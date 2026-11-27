CJP Look Out Circular: लुक आउट सर्कुलर एक तरह का इमीग्रेशन अलर्ट है जिसका इस्तेमाल जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा पर नजर रखने के लिए करती हैं. इसके जरिए जरूरी निर्देश मिलने पर किसी व्यक्ति को भारत छोड़ने से भी रोका जा सकता है. यह मामला तब चर्चा में आया जब कॉकरोच जनता पार्टी के तीन नेताओं संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया.

लुक आउट सर्कुलर क्या है?

लुक आउट सर्कुलर एक आधिकारिक अलर्ट है. इसे किसी भी अधिकृत जांच एजेंसी या फिर संबंधित प्राधिकरण के अनुरोध पर इमीग्रेशन अधिकारियों के जरिए जारी किया जाता है. लुक आउट सर्कुलर का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति की विदेश यात्रा पर पूरी तरह से ही रोक लगा दी गई है. इसमें यह निर्देश हो सकता है कि व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी दी जाए या फिर इमीग्रेशन अधिकारियों को उस व्यक्ति को हिरासत में लेने या फिर उसे देश से बाहर जाने से रोकने के लिए कहा जा सकता है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है की सर्कुलर में क्या निर्देश दिए गए हैं.

इमीग्रेशन अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह संबंधित एजेंसी को उस व्यक्ति की गतिविधि के बारे में सूचित करें, उसे हिरासत में लें या फिर उसे विदेश जाने से रोक लें. जब लुक आउट सर्कुलर में नाम वाला कोई व्यक्ति इमीग्रेशन चेक पॉइंट पर पहुंचता है तो अधिकारियों को एक अलर्ट मिलता है. वे सर्कुलर में दिए गए निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई करते हैं. जांच एजेंसी आमतौर पर तब लुक आउट सर्कुलर जारी करवाती हैं जब उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा से चल रही जांच या फिर कानूनी कार्यवाही में बाधा आ सकती है.

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को निशाना क्यों बनाया गया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर 2026 को शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के चलो मुंबई विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दीपके, दास और रांका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए थे. पुलिस का आरोप है कि आयोजकों ने बिना अनुमति के यह विरोध प्रदर्शन किया. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 और 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें आयोजकों के नाम शामिल है और 400 से 500 अज्ञात समर्थकों का भी जिक्र है.

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दिल्ली एयरपोर्ट पर सौरव दास को क्यों रोका गया?

23 नवंबर 2026 को सौरव दास को यूनाइटेड किंगडम जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. वे ब्रिटेन में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे थे जिसमें 1 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाला एक सत्र भी शामिल था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उनके पासपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए. सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके जन्म स्थान और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी में गलतियां होने से उनकी भर्ती नागरिकता पर असर पड़ सकता है. यह कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष है अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं आया है.

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