First Passport in India: भारत की पासपोर्ट प्रणाली प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई, लेकिन इसका पहला पासपोर्ट धारक कौन था यह आज भी अज्ञात है. सरकारी रिकॉर्ड में किसी पहले व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है. ऐतिहासिक दस्तावेजों से शुरुआती पासपोर्ट धारकों को जानकारी तो मिलती है लेकिन यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सबसे पहला पासपोर्ट किसे मिला था.

भारत की पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई?

विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट मैनुअल के मुताबिक यह प्रणाली धीरे-धीरे विकसित हुई है. प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत में कोई पासपोर्ट प्रणाली नहीं थी. युद्ध के समय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के जरिए भारत में आने जाने पर कंट्रोल लागू किया. इस अधिनियम के तहत 1917 में बनाए गए नियम काफी जरूरी थे.

इंडियन पासपोर्ट एक्ट 9 सितंबर 1920 को पारित किया गया था जिसका उद्देश्य भारत में आने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट को विनियमित करना था. बाद में इसका नाम बदलकर पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 कर दिया गया. इसके मूल उद्देश्य को विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए आज भी लागू समान जरूरतों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए.

पासपोर्ट के फॉर्मेट्स और नियमों में कैसे बदलाव आए?

1920 में लीग ऑफ नेशंस के एक सम्मेलन में पासपोर्ट के मानकीकरण पर चर्चा हुई. इसमें 32 पन्नों के प्रारूप और कार्डबोर्ड कवर जैसी सिफारिशें की गईं जिनका असर बाद में पासपोर्ट डिजाइनों पर भी पड़ा.

1952 में भारत पाकिस्तान एयरपोर्ट और वीजा योजना शुरू की गई. इसका मकसद ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए मौजूदा पासपोर्ट को रद्द करना नहीं था. 1954 में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और नागपुर में पांच क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले गए.

10 अप्रैल 1967 को सतवंत सिंह साहनी बनाम डी रामरत्नम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा कानूनी बदलाव आया. इसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट अधिनियम 1967 लागू किया गया जो उसी साल 24 जून से प्रभावी हुआ.

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भारत के शुरुआती ज्ञात पासपोर्ट धारक कौन थे?

मौजूद रिकॉर्ड से शुरुआती पासपोर्ट धारकों की पहचान तो होती है लेकिन यह पता नहीं चलता कि सबसे पहले पासपोर्ट किसे मिला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 नवंबर 1926 को मुंबई में आत्मा सिंह बसंत सिंह को एक ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट जारी किया गया था. इसमें उन्हें ब्रिटिश संरक्षित व्यक्ति के रूप में बताया गया था. यह एक शुरुआती उदाहरण है न कि सबसे पहले जारी किए गए पासपोर्ट का सबूत.

मुंबई का डॉक्टर बालाभाई नानावटी को 1927 में एक पासपोर्ट मिला था जिसका इस्तेमाल करके उन्हें यूरोप की यात्रा की थी. 21 नवंबर 1931 को बेंगलुरु में शंपुरा रामचंद्रैया को जारी किया गया पासपोर्ट लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स के मुताबिक सबसे पुराने बचे हुए ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट में से एक है. इसे पहला पासपोर्ट नहीं कहा जा सकता.

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