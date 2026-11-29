Kessler Syndrome: केसलर सिंड्रोम एक ऐसी संभावित चेन रिएक्शन को दर्शाता है जिसमें को अर्थ आर्बिट में मौजूद चीजों के आपस में टकराने से मलबा बनता है. यह मलबा दूसरी सेटेलाइट से टकराता है और भी ज्यादा टुकड़े पैदा करता है. नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केसलर ने 1978 में यह अवधारणा पेश की थी. इसे सैटेलाइट संचालन के लिए एक गंभीर और काफी बड़ा जोखिम माना जाता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि दुनिया का इंटरनेट अपने आप ही बंद हो जाएगा.

केसलर सिंड्रोम कैसे काम करता है?

पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय और निष्क्रिय सेटेलाइट्स, रॉकेट के इस्तेमाल हो चुके हिस्से और पिछली टक्करों से बचा हुआ मलबा मौजूद हैं. अगस्त 2026 के नासा के आंकड़ों के मुताबिक कक्षा में 34,000 से ज्यादा चीजों को ट्रैक किया जा रहा था. इसके अलावा लगभग 100 मिलियन ऐसे टुकड़े भी हैं जिनका आकार लगभग एक मिलीमीटर है.

दो बड़ी चीजों के बीच टक्कर होने से वे हजारों छोटे टुकड़ों में टूट सकती हैं. एलईओ मैं लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए ये टुकड़े दूसरे अंतरिक्ष यानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आगे होने वाली टक्करों से और ज्यादा मलबा पैदा हो सकता है जिससे लगातार एक चेन रिएक्शन बन जाएगा.

क्या अंतरिक्ष के कुछ हिस्से इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएंगे?

जैसे-जैसे मलबा जमा होता है कुछ खास कक्षाएं सैटेलाइट संचालन के लिए ज्यादा खतरनाक या फिर अनुपयुक्त हो सकती हैं. नई सैटेलाइट्स को लॉन्च करना और मौजूदा सैटेलाइट को बनाए रखना और भी मुश्किल हो सकता है.

हालांकि यह खतरा हर कक्षा पर समान रूप से नहीं पड़ेगा. जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि किसी खास कक्षा क्षेत्र में मलबे की डेंसिटी कितनी है और वहां टक्कर होने की संभावना कितनी है. इस वजह से यह कहना गलत होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ का पूरा अंतरिक्ष पहुंच से बाहर हो जाएगा या फिर रॉकेट अब किसी भी कक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे.

सैटलाइट इंटरनेट का क्या हो सकता है?

स्टारलिंक और वनवेब जैसी सेवाएं इंटरनेट देने के लिए एलईओ में मौजूद सैटेलाइट का इस्तेमाल करती हैं. अगर इन कक्षाओं में मलबे का जोखिम काफी बढ़ जाता है तो सैटेलाइट टूट सकती है और कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती हैं. इसका मतलब यह नहीं होता कि सभी सैटलाइट इंटरनेट सेवा एक ही समय में काम करना बंद कर देंगी.

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क्या जीपीएस और बैंकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देंगे?

जीपीएस सैटेलाइट नेविगेशन के साथ-साथ सटीक टाइमिंग सिग्नल भी देती है. इनका इस्तेमाल बैंक, दूरसंचार नेटवर्क और दूसरी डिजिटल प्रणालियों द्वारा किया जाता है. लेकिन जीपीएस उपग्रह एलईओ में नहीं बल्कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं. यह पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर है. इस वजह से एलईओ तक सीमित रहने वाला मलबे का चेन रिएक्शन सीधे तौर पर जीपीएस उपग्रह को नष्ट नहीं करेगा.

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