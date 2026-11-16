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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Metro Chhath Services: छठ के लिए 4.30 से चली मेट्रो, क्या ड्राइवर को ओवरटाइम का पैसा देती है DMRC?

Delhi Metro Chhath Services: छठ के लिए 4.30 से चली मेट्रो, क्या ड्राइवर को ओवरटाइम का पैसा देती है DMRC?

Delhi Metro Chhath Services: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने छठ पूजा के लिए आज 4:30 बजे से ट्रेन सेवा शुरू की. आइए जानते हैं कि क्या ओवरटाइम करने पर ट्रेन ऑपरेटरों को एक्स्ट्रा पे किया जाता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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  • छठ पूजा पर दिल्ली मेट्रो सेवा सुबह 4:30 बजे शुरू हुई।
  • चालकों को जल्दी ड्यूटी के लिए ओवरटाइम नहीं मिलता है।
  • इसके बजाय आंशिक नाइट ड्यूटी, किलोमीट्रेज भत्ता मिलता है।
  • परिचालन आवश्यकता पर ड्यूटी बढ़ने से ओवरटाइम दिया जाता है।

Delhi Metro Chhath Services: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने छठ पूजा के ऊषा अर्घ्य अनुष्ठान के लिए आज यानी 16 नवंबर 2026 को अपनी सर्विस सुबह 6:00 बजे के बजाय सुबह 4:30 बजे से शुरू की. ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर चलाई गईं.  

DMRC HR कंपेंडियम 2025 के मुताबिक जिन ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी सुबह 4:30 बजे शुरू होती है उन्हें सिर्फ इस वजह से ओवरटाइम अलाउंस नहीं दिया जाता कि सेवा जल्दी शुरू हो गई है. इसके बजाय उन्हें आंशिक नाइट ड्यूटी अलाउंस और किलोमीटर के आधार पर मिलने वाला अलाउंस दिया जाता है.

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क्यों नहीं मिलता ओवरटाइम?

DMRC का ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्टाफ 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है. सुबह की शिफ्ट सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 तक होती है, दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2:00 से रात के 10:00 तक होती है, इसी के साथ रात की शिफ्ट रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक चलती है. 

त्योहार के दौरान अगर किसी ड्राइवर की ड्यूटी सुबह 4:30 बजे शुरू होती है तो वह आमतौर पर दोपहर 12:30 बजे तक अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर लेता है. क्योंकि तय ड्यूटी 8 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है इस वजह से इसे ओवर टाइम नहीं माना जाता. 

सुबह 4:30 बजे चलने वाली ट्रेन के लिए ड्राइवर का साइन ऑन यानी  रिपोर्टिंग समय आमतौर पर सुबह 4:00 बजे से 4:15 बजे के बीच होता. यह समय नाइट ड्यूटी के रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक के समय के अंदर आता है. 


Delhi Metro Chhath Services: छठ के लिए 4.30 से चली मेट्रो, क्या ड्राइवर को ओवरटाइम का पैसा देती है DMRC?

आंशिक नाइट ड्यूटी अलाउंस के रेट 

अलाउंस की दरें कर्मचारियों के साइन-ऑन समय पर निर्भर होती हैं. अगर कोई भी कर्मचारी सुबह 4:00 बजे से पहले साइन ऑन कर लेता है तो उसे नाइट ड्यूटी अलाउंस का 60% हिस्सा मिलता है. जो कर्मचारी सुबह 4:01 बजे से 5:00 बजे के बीच रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें 40% हिस्सा मिलता है. इसी के साथ सुबह 5:01 बजे से 6:00 बजे के बीच रिपोर्ट करने वालों को 25% हिस्सा मिलता है. सुबह 4:30 बजे रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए तैनात ज्यादातर ऑपरेटर को सुबह 4:01 बजे से 5:00 बजे के बीच रिपोर्ट करना होता है. उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस का 40% हिस्सा मिलता है.


Delhi Metro Chhath Services: छठ के लिए 4.30 से चली मेट्रो, क्या ड्राइवर को ओवरटाइम का पैसा देती है DMRC?

क्या है दूरी के आधार पर भत्ता?

DMRC ने ट्रेन ऑपरेटर के लिए पहले मिलने वाले हार्ड ड्यूटी अलाउंस की जगह अब किलोमीट्रेज अलाउंस लागू कर दिया है. मेट्रो लाइनों पर ऑपरेटरों को उनके द्वारा चलाई गई हर किलोमीटर की दूरी के लिए ₹3 मिलते हैं. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह दर ₹2.10 प्रति किलोमीटर है. प्रोटेक्शन या फिर स्टेबलिंग ड्यूटी, जिसमें ट्रेन को डिपो या स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा करना या फिर पार्क करना शामिल है, के लिए प्रति साइन ऑन पर ₹100 का भत्ता दिया जाता है.

DMRC कर्मचारी ओवरटाइम कब पा सकते हैं?

जब किसी नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की ड्यूटी परिचालन संबंधी जरूरत की वजह से बढ़ा दी जाती है तो उसे ओवर टाइम मिल सकता है. इन जरूरतों में यात्रियों की भारी भीड़ या फिर स्टाफ की कमी शामिल है. HR पॉलिसी के मुताबिक ड्यूटी को ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में लागू नियमों के मुताबिक कर्मचारी अतिरिक्त घंटे के लिए ओवरटाइम वेतन या फिर मुआवजा पाने के हकदार हो सकते हैं. 

त्योहारी छुट्टियों और वीकली रेस्ट 

अगर छठ पूजा DMRC की गजेटेड हॉलिडे की सूची में शामिल है और किसी ऑपरेटर की उस दिन ड्यूटी लगाई जाती है तो वह कर्मचारी उस दिन के लिए नेशनल/गजेटेड हॉलिडे अलाउंस पाने का हकदार होता है.  यह उसके उस दिन के मूल वेतन का 1.2 गुना होता है. अगर किसी ऑपरेटर को उसके तय वीकली रेस्ट के दिन काम पर बुलाया जाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर बदले में कोई दूसरा दिन आराम का दिया जाता है.

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DMRC ट्रेन ऑपरेटर का वेतन 

स्टेशन कंट्रोलर/ट्रेन ऑपरेटर का पद नॉन एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर II कैटेगरी में आता है और इसमें ₹37,000 से ₹1,15,000 तक का IDA वेतनमान मिलता है. ₹37,000 के शुरुआती मूल वेतन के साथ इसमें महंगाई भत्ता, 27% मकान किराया भत्ता, 31.50% कैफेटेरिया भत्ता, माइलेज अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस जुड़ते हैं. इन सबको मिलाकर कुल मासिक वेतन लगभग ₹68,000 से ₹75,000 के बीच बनता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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