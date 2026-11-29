Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गुरुत्वाकर्षण, रसायन से अलग कर शुद्ध सोना तैयार होता है।

Gold Mining Process: दुनिया में सोने की कीमतें इस वक्त चर्चा में हैं. भारत में तो दाम कम होने के बाद अब बढ़ते नजर आ रहे हैं. लेकिन चीन में दो अलग प्रांतों में जमीन के नीचे सोने का भंडार मिला है. अनुमान है कि इन दोनों में कुल 2000 मीट्रिक टन के करीब सोना हो सकता है. इस वक्त इतने सोने की कीमत 27 लाख करोड़ रुपये है. चीन में यह सोना लियाओनिंग प्रांत के दादोंगगौ और दूसरा हुनान प्रांत के वांगू में मिला है. ऐसे में यह सवाल बेहद दिलचस्प हो जाता है कि 1 टन मिट्टी से कितना सोना निकलता है और खदान से सोना निकालने का प्रोसेस क्या होता है.

1 टन मिट्टी से कितना सोना निकल सकता है?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया में जब से सोने का खनन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक धरती से करीब 2 लाख टन के आसपास सोना निकाला जा चुका है. सोना निकालने के लिए जमीन में माइनिंग की जाती है. कई बार ये सोने की तलहटी या फिर पहाड़ी में भी मिल जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो 1 टन या 1000 किलोग्राम सोने के अयस्क या खदान की मिट्टी से आमतौर पर करीब 1 से 5 ग्राम सोना ही निकाला जा सकता है. लेकिन सोने की यह मात्रा मिट्टी की गुणवत्ता और खदान के हिसाब से अलग-अलग होती है.

सामान्य खदानों के करीब 1 से 5 ग्राम के हिसाब से सोना मिल सकता है, वहीं अगर कम ग्रेड वाली खदान है तो इतनी मिट्टी से 0.5-1 ग्राम के आसपास ही सोना मिल सकता है. वहीं उच्च ग्रेड वाली खदान से प्रति टन 10 से 20 ग्राम सोना भी मिल सकता है. अगर सामान्य जमीन की मिट्टी से सोना निकालने की कोशिश करेंगे तो बेहद ही कम मात्रा में निकलेगा. इसे निकालना व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है.

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खदान से कैसे निकालते हैं सोना?

खदान से सोना निकालने के लिए सबसे पहला चरण भूवैज्ञानिक जांच करना होता है. अगर सोना सतह के पास हो तो खुली खदान अगर गहराई में होता है तो अंडरग्राउंड माइनिंग के जरिए चट्टानें तोड़ी जाती हैं. एक टन अयस्क में कुछ ग्राम ही सोना निकल सकता है. खदान से निकाले गए पत्थरों को क्रशर और मिलों में ले जाकर उसे छोटे बारीक कणों में बदलते हैं, जिससे सोना और मिट्टी अलग-अलग हो सके.

कैसे अलग करते हैं सोना?

गुरुत्वाकर्षण विधि, साइनाइड लीचिंग या फ्लोटेशन के जरिए अयस्क की प्रकृति के अनुसार से अन्य खनिजों को अलग किया जाता है. कई संयंत्रों में एक्टिवेटेट कार्बन के जरिए सोना सोखा जाता है. इसके बाद अलग किए गए सोने को भट्टी में पिघलाया जाता है और उसकी कच्ची सिल्लियां बनाई जाती हैं. इसमें 60 से 90 फीसदी तक सोना पाया जाता है. इसके बाद सारी सिल्लियों को रिफाइनरी में भेजकर शुद्ध 99.99% सोना तैयार किया जाता है.

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