकर साफ नियम तय किए गए हैं.

कितनी दूरी रखना है जरूरी?

इस समझौते के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों के बीच कम से कम 3 नॉटिकल मील यानी करीब 5.6 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी है. यह नियम खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में लागू होता है, जहां दोनों देशों के जहाज अक्सर आमने-सामने आ सकते हैं. इस दूरी को बनाए रखने का मकसद यही है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या उकसावे वाली स्थिति में दुर्घटना का खतरा कम से कम रहे.

ताजा घटना में क्या हुआ था?

भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक PNS हुनैन नाम के पाकिस्तानी जहाज ने भारतीय नौसैनिक जहाज के बेहद करीब आकर तय दूरी के नियम का उल्लंघन किया, जिसके बाद दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई. हालांकि भारतीय जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि टक्कर से पहले पाकिस्तानी जहाज में किसी तरह की तकनीकी खराबी, स्टीयरिंग में गड़बड़ी या इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं थी, जिससे यह हादसा अचानक हुई गलती की बजाय जानबूझकर की गई हरकत लग रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपने बयान में विपरीत आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जहाज ने उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समीप तेज गति से आक्रामक गति-संचालन किया, जिसकी वजह से यह टक्कर हुई.

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क्यों बढ़ जाता है ऐसे मामलों में तनाव?

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही सीमा पर तनाव बना रहता है और दोनों देशों के बीच अब तक चार बड़े युद्ध भी हो चुके हैं. ऐसे में समंदर में होने वाली इस तरह की घटनाएं कूटनीतिक रिश्तों को और बिगाड़ सकती हैं. दोनों देशों की सेनाएं समुद्र में एक-दूसरे को कम ही सामना करती हैं, इसलिए जब भी ऐसी घटना होती है, तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाता है. 

यही वजह है कि इस समझौते के तहत तय की गई न्यूनतम दूरी को बनाए रखना दोनों देशों के लिए एक भरोसे का प्रतीक माना जाता है, और इसका उल्लंघन सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ाने का काम करता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 07:05 PM (IST)
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