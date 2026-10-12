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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारतीय पासपोर्ट के साथ जर्मनी में लंबे समय से कैसे रह रहे ध्रुव राठी? जानें नियम

भारतीय पासपोर्ट के साथ जर्मनी में लंबे समय से कैसे रह रहे ध्रुव राठी? जानें नियम

ध्रुव राठी के पास आज भी भारतीय पासपोर्ट है और वे जर्मनी में स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट तथा मैरिज वीजा जैसे कानूनी प्रावधानों के तहत लंबे समय से वैध रूप से निवास कर रहे हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं, जिन पर अब उन्होंने खुद अपना भारतीय पासपोर्ट सार्वजनिक करके स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और आज भी भारत के ही नागरिक हैं. इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि यदि वह भारत के नागरिक हैं, तो पिछले लंबे समय से जर्मनी में किस तरह रह रहे हैं. दरअसल, जर्मन इमिग्रेशन और नागरिकता से जुड़े नियम कुछ ऐसे प्रावधान तय करते हैं, जिनके तहत विदेशी नागरिक कानूनी रूप से वहां लंबे समय तक निवास कर सकते हैं.

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यह पूरा विवाद तब और गहरा गया जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक बड़े विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे ध्रुव राठी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से यह बहस छिड़ गई कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है. इस बीच, ध्रुव राठी के जर्मनी में लंबे समय तक रहने को लेकर लोगों के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं, जिसके जवाब में उन्होंने अपने पासपोर्ट की सच्चाई दुनिया के सामने रखी.

स्टूडेंट वीजा के जरिए हुई शुरुआत

ध्रुव राठी पिछले करीब 14 वर्षों से जर्मनी में रह रहे हैं. जब वे पहली बार 2012 में जर्मनी गए थे, तब उनकी उम्र करीब 17 वर्ष थी और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे थे. उन्होंने जर्मनी के प्रतिष्ठित कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों में अपनी पढ़ाई पूरी की. उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने 2018 तक अपना मास्टर्स पूरा कर लिया था. इस दौरान वह पूरी तरह से वैध स्टूडेंट वीजा के आधार पर जर्मनी में निवास कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: वोट चोरी सही निकली तो क्या चुनावों को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट?


भारतीय पासपोर्ट के साथ जर्मनी में लंबे समय से कैसे रह रहे ध्रुव राठी? जानें नियम

वर्क परमिट और फ्रीलांसिंग 

शिक्षा पूरी करने के बाद ध्रुव राठी ने जर्मनी में ही रहकर अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया. जर्मन इमिग्रेशन कानून विदेशी नागरिकों को पढ़ाई के बाद वहां काम करने के लिए विशेष वर्क वीजा या रेजिडेंस परमिट प्रदान करते हैं. चूंकि ध्रुव राठी एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए जर्मन नियमों में फ्रीलांसर्स और कारोबारियों के लिए उपलब्ध विशेष रेजिडेंस परमिट की व्यवस्था ने उन्हें वहां कानूनी रूप से काम करने और टिके रहने की पूरी छूट दी.

फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा का लाभ

साल 2021 में ध्रुव राठी ने जर्मनी की ही रहने वाली अपनी साथी जूली के साथ विवाह किया. जर्मन पारिवारिक कानूनों के अनुसार, यदि कोई विदेशी नागरिक किसी जर्मन नागरिक से विवाह करता है, तो उसे उस देश में रहने और काम करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है. इस प्रक्रिया के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, जर्मन जीवनसाथी का पता और उनकी आय के प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं. मुख्य शर्त यह होती है कि स्थानीय नागरिक के पास अपने साथी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त साधन हों. इसके बाद इस वीजा को शुरुआती अस्थायी रेजिडेंस परमिट में बदल दिया जाता है.

 

 
 
 
 
 
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परमानेंट रेजिडेंस और दोहरी नागरिकता की स्थिति

जीवनसाथी के साथ जर्मनी में तीन साल बिताने के बाद कोई भी व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंस यानी स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि, जर्मनी में साल 2024 में प्रवास कानूनों में संशोधन के बाद दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत विदेशी नागरिक वहां की नागरिकता ले सकते हैं बशर्ते उनका मूल देश इसकी अनुमति देता हो. चूंकि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, इसलिए ध्रुव राठी अपनी भारतीय नागरिकता छोड़े बिना जर्मनी के नागरिक नहीं बन सकते, लेकिन वे वैध रेजिडेंस परमिट के जरिए वहां आसानी से लंबे समय तक रह रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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