भारतीय पासपोर्ट के साथ जर्मनी में लंबे समय से कैसे रह रहे ध्रुव राठी? जानें नियम

लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं, जिन पर अब उन्होंने खुद अपना भारतीय पासपोर्ट सार्वजनिक करके स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और आज भी भारत के ही नागरिक हैं. इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि यदि वह भारत के नागरिक हैं, तो पिछले लंबे समय से जर्मनी में किस तरह रह रहे हैं. दरअसल, जर्मन इमिग्रेशन और नागरिकता से जुड़े नियम कुछ ऐसे प्रावधान तय करते हैं, जिनके तहत विदेशी नागरिक कानूनी रूप से वहां लंबे समय तक निवास कर सकते हैं.

दिल्ली प्रदर्शन और नागरिकता को लेकर उठे सवाल

यह पूरा विवाद तब और गहरा गया जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक बड़े विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे ध्रुव राठी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से यह बहस छिड़ गई कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है. इस बीच, ध्रुव राठी के जर्मनी में लंबे समय तक रहने को लेकर लोगों के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं, जिसके जवाब में उन्होंने अपने पासपोर्ट की सच्चाई दुनिया के सामने रखी.

स्टूडेंट वीजा के जरिए हुई शुरुआत

ध्रुव राठी पिछले करीब 14 वर्षों से जर्मनी में रह रहे हैं. जब वे पहली बार 2012 में जर्मनी गए थे, तब उनकी उम्र करीब 17 वर्ष थी और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे थे. उन्होंने जर्मनी के प्रतिष्ठित कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों में अपनी पढ़ाई पूरी की. उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने 2018 तक अपना मास्टर्स पूरा कर लिया था. इस दौरान वह पूरी तरह से वैध स्टूडेंट वीजा के आधार पर जर्मनी में निवास कर रहे थे.

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वर्क परमिट और फ्रीलांसिंग

शिक्षा पूरी करने के बाद ध्रुव राठी ने जर्मनी में ही रहकर अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया. जर्मन इमिग्रेशन कानून विदेशी नागरिकों को पढ़ाई के बाद वहां काम करने के लिए विशेष वर्क वीजा या रेजिडेंस परमिट प्रदान करते हैं. चूंकि ध्रुव राठी एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए जर्मन नियमों में फ्रीलांसर्स और कारोबारियों के लिए उपलब्ध विशेष रेजिडेंस परमिट की व्यवस्था ने उन्हें वहां कानूनी रूप से काम करने और टिके रहने की पूरी छूट दी.

फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा का लाभ

साल 2021 में ध्रुव राठी ने जर्मनी की ही रहने वाली अपनी साथी जूली के साथ विवाह किया. जर्मन पारिवारिक कानूनों के अनुसार, यदि कोई विदेशी नागरिक किसी जर्मन नागरिक से विवाह करता है, तो उसे उस देश में रहने और काम करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है. इस प्रक्रिया के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, जर्मन जीवनसाथी का पता और उनकी आय के प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं. मुख्य शर्त यह होती है कि स्थानीय नागरिक के पास अपने साथी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त साधन हों. इसके बाद इस वीजा को शुरुआती अस्थायी रेजिडेंस परमिट में बदल दिया जाता है.

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परमानेंट रेजिडेंस और दोहरी नागरिकता की स्थिति

जीवनसाथी के साथ जर्मनी में तीन साल बिताने के बाद कोई भी व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंस यानी स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि, जर्मनी में साल 2024 में प्रवास कानूनों में संशोधन के बाद दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत विदेशी नागरिक वहां की नागरिकता ले सकते हैं बशर्ते उनका मूल देश इसकी अनुमति देता हो. चूंकि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, इसलिए ध्रुव राठी अपनी भारतीय नागरिकता छोड़े बिना जर्मनी के नागरिक नहीं बन सकते, लेकिन वे वैध रेजिडेंस परमिट के जरिए वहां आसानी से लंबे समय तक रह रहे हैं.

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