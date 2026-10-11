वोट चोरी सही निकली तो क्या चुनावों को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट?

विपक्षी दलों की ओर से वोटर लिस्ट में हेराफेरी और वोट चोरी के आरोपों ने देश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है. दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी नेताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. दूसरी तरफ, 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस अधिकारियों ने एक खुला खत लिखकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव किया है. पूर्व अधिकारियों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले ठोस और पक्के सबूत होने जरूरी हैं. इस पूरे घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सच सामने आने पर चुनाव रद्द कर सकता है.

विपक्ष ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

देश की राजधानी में चुनावी धांधली के मुद्दे पर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है. विपक्षी INDIA गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता जताई. प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर आरोप है कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के जरिए गड़बड़ी की जा रही है.

तो क्या आरोप सिद्ध होने पर रद्द होगा चुनाव?

कानून विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर अदालत में वोट चोरी या धांधली के आरोप पूरी तरह सच भी साबित हो जाएं, तब भी सुप्रीम कोर्ट एक झटके में पूरे देश के लोकसभा चुनाव रद्द नहीं कर सकता है. चुनाव निरस्त करने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि धांधली किस स्तर पर हुई है, कितने इलाकों में इसका असर पड़ा है और उससे नतीजों पर कितना फर्क पड़ा है.

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हाई कोर्ट से शुरू होती है कानूनी लड़ाई

आम तौर पर किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है. भारतीय कानून के तहत सबसे पहले संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करनी होती है. हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कोई पक्ष अपील लेकर देश की शीर्ष अदालत का रुख कर सकता है.

जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 100 का रोल

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 में चुनाव को अमान्य घोषित करने के बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं. इस कानून के मुताबिक, सिर्फ यह साबित करना कि गड़बड़ी हुई है, काफी नहीं होता है. याचिकाकर्ता को यह भी पक्के तौर पर साबित करना पड़ता है कि उस गड़बड़ी की वजह से ही जीतने वाले उम्मीदवार के चुनाव परिणाम पर सीधा असर पड़ा है.

किस स्थिति में अमान्य हो सकता है चुनाव?

अगर किसी खास चुनाव क्षेत्र में फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग या वोटों की गिनती में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की बात साबित हो जाती है, तो वहां का चुनाव रद्द हो सकता है. इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार कानूनन अयोग्य था या किसी सही उम्मीदवार का पर्चा गलत तरीके से खारिज किया गया था, तो अदालत उस सीट का नतीजा निरस्त कर सकती है.

चुनाव आयोग की शक्तियां और दोबारा वोटिंग

अदालती कार्रवाई के अलावा खुद चुनाव आयोग के पास भी धारा 58 और 58A के तहत बड़े अधिकार हैं. यदि किसी मतदान केंद्र या पूरे क्षेत्र में गंभीर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत सही पाई जाती है, तो चुनाव आयोग तुरंत उस जगह पर दोबारा मतदान कराने या चुनाव रद्द करने का फैसला ले सकता है.





चुनावी नतीजों पर आयोग का रुख और कोर्ट का दायरा

आयोग की कार्यप्रणाली पर उठने वाले सवाल और चुनाव का कानूनी नतीजा अमान्य होना, दोनों एकदम अलग विषय हैं. सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत तय कानूनी सीमाओं में ही काम करता है. किसी भी चुनाव को रद्द कराने के लिए अदालती प्रक्रिया से गुजरना और अकाट्य सबूत पेश करना अनिवार्य होता है.

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