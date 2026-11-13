Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे

जेन्सेन हुआंग ने Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है. चीनी जासूस के साथ अफेयर के खुलासे की वजह से जेन्सेन हुआंग को इस्तीफा देना पड़ा है. इस बीच कंपनी के बोर्ड ने कहा है कि वे CEO के लिए किसी भी उम्मीदवार पर विचार करने के लिए तैयार है. चाहे वह कंपनी में काम करने वाला हो या बाहर का. इस रेस में 11 लोगों के नाम शामिल है, जिसमें 3 भारतीय मूल के शख्स भी शामिल है.

Nvidia के लिए CEO ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जेन्सेन हुआंग ही वैसे शख्स थे, जिन्होंने Nvidia को एक AI पावरहाउस में बदला था. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी कंपनी की कमान संभालने वाले व्यक्ति को तकनीक की गहरी समझ होनी चाहिए. उसके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए. उसे फाइनेंस की भी अच्छी समझ होनी चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि Nvidia न केवल AI क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माता है, बल्कि इसने AI के इस दौर में भारी निवेश भी किया है.

सैनडिस्क के कोफाउंडर का नाम आगे

हुआंग के जाने के बाद, Nvidia ने अपनी CFO कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है. इस बीच, बोर्ड अन्य उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है, जिनमें भारतीय मूल के 3 लोगों के भी शामिल होने की खबर है. मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन के CEO संजय मेहरोत्रा ​​भी Nvidia के शीर्ष पद के संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं. उनके पास 4 दशकों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने Nvidia के साथ मिलकर काम किया है.

मेहरोत्रा ​​2017 से अमेरिका की सबसे बड़ी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने इस कंपनी को AI सिस्टम के लिए एक प्रमुख सप्लायर के रूप में बदलने में अहम भूमिका निभाई है. माइक्रोन से जुड़ने से पहले, उन्होंने 1988 में फ्लैश-मेमोरी क्षेत्र की टॉप कंपनी सैनडिस्क की मिलकर स्थापना की थी और 2016 में कंपनी के बिकने तक वे वहीं रहे. 2011 से उन्होंने CEO के रूप में काम किया और सैनडिस्क को फॉर्च्यून 500 सेमीकंडक्टर कंपनी बनाने में मदद की.

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के CEO का नाम शामिल

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोड़ा के नाम पर भी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में विचार किया जा रहा है. 'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों ने उनका नाम सुझाया है. अरोड़ा 2018 से पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने AI-आधारित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कंपनी के विस्तार की देखरेख की है. इससे पहले वे सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) रह चुके हैं और गूगल में एक दशक तक काम कर चुके हैं. हालाँकि, उनका अनुभव मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा और तकनीक के अन्य क्षेत्रों में है, न कि चिप डेवलपमेंट में.

गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन रेस में

एक्सिओस की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन को भी Nvidia (Nvidia) के शीर्ष पद के लिए एक संभावित उम्मीदवार माना जा सकता है. गूगल में कुरियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर और AI सेवाओं की देखरेख करते हैं. इससे उन्हें उन बड़े ग्राहकों और तकनीक के साथ काम करने का अनुभव मिला है, जो Nvidia के कारोबार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. हालांकि, उनके बायोडाटा में भी चिप डिजाइन का कोई अनुभव नहीं दिखता है. Nvidia के CEO के लिए क्रेस्स, इयान बक, रेने हास, पैट गेल्सिंगर, मैट मर्फी, लिसा सु, जॉनी स्रौजी, टिम कुक शामिल है.