ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजParliament Winter Session 2026: क्या मानसून सत्र के सत्रावसान के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र, क्या है नियम?

Parliament Winter Session 2026: क्या मानसून सत्र के सत्रावसान के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र, क्या है नियम?

Parliament Winter Session 2026: संसद का नियम कहता है कि सत्रावसान किए भी पुराने सत्र का विस्तार करके संसद की अगली बैठकें बुलाई जा सकती हैं. संविधान में दो बैठकों के बीच में छह महीने का अंतर बताया गया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

Parliament Winter Session 2026: लोकतंत्र के मंदिर यानि भारतीय संसद में समय दर-समय सत्र का आयोजन किया जाता है. बीते कुछ महीने पहले मानसून सत्र की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 90 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक उसे औपराचिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है. आमतौर पर सत्र की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसका औपचारिक सत्रावसान के बाद ही नवंबर के अंत या फिर दिसंबर में नए शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है. लेकिन अभी तक तो सत्रावसान नहीं हुआ है, ऐसे में सवाल है कि क्या इसके बिना ही  शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है कि नहीं, आइए समझें.

क्या बिना सत्रावसान के भी बुला सकते हैं मानसून सत्र?

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Humans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?
अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?
जनरल नॉलेज
Horse Reproduction Facts: अपने जीवनकाल में कितने बच्चे पैदा करता है घोड़ा, कौन सी नस्ल सबसे ताकतवर?
अपने जीवनकाल में कितने बच्चे पैदा करता है घोड़ा, कौन सी नस्ल सबसे ताकतवर?
जनरल नॉलेज
City of Cats: तुर्की का यह शहर कैसे बना City of Cats, यहां बिल्लियों से इतना प्यार क्यों?
तुर्की का यह शहर कैसे बना City of Cats, यहां बिल्लियों से इतना प्यार क्यों?
जनरल नॉलेज
Cyclone Forecasting: बिना सैटेलाइट कैसे होता था चक्रवात का पूर्वानुमान, कैसे मिलती थी लोगों को खबर?
बिना सैटेलाइट कैसे होता था चक्रवात का पूर्वानुमान, कैसे मिलती थी लोगों को खबर?

इसका सीधा जवाब है हां, मानसून सत्र का औपचारिक रूप से सत्रावसान किए बिना भी संसद की नई बैठकों का आयोजन किया जा सकता है. दरअसल, जब किसी सत्र की कार्यवाही पूरी हो जाती है, तो पीठासीन अधिकारी जो कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति होते हैं, वे सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं. इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से सत्र के समापन की अधिसूचना जारी होती है, जिसे सत्रावसान कहा जाता है. लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है, तो तकनीकी रूप से वह सत्र जीवित माना जाता है और सरकार जरूरत पड़ने पर उसी सत्र की अगली बैठकें बुला सकती है.

इसके लिए क्या कहते हैं भारतीय संविधान के नियम?

संसद का कोई भी सत्र बुलाने या फिर सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में सारे नियम दर्ज हैं. इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. इसका सीधा अर्थ यह है कि साल में दो बार संसद की बैठक बुलाना अनिवार्य है. लेकिन संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि हर बार नई बैठकें बुलाने के लिए पिछले सत्र का सत्रावसान करना जरूरी है. संविधान में सिर्फ इस बात का जोर है कि दो बैठकों के बीच में छह महीने की समय-सीमा पार नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Horse Reproduction Facts: अपने जीवनकाल में कितने बच्चे पैदा करता है घोड़ा, कौन सी नस्ल सबसे ताकतवर?



Parliament Winter Session 2026: क्या मानसून सत्र के सत्रावसान के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र, क्या है नियम?

सत्र का विस्तार और नोटिस में अंतर

यदि मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार उसी सत्र का विस्तार करते हुए दिसंबर में संसद की बैठकें दोबारा शुरू कर सकती है. ऐसी स्थिति में सरकार को अलग से नया शीतकालीन सत्र बुलाने की औपचारिक प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसके अलावा, दोनों स्थितियों में सांसदों को सूचना देने की समय-सीमा के नियमों में भी फर्क आता है. जब कोई बिल्कुल नया सत्र बुलाया जाता है, तो सभी सांसदों को पर्याप्त समय पहले औपचारिक नोटिस और समन भेजना जरूरी होता है, जबकि पुराने सत्र को ही आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने पर प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम समय में पूरी की जा सकती है.


Parliament Winter Session 2026: क्या मानसून सत्र के सत्रावसान के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र, क्या है नियम?

संसदीय परंपरा Vs संवैधानिक प्रावधान

आम बोलचाल और खबरों में हम अक्सर 'बजट सत्र', 'मानसून सत्र' और 'शीतकालीन सत्र' जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय संविधान में इन नामों का कोई जिक्र नहीं है. ये नाम केवल दशकों से चली आ रही संसदीय परंपरा और सुविधा के लिए तय किए गए हैं. संवैधानिक नजरिए से देखें तो सरकार के पास यह पूरा अधिकार सुरक्षित है कि वह परिस्थितियों और विधायी कामकाज की जरूरत को देखते हुए पुराने सत्र को आगे बढ़ाए या नया सत्र आहूत करे, बशर्ते अनुच्छेद 85 की समय-सीमा का उल्लंघन न हो.

यह भी पढ़ें: Humans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
ABP NEWS GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Humans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?
अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?
जनरल नॉलेज
Horse Reproduction Facts: अपने जीवनकाल में कितने बच्चे पैदा करता है घोड़ा, कौन सी नस्ल सबसे ताकतवर?
अपने जीवनकाल में कितने बच्चे पैदा करता है घोड़ा, कौन सी नस्ल सबसे ताकतवर?
जनरल नॉलेज
City of Cats: तुर्की का यह शहर कैसे बना City of Cats, यहां बिल्लियों से इतना प्यार क्यों?
तुर्की का यह शहर कैसे बना City of Cats, यहां बिल्लियों से इतना प्यार क्यों?
जनरल नॉलेज
Cyclone Forecasting: बिना सैटेलाइट कैसे होता था चक्रवात का पूर्वानुमान, कैसे मिलती थी लोगों को खबर?
बिना सैटेलाइट कैसे होता था चक्रवात का पूर्वानुमान, कैसे मिलती थी लोगों को खबर?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
तूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन
तूफानी चक्रवात 'अकवान' मचाएगा तबाही? IMD की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फ से मैदान में ठिठुरन
एग्रीकल्चर
Bullock Ploughing: बिना ट्रैक्टर और मशीनों के कैसे होती थी खेती, पुराने तरीके कितने कारगर?
बिना ट्रैक्टर और मशीनों के कैसे होती थी खेती, पुराने तरीके कितने कारगर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget